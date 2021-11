Όσλο: Κάλεσε τον πρεσβευτή του Κατάρ μετά τη σύλληψη στο εμιράτο δύο Νορβηγών δημοσιογράφων

Η Νορβηγία κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή του Κατάρ στο Όσλο μετά τη σύλληψη και τη σύντομη κράτηση στο εμιράτο δύο δημοσιογράφων της νορβηγικής τηλεόρασης, οι οποίοι έκαναν ρεπορτάζ για τις αμφιλεγόμενες προετοιμασίες της χώρας προκειμένου να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NRK, ο Χάλβορ Έκελαντ και ο Λόκμαν Γκορμπάνι συνελήφθησαν, χωρίς εξήγηση, λίγο πριν από την αναχώρησή τους από την Ντόχα το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα.

Αφέθηκαν ελεύθεροι τριάντα ώρες αργότερα, χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, και τελικά έφτασαν σήμερα το πρωί στο Όσλο.

Το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον πρεσβευτή του Κατάρ στο Όσλο για να του ζητήσει εξηγήσεις για το περιστατικό.

«Η σύλληψη των δημοσιογράφων του NRK στο Κατάρ είναι απαράδεκτη», εκτίμησε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε σε ανάρτησή του στο Twitter. «Ένας ελεύθερος Τύπος είναι αποφασιστικής σημασίας για μια λειτουργική δημοκρατία», πρόσθεσε.

Arrestasjonen av NRKs journalister i Qatar er uakseptabel. En fri presse er avgjørende i et fungerende demokrati. Dette viser også viktigheten årets tildeling av Nobels fredspris. Jeg er svært glad for at Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani nå er løslatt.