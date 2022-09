Ορόσημο η πλήρης άρση του εμπάργκο όπλων - Σφοδρές αντιδράσεις Τουρκίας

Ισχυρό σοκ δέχτηκε σήμερα η Τουρκία με την ιστορική απόφαση των ΗΠΑ για την πλήρη άρση του εμπάργκο της πώλησης όπλων με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2022, καθώς ανοίγει το δρόμο για την διάθεση υπερσύγχρονου αμερικανικού στρατιωτικού υλικού. «Απόφαση ορόσημο» χαρακτηρίστηκε από την κυπριακή και ελληνική ηγεσία. Με μέτρα, αν απειληθεί η ασφάλεια των Τουρκοκύπριων, προειδοποιεί η Άγκυρα.

Το πόσο σημαντική είναι η απόφαση φαίνεται καθαρά από την άμεση και σφοδρή αντίδραση του Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, το οποίο «απείλησε» με τη λήψη μέτρων ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, τις αναφορές του για «κούρσα εξοπλισμών στο νησί και θα βλάψει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», προαλείφοντας ότι «θα επηρεάσει αρνητικά τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για το εμπάργκο της πώλησης όπλων είχε επιβληθεί εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1987, είχε αρθεί μερικώς τον Σεπτέμβριο του 2020 και τώρα πλήρως από τον προσεχή Οκτώβριο, το οποίο θα πρέπει να ανανεώνεται με σχετική εντολή σε ετήσια βάση.

Ουσιαστική η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχωρά στην ομαλοποίηση των αμυντικών της σχέσεων με τη Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς πλέον δεν θα υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση όπλων.

Παρόλα αυτά όμως, η άρση του εμπάργκο θα συνεχίσει να ανανεώνεται σε ετήσια βάση, καθώς ο νόμος «East Med Act» του 2019 και ο Νόμος για το Αμυντικό Προϋπολογισμό (NDAA) για το έτος 2020 προβλέπουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να πιστοποιεί στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να συνεργάζεται με τη κυβέρνηση των ΗΠΑ σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει να ελέγχει κάθε χρόνο ότι η κυπριακή κυβέρνηση:

Συνεργάζεται για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων πάνω στους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοοικονομική ρυθμιστική εποπτεία.

Συνεχίζει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την απαγόρευση πρόσβασης στα λιμάνια ρωσικών πολεμικών πλοίων για ανεφοδιασμό και εξυπηρέτηση.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η σημερινή απόφαση για την πλήρη άρση του εμπάργκο εκτιμάται ότι πρόκειται για ένα επιπλέον βήμα που αντανακλά την συνεχώς αυξανόμενη σημασία που αποδίδει η αμερικανική εξωτερική πολιτική στις σχέσεις με την Κύπρο αλλά και τη στενότερη αμυντική συνεργασία που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια στη βάση του νομοσχεδίου «East Med Act».

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο μεγάλο βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2020, οπότε και ανακοινώθηκε η μερική άρση του εμπάργκο.

Αναστασιάδης: Πρόκειται για μια απόφαση - ορόσημο

Με αναρτήσεις στο Twitter, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, καθώς και τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών χαιρετίζουν την απόφαση του State Department για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο.

«Με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζω την ανακοίνωση του State Department για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο», αναφέρει ο Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης και επισημαίνει: «Πρόκειται για μια απόφαση - ορόσημο, η οποία αντικατοπτρίζει την αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ασφάλειας».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Αναστασιάδης στον γερουσιαστή των Δημοκρατικών Ρόμπερτ Μενέντεζ, τον οποίο και ευχαριστεί δημόσια: «Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω δημόσια τον Γερουσιαστή Μενέντεζ για όλη την δουλειά που έκανε δυνατή την σημερινή αυτή απόφαση, η οποία είναι σύμφωνη με εκείνη του 2019 για την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ενεργειακή Συνεργασία. Χτες συνομίλησα με τον Γερουσιαστή και για μια ακόμη φορά του εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου για την φιλία του».

I also wish to publicly thank @SenatorMenendez for all his work making possible today’s decision, which is in accord with his East Med Security and Energy Partnership Act of 2019. Yesterday I spoke to the Senator and once again expressed my gratitude for his friendship. — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 17, 2022

Την ικανοποίησή του για την απόφαση των ΗΠΑ εκφράζει και ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος σε ανάρτησή του σημειώνει ότι αποτελεί δείγμα της αναβαθμισμένης διμερούς συνεργασίας.

«Μεγάλη ικανοποίηση για την απόφαση ΗΠΑ να προχωρήσει στην ολική άρση των περιορισμών στις εξαγωγές όπλων στην Κύπρο. Ακόμα ένα απτό δείγμα της αναβαθμισμένης διμερούς συνεργασίας, τα θεμέλια της οποίας οικοδομήσαμε με σταθερά βήματα την τελευταία δεκαετία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μεγάλη ικανοποίηση για την απόφαση ΗΠΑ να προχωρήσει στην ολική άρση των περιορισμών στις εξαγωγές όπλων στην Κύπρο 🇨🇾 |

Ακόμα ένα απτό δείγμα της αναβαθμισμένης διμερούς συνεργασίας 🇨🇾🇺🇸, τα θεμέλια της οποίας οικοδομήσαμε με σταθερά βήματα την τελευταία δεκαετία. pic.twitter.com/1P47NIEbn6 — Ioannis Kasoulides (@IKasoulides) September 17, 2022

Ευχαριστίες και εκτίμηση εκφράζει μέσα από ανάρτησή του το κυπριακό υπουργείο Άμυνας. «Αυτό ενισχύει τη συνεργασία μας και εγκαινιάζει μια νέα εποχή στις διμερείς μας σχέσεις, καθώς προωθούμε σταθερά μια μη αναστρέψιμη εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας», σημειώνεται.

Following @StateDept's decision for the total lifting of ITAR restrictions we express our thanks and appreciation.



This strengthens our cooperation and ushers a new era in our bilateral relations, as we are steadfastly promoting an irreversible security & defence partnership. pic.twitter.com/zI5UYHLQPc — Ministry of Defence (@DefenceCyprus) September 17, 2022

Το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει ακόμα: «Χαιρετίζουμε την απόφαση του State Department να προχωρήσει στην πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων του 1987 κατά της Κύπρου: Ένα πολιτικό ορόσημο που δείχνει τη συνεχή εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ-Κύπρου στην Ασφάλεια και Άμυνα ως αναπόσπαστο μέρος του μωσαϊκού περιφερειακής σταθερότητας».

We welcome the decision by #US @StateDept to proceed with the full lifting of 1987 Arms Embargo against #Cyprus | A political milestone that illustrates the continuous deepening of 🇺🇸🇨🇾 strategic partnership in #Security & #Defence as an integral part of regional stablity mosaic pic.twitter.com/GV70Jo8mwB — Cyprus MFA (@CyprusMFA) September 17, 2022

Δένδιας: «Πολιτικό ορόσημο» η πλήρης άρση του εμπάργκο όπλων

«Πιστεύω ότι η απόφαση αυτή αποτελεί ένα πολιτικό ορόσημο για τις σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ικανοποίησή του.

Πιστεύω ότι η απόφαση αυτή αποτελεί ένα πολιτικό ορόσημο για τις σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 17, 2022

Με αναρτήσεις του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας τονίζει ακόμα ότι «μαζί με την Κύπρο και τις ΗΠΑ, η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται για την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση πάντα του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας» ενώ παράλληλα χαιρετίζει και τη συνεισφορά του Αμερικανικού Κογκρέσου και ιδιαίτερα του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας Robert Menendez, αρχιτέκτονα του East Med Act του 2019.