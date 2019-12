Οργή Τουρκίας για το Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Χάντκε

Με μια οργισμένη ανάρτηση στα social media o εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, δεξί χέρι του Ταγίπ Ερντογάν, κάλεσε το Σάββατο τη Σουηδική Ακαδημία να ανακαλέσει την απόφασή της κάνοντας μάλιστα λόγο για «αναίσχυντη απόφαση».

«Τη Δευτέρα, η Σουηδική Ακαδημία θα απονείμει το βραβείο λογοτεχνίας στον Πέτερ Χάντκε ο οποίος υποστηρίζει τον Μιλόσεβιτς και αρνείται τη γενοκτονία της Βοσνίας. Αυτή η αναίσχυντη απόφαση πρέπει ανακληθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καλίν στο Twitter.

Πρόσθεσε, δε, ότι το βραβείο θα χρησιμεύσει «στην ενθάρρυνση νέων γενοκτονιών» διατυπώνοντας το ερώτημα: «Πώς μπορείτε να βραβεύετε κάποιον χωρίς ηθική συνείδηση και συναίσθηση ντροπής;!»

On Monday @NobelPrize will give the Prize for Literature to Peter Handke who supports Milosevic and denies the Bosnian genocide.



This shameless decision must be reverted.



How can you award someone without moral consciousness and sense of shame?!



To encourage new genocides?!