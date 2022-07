Ορμπάν: Τα κράτη με μίξη φυλών δεν είναι έθνη -Οι οργισμένες αντιδράσεις

Οργή προκάλεσε και πάλι ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, που τέθηκε κατά της «μίξης» των ευρωπαϊκών και των μη ευρωπαϊκών φυλών σε μια ομιλία του το Σάββατο στη Ρουμανία.

«Εμείς οι Όυγγροι δεν είμαστε μια φυλή με μίξη και δεν θέλουμε να γίνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι χώρες όπου έχουν αναμειχθεί Ευρωπαίοι με μη Ευρωπαίους δεν είναι πια έθνη. Ο Ορμπάν, σύμφωνα με τον Guardian, διατυπώνει εδώ και χρόνια παρόμοιες απόψεις αλλά αυτή τη φορά η ρητορική του κρίθηκε ιδιαιτέρως ακροδεξιά και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η Καταλίν Κσέχ, ευρωβουλευτής με το κόμμα της αντιπολίτευσης Μομέντουμ, τόνισε ότι «οι δηλώσεις του θυμίζουν μια εποχή που νομίζω ότι όλοι μας θα θέλαμε να ξεχάσουμε. Δείχνουν την πραγματικότητα του καθεστώτος του».

Από την πλευρά της ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής, Αλίν Μιτούτσα, με οργισμένη ανάρτηση του στο Twitter ανέφερε ότι «το να μιλάει κανείς για φυλετική ή εθνική καθαρότητα, ειδικά σε μια περιοχή με τόσα φύλα όπως η κεντρική και ανατολική Ευρώπη, είναι καθαρά παρανοικό και επικίνδυνο. Και αυτό ακριβώς είναι ο κύριος Ορμπάν».

Speaking about race or ethnic “purity” especially in such a mixed region such as Central&Eastern Europe is purely delusional & dangerous. And so is Mr Orban.



Breaking news, Mr Orban, we ALL have mixed race&cultural origins. This is one of the great featured of being Europeans. https://t.co/c357F8HEU5