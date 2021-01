Open Call: Virtual Workspaces της Lola Arias My Documents

Το My Documents της Λόλα Αρίας, το νέο εργαστήριο στο πλαίσιο του Virtual Workspaces που η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση συνδιοργανώνει με το STUDIO teatrgaleria (Βαρσοβία, Πολωνία), είναι ένα εργαστήριο lecture performance, στο πλαίσιο του οποίου καλλιτέχνες με από διαφορετικά είδη δραστηριότητας παρουσιάζουν την προσωπική τους έρευνα, κάποια ακραία εμπειρία, μια ιστορία που τους στοιχειώνει μυστικά. Το “My Documents” παίρνει μια μινιμαλιστική μορφή: πρόκειται για καλλιτέχνες και τα αρχεία τους. Πρόκειται για έναν τρόπο να έρθει στο φως το είδος αυτό της έρευνας, το οποίο χάνεται σε ανώνυμους φακέλους στον υπολογιστή.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν κάποιες ασκήσεις προετοιμασίας: να αναζητήσουν κάποιο προσωπικό αρχείο για το εργαστήριο (φωτογραφίες και γράμματα, βίντεο και ημερολόγια, ή οποιαδήποτε εμμονή με κάποια συλλογή με την οποία δεν μπόρεσαν να δουλέψουν στο παρελθόν), μπορούν να ξεκινήσουν να οργανώνουν το αρχείο και να σκεφτούν έναν τρόπο να παρουσιάσουν το αρχείο σε μια σύντομη lecture performance μπροστά στην οθόνη.

Η Στέγη, συνεπής στην αποστολή της να σφυρηλατεί δεσμούς με σημαντικούς οργανισμούς πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Ελλάδας, για να υποστηρίζει την επαγγελματική κατάρτιση των νεότερων καλλιτεχνών και για να προσφέρει ευκαιρίες διασυνδέσεων εντός της διεθνούς καλλιτεχνικής κοινότητας, προτείνει μαζί με το STUDIO teatrgaleria αυτή τη σειρά εργαστηρίων με καλλιτέχνες από ένα ευρύ φάσμα πεδίων και καταβολών. Από τον Ιούνιο του 2020 έχουν διεξαχθεί ήδη εργαστήρια με τους καλλιτέχνες Rabih Mroue, Medea Electronique, Toshiki Okada, Wojtek Ziemilski, Edit Kaldor. Αγκαλιάζοντας τη μετάβαση προς το ψηφιακό που βιώνουμε, αυτή η σειρά ονλάιν χώρων εργασίας θα πρέπει να ιδωθεί ως ένας εικονικός τόπος που αποσκοπεί στην ενίσχυση των πολιτιστικών ζυμώσεων, στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και στην οικοδόμηση εποικοδομητικών ανταλλαγών αναφορικά με συγκεκριμένους στόχους και προβληματικές. Το κάθε Virtual Workspaces είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ενισχύει την κυκλοφορία των ιδεών, πολύ συχνά εμπλέκοντας και μη επαγγελματίες- με την ελπίδα να προκαλέσει τη συμμετοχικότητα των μελών της εκάστοτε ομάδας και να καλλιεργήσει τη δυνατότητα νέων συνεργασιών πέρα από το πλαίσιο του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Η Λόλα Αρίας (Αργεντινή, 1976) είναι συγγραφέας και σκηνοθέτις του θεάτρου και του κινηματογράφου. Είναι μια πολυπράγμων καλλιτέχνις, το έργο της οποίας φέρνει κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους (βετεράνους πολέμου, πρώην κομμουνιστές, προσφυγόπουλα, κ.ά.), μέσα από το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες. Οι παραγωγές της Αρίας παίζουν με τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας. H Λόλα Αρίας, γνώριμη στο κοινό της Στέγης, έχει παρουσιάσει το Ακρόαση για μία διαδήλωση στο πλαίσιο του φεστιβάλ Transitions 2 και το Η ζωή μου μετά στο πλαίσιο του φεστιβάλ Transitions 3 τον Νοέμβριο 2014 και 2015 αντίστοιχα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λόλα Αρίας δουλεύει πάνω στο πρότζεκτ “My Documents” | Μοιραστείτε την οθόνη σας (μια εκδοχή για την πανδημία 2020). Στο πρόσφατο παρελθόν προσκάλεσε μια σειρά καλλιτεχνών από τον χώρο του χορού, του ντοκιμαντέρ, των εικαστικών τεχνών και του θεάτρου, ώστε να καταδυθούν στα προσωπικά τους αρχεία. Σε αυτή τη νέα, «οικουμενική» εκδοχή του My documents της Λόλα Αρίας, καλλιτέχνες από διαφορετικά σημεία του κόσμου βρέθηκαν εκεί, στη νέα, οικιακή τους σκηνή, παρουσιάζοντας το αρχείο τους στο κοινό μέσω της λειτουργίας «μοιρασμένη οθόνη/shared screen». Το κοινό μπορούσε έτσι να δει την περφόρμανς ζωντανά και ακολούθως να κάνει σχόλια και να ανταλλάξει επιθυμίες και σκέψεις.

Μια παραγωγή των: STUDIO teatrgaleria, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Αθήνα)

Συντονίζουν

για τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Χριστίνα Λιάτα

για το STUDIO teatrgaleria: Anna Lewanowicz (Σύλληψη και επικεφαλής του πρότζεκτ)

Λίγα λόγια για τη Lola Arias



Η Λόλα Αρίας (Αργεντινή, 1976) σπούδασε Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες και Δραματουργία στη Σχολή Δραματικών Τεχνών του Μπουένος Άιρες, το Βασιλικό Θέατρο του Λονδίνου και το Casa de América της Μαδρίτης. Το 2014 ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Film Laboratory στο πανεπιστήμιο Universidad Di Tella του Μπουένος Άιρες, ένα από τα πιο σημαντικά κινηματογραφικά προγράμματα σπουδών στην Αργεντινή.



Μεταξύ 2001 και 2007 έγραψε και σκηνοθέτησε έξι έργα μυθοπλασίας: “The Squalid Family”, “Studies of Loving Memory”, “Poses for Sleeping” και την τριλογία “Love is a Sniper”, “Revolver Dream” και “Striptease”.



Από το 2007 εργάστηκε στον χώρο του θεάτρου τεκμηρίωσης, δημιουργώντας περισσότερα από δώδεκα έργα, σε συνεργασία με ανθρώπους που έχουν βιώσει διάφορα περιστατικά ή ιστορικές εμπειρίες. Άνθρωποι που επιβίωσαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.



Η Λόλα ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο του κινηματογράφου με τη βιντεο-εγκατάσταση “Veterans” (Battersea Art Centre, Λονδίνο, 2014). Η πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, με τίτλο “Theatre of War” (2018) επιλέχθηκε για το επίσημο πρόγραμμα του 68ου Forum της Μπερλινάλε, αποσπώντας αρκετά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του CICAE Art Cinema Award, το βραβείο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Art House Cinemas Award και το Βραβείο της Οικουμενικής Επιτροπής. Η Αρίας έχει επίσης κερδίσει το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο 20ό φεστιβάλ του BAFICI και η ταινία απέσπασε το βραβείο Movistar+ για το καλύτερο ντοκιμαντέρ στην Documenta Madrid και το βραβείο Silver Condor για το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο.



Σε ό,τι αφορά τον χώρο των εικαστικών τεχνών και της επιμέλειας εκθέσεων, ανέπτυξε τo “My Documents” (Μπουένος Άιρες, 2012-2017· Μιλάνο, 2018· Λισαβώνα, 2020), έναν κύκλο lecture-performances, στον οποίο καλλιτέχνες από διαφορετικούς χώρους παρουσιάζουν την προσωπική τους έρευνα, μια ριζοσπαστική εμπειρία, μια ιστορία που τους στοίχειωσε κρυφά. Δική της είναι η ιδέα και για την περφόρμανς διαρκείας “Audition for a Demonstration” (Bερολίνο, 2014· Αθήνα, 2015· Πράγα, 2015· Μπουένος Άιρες, 2017· Βερολίνο, 2019); δημιούργησε τις εκθέσεις “Stunt Double:” (Μπουένος Άιρες, 2016), στις οποίες τέσσερις διαφορετικές εγκαταστάσεις ανασυνθέτουν τα τελευταία 40 χρόνια της κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας της Αργεντινής, μέσα από αρχεία, δραματοποίηση, συνεντεύξεις και διάσημα τραγούδια, και το “Ways of Walking with a Book in Your Hand” (Buenos Aires, 2017), ένα τοποειδές πρότζεκτ για αναγνώστες σε βιβλιοθήκες και δημόσιους χώρους.



Σε συνεργασία με τον Ulises Conti, έχει κυκλοφορήσει τα LP “Love is a sniper” (2007) και “Those Who Do Not Sleep” (2011), ενώ σε συνεργασία με τον Stefan Kaegi έχει αναπτύξει τα πρότζεκτ “Chácara Paraíso” (2007), “Airport Kids” (2008) και “Ciudades Paralelas” (2010), ένα φεστιβάλ αστικών παρεμβάσεων στο Βερολίνο, στο Μπουένος Άιρες, στη Βαρσοβία, στη Ζυρίχη και σε άλλες πόλεις.



Έχουν κυκλοφορήσει ποιήματα, έργα μυθοπλασίας και θεατρικά της έργα: “Love is a Sniper” (2007, Entropía), “The Postnuclear Ones” (2011, Emecé), “My Life After and Other Plays” (2016, Penguin Random House), όπως και μια δίγλωσσση έκδοση του θεατρικού της έργου “Minefield” (2017, Oberon Books). Το 2019, το κέντρο Performance Research Studies δημοσίευσε το “Re-enacting Life”, ένα βιβλίο που συγκεντρώνει άρθρα, θεατρικά έργα και τεκμήρια από το σύνολο της καριέρας της.

Έχει αποσπάσει πολύ σημαντικές διακρίσεις για τα έργα της, συμπεριλαμβανομένων και του Premio Konex 2014 και του Preis der Autoren 2018, ενώ η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε φεστιβάλ όπως στο Lift Festival του Λονδίνου, το Under the Radar της Νέας Υόρκης, το Φεστιβάλ της Αβινιόν, το Theater Spektakel της Ζυρίχης, το Wiener Festwochen, το Festival Theaterformen στο Μπρούνσγουϊκ/Ανόβερο, το Spielart Festival του Μονάχου και στην Μπερλινάλε· όπως επίσης και σε χώρους όπως το Théâtre de la Ville του Παρισιού, το REDCAT του Λος Άντζελες, το Walker Art Centre της Μινεάπολης, το Parque de la Memoria του Μπουένος Άιρες, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σικάγο και το Βασιλικό Θέατρο του Λονδίνου.

Λίγα λόγια για το πρότζεκτ My Documents



Στην «οικουμενική» εκδοχή του My documents συμμετείχαν καλλιτέχνες που παρουσίασαν το αρχείο τους στο κοινό μέσω shared screen και το κοινό μπορούσε να δει την περφόρμανς ζωντανά και να σχολιάσει.



Στο “Doing It”, ο Πορτογάλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Pedro Penim εξομολογείται ένα μυστικό πάθος που τον οδηγεί πολύ μακριά στη θάλασσα του διαδικτύου.



Στο “Make Me Stop Smoking”, ο Λιβανέζος συγγραφέας και σκηνοθέτης Rabih Mroué ανασυνθέτει το ριζικά ετερογενές τοπίο του Λιβάνου, το κατεστραμμένο από κρίσεις και πολέμους, με τη συμβολή αναρίθμητων ανώνυμων και προσωπικών αρχείων.



Στο “Blue House”, η Κινέζα χορεύτρια και ειδήμων της τεκμηρίωσης Zhang Mengqi μοιράζεται το ημερολόγιό της από τον καιρό που βρισκόταν σε καραντίνα στην επαρχία Χουμπέι, όπως και τους καλλιτεχνικούς της πειραματισμούς στο χωριό του πατέρα της.



Στο “Lázaro”, η μεξικανική θεατρική ομάδα Lagartijas Tiradas al Sol ανασυνθέτει την ιστορία ενός ηθοποιού που αποφασίζει να αλλάξει το πρόσωπο και το όνομά του και να γίνει κάποιος άλλος.



Στο “Desireless”, η Tania Bruguera, εικαστική καλλιτέχνις και ακτιβίστρια από την Αβάνα της Κούβας, θα ανασυνθέσει την ιστορία της μητέρας της –η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή– και της χώρας της, μέσα από τα πράγματα που βρήκε στο σπίτι της μητέρας της.

Πληροφορίες

Υποβολή Αιτήσεων έως Παρασκευή 5.2.2021



Ημερομηνίες εργαστηρίων: 15, 19 Φεβρουάριου & 1, 5 Μαρτίου 2021

Ώρες: 15:00-18:00

Διάρκεια: 3 ώρες για κάθε συνάντηση

Τοποθεσία: Πλατφόρμα Zoom

Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουάριου 2021

Αν ψάχνετε έμπνευση, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://lolaarias.com/my-documents/»

Oι αιτήσεις καλλιτεχνών με διαφορετικό είδος δραστηριότητας είναι ευπρόσδεκτες.

Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα πρέπει κατά τη διάρκεια των συναντήσεων να διαθέτουν φορητό (ή σταθερό) υπολογιστή όπου θα έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή Zoom.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και όσο βρίσκονται στο Zoom, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ανοιχτή την κάμερά τους.

Μια ομάδα 12 συμμετεχόντων θα επιλεγεί για να συμμετέχει ενεργά στον χώρο εργασίας.

Επιπρόσθετα, μια ομάδα συμμετεχόντων θα επιλεγεί για να παρατηρεί τον χώρο εργασίας.

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν στα αγγλικά.

Οι συναντήσεις θα βιντεοσκοπηθούν μέσα από την πλατφόρμα του Zoom.