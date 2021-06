Turkish Democracy Project: Οργή στην Τουρκία από την πρωτοβούλια πρώην αμερικανών αξιωματούχων για πολιτική «αλλαγή»

Ο Τζον Μπόλτον είναι ένα από πλέον γνωστά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Turkish Democracy Project ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ιδρύθηκε πρόσφατα, «για να φωτίσει τη σκοτεινή κατάσταση» στην Τουρκία, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του.

«Ήρθε η ώρα να ηχήσουμε συναγερμό για την Τουρκία», έγραψε ο Μπόλτον, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter την Τετάρτη. Ο Μπόλτον συνέχισε να περιγράφει την Άγκυρα ως αξιόπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, ο οποίος όμως έχει βρεθεί πολύ κοντά στην Ρωσία.

It's time to sound the alarm on #Turkey. Under an authoritarian leader, a once-reliable NATO ally is turning its back on democracy and embracing #Russia. I'm pleased to join the @turkish_project advisory council to shine a light on the darkening situation. https://t.co/XgR38nqxCy