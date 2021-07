ΗΠΑ: Ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε παράνομο το πρόγραμμα προστασίας μεταναστών DACA

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Τέξας εμπόδισε με απόφαση του χθες την υποβολή νέων αιτήσεων από άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα DACA, το οποίο προστατεύει από απέλαση τους μετανάστες χωρίς χαρτιά που έφτασαν στις ΗΠΑ όταν ήταν παιδιά, γνωστοί και ως «Ονειροπόλοι», με τον δικαστή να τονίζει εντούτοις πως εκατοντάδες χιλιάδες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα δεν θα επηρεαστούν μέχρι νεότερες δικαστικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα ο δικαστής Άντριου Χάνεν συντάχθηκε με μια ομάδα Πολιτειών που έχει υποβάλει αγωγές για να τερματίσει το πρόγραμμα DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), υποστηρίζοντας ότι θεσπίστηκε παράνομα από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα, που προστατεύει από την απέλαση παράτυπους μετανάστες που μπήκαν στις ΗΠΑ όταν ήταν παιδιά, δημιουργήθηκε το 2012 από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και ο τέως πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της θητείας του το πολέμησε σφόδρα και προσπάθησε να το ακυρώσει.

Πιο αναλυτικά ο Χάνεν έκρινε ότι το DACA παραβίαζε τον Νόμο περί Διοικητικής Διαδικασίας (APA) όταν δημιουργήθηκε, αλλά είπε ότι από τη στιγμή που τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι σήμερα εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα - σχεδόν 650.000 - η απόφασή του δεν θα αφορά προσωρινά τις υποθέσεις τους και τις αιτήσεις τους ανανέωσης.

«Για να είμαι ξεκάθαρος», ανέφερε ο δικαστής, «η απόφαση δεν απαιτεί από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε οποιαδήποτε απέλαση ή ποινική διώξη εναντίον οποιουδήποτε αποδέκτη του προγράμματος DACA».

Επιπροσθέτως διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει νέες αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα, όπως προβλέπει μια εντολή ενός ομοσπονδιακού δικαστή σε μια ξεχωριστή υπόθεση, αλλά ότι δεν μπορεί αυτές να τις εγκρίνει.

Η Τσέσκα Μαε Πέρεζ, μια 23χρονη αποδέκτρια του DACA από τις Φιλιππίνες είπε πως ο 22χρονος αδελφός της και η 20χρονη αδελφή της υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραμμα με το που επιτράπηκε να υποβληθούν νέες αιτήσεις έπειτα από μια δικαστική απόφαση τον Δεκέμβριο του 2020. Η αίτηση του αδελφού της έγινε δεκτή πριν μερικές εβδομάδες, αλλά η αδελφή της ακόμη περιμένει.

«Μίλησα μαζί της λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης», είπε η Πέρεζ. «Ξέσπασε σε κλάματα», πρόσθεσε.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Νιου Τζέρσεϊ Μπομπ Μενέντεζ έγραψε στο twitter ότι η δικαστική απόφαση δεν αποτελεί έκπληξη, «απλώς μια επώδυνη υπενθύμιση ότι πρέπει να σταματήσουμε να βασιζόμαστε σε προσωρινές λύσεις για τη μετανάστευση».

Not a surprise, just a painful reminder that we need to stop relying on temporary immigration fixes.



Congress must seize the moment and any and all opportunities to finally provide a pathway to legalization for millions of undocumented immigrants.https://t.co/iDewNu4wWx