Ουαλία: Αναφορές για «σοβαρό περιστατικό» - Ένας τραυματίας

Σε αποκλεισμό περιοχής της νότιας Ουαλίας και προτροπή προς τους πολίτες να μείνουν μακριά απευθύνουν οι αστυνομικές αρχές της βρετανικής περιφέρειας, κάνοντας λόγο για «σοβαρό περιστατικό» και για «ορισμένα θύματα» χωρίς να δίνουν περισσότερες διευκρινίσεις. Στο σημείο κατευθύνονται ασθενοφόρα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν για πολλούς τραυματίες στην περιοχή Τρέορσι ύστερα από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε ένα κινέζικο εστιατόριο take away. Αυτόπτες μάρτυρες λένε πως είδαν τον ιδιοκτήτη μέσα στο αίματα. Τα θύματα μεταφέρθηκαν μέσω αεροδιακομιδής.

Νωρίτερα, το Skynews μετέδιδε ότι οι αστυνομικές αρχές κλήθηκαν στην οδό Baglan στην Treorchy, στη Rhondda Cynon Taf το μεσημέρι. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς συνέβη, ενώ ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Κρις Μπράιαντ,, δήλωσε ότι γνωρίζει για «ενοχλητικά γεγονότα στην οδό Baglan».

Σε μια δήλωση, η Αστυνομία της Νότιας Ουαλίας είπε: «Οι αστυνομικές μονάδες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη στην οδό Baglan, Treorchy, το μεσημέρι σήμερα» και σημειώνει ότι «τα πληρώματα ασθενοφόρων παρευρίσκονται επίσης καθώς το περιστατικό συνεπάγεται ορισμένα θύματα»

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουαλική Υπηρεσία Ασθενοφόρων επιβεβαίωσε ότι είχε στείλει επίσης όχημα ταχείας απόκρισης και τρία ασθενοφόρα.