Κυριάκος Μητσοτάκης: Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να παραβιάσει τα σύνορα θα λάβει συντριπτική απάντηση

Ένα ακόμη μήνυμα προς την Άγκυρα και των συστηματικών προκλήσεων της τουρκικής ηγεσίας έστειλε αυτή τη φορά από το Ρότερνταμ και την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι κάθε προσπάθεια παραβίασης της κυριαρχίας θα τιμωρηθεί με πολύ αυστηρό τρόπο.

Σε συνέχεια των όσων είπε νωρίτερα κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός επανέλαβε κατά την ομιλία του στο ΕΛΚ, ότι είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους υπόλοιπους ηγέτες της ΕΕ για την πρόσφατη έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας.

«Τέτοιες προκλήσεις, τέτοιοι λεονταρισμοί, δεν μπορεί να γίνουν δεκτές, ούτε από Ελλάδα ούτε από την ΕΕ. Ζήτησα το ζήτημα αυτό, εφόσον επιμείνει η Τουρκία, να συζητηθεί στο τακτικό ευρωπαϊκό συμβούλιο του Ιουνίου, με ρητή αναφορά στα συμπεράσματα και καταδίκη της περιττής και αχρείαστης τουρκικής προκλητικότητας, είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η περιοχή μας», δήλωσε μετά το τέλος της συνόδου του ΕΛΚ.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, και αναφερθείς στην απόφαση παραχώρησης αμυντικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, τόνισε ότι έπρεπε να κάνουμε τη σωστή επιλογή και αυτή ήταν να υποστηρίξουμε την Ουκρανία. «Στείλαμε αμυντικό υλικό και εξηγήσαμε τους λόγους…Καθαρό μήνυμα σε όποιον πιστεύει ότι μπορεί να παραβιάσει τα σύνορα. Ότι θα λάβει την απάντηση..», ανέφερε χαρακτηριστικά.

