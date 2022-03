Ουκρανία: 115 παιδιά στα θύματα του πολέμου

Στα 115 ανέρχονται τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα του πολέμου που εξαπέλυσε ο Πούτιν στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό κοινοβούλιο. Παράλληλα, περισσότεροι από 140 παιδιά έχουν τραυματιστεί από την αρχή της εισβολής.

«Αυτοί οι αριθμοί δεν είναι απλώς ψηφία, αλλά η κλίμακα της θλίψης και τα διαλυμένα πεπρωμένα εκατοντάδων ουκρανικών οικογενειών», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο twitter.

115 children fell victim to the war unleashed by russia and putin. More than 140 young Ukrainians were injured.

These numbers are not figures but the scale of grief and the broken destinies of hundreds of Ukrainian families.#StopPutin #StopRussia #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/kEtZnn2uCb