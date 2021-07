Ουάσιγκτον: Κατέρρευσε κτίριο - Πολλοί τραυματίες, ένας εγκλωβισμένος

Ένας εργάτης παγιδεύτηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα υπό κατασκευή κτίριο κατέρρευσε στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. «Ανασύραμε πολλούς άλλους εργάτες που είχαν τραυματιστεί και εκκενώσαμε δύο γειτονικά σπίτια», ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης στο Twitter.

Major collapse 900 block Kennedy St NW. Full collapse of a building under construction. 1 person trapped and several others injured. pic.twitter.com/9Uc8UixsFl