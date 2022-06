Όστιν: Καταδίκασε τις «ιμπεριαλιστικές ορέξεις» της Ρωσίας

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν καταδίκασε τις ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες του Βλαντιμίρ Πούτιν.«Η εισβολή της Ρωσίας είναι αυτό που συμβαίνει όταν οι μεγάλες δυνάμεις αποφασίζουν ότι οι ιμπεριαλιστικές ορέξεις τους έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα δικαιώματα των ειρηνικών γειτόνων τους», έγραψε στο Twitter.



«Και είναι μια προεπισκόπηση ενός πιθανού κόσμου χάους και αναταραχής στον οποίο κανείς από εμάς δεν θα ήθελε να ζήσει», πρόσθεσε.



Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, όπου φιλοξενείται μια συνάντηση της Ομάδας Άμυνας της Ουκρανίας πριν από τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ την Τετάρτη και την Πέμπτη.

.@SecDef: Russia's invasion is what happens when big powers decide that their imperial appetites matter more than the rights of their peaceful neighbors. And it’s a preview of a possible world of chaos and turmoil that none of us would want to live in. pic.twitter.com/1ynLwaEgLB