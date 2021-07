Όστιν: Να ασκηθεί διεθνής πίεση για μια συμφωνία στο Αφγανιστάν

Να ασκηθεί διεθνής πίεση για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Καμπούλ και των Ταλιμπάν, ζήτησε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ 'Οστιν, την ώρα που οι αντάρτες επεκτείνουν τον έλεγχό τους.

«Η κατάσταση ασφαλείας στο Αφγανιστάν απαιτεί την ενίσχυση της διεθνούς πίεσης προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία για να τεθεί τέλος σε αυτή τη σύγκρουση», έγραψε στο Twitter, τονίζοντας ότι «όλος ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει συνεχίζοντας αυτή την πίεση».

The security situation in Afghanistan only argues more for international pressure to have a negotiated political settlement to end this conflict, and give the Afghan people they government they want and they deserve. The entire world can help by continuing this push. https://t.co/0D7rhUPHGT