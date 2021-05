Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη: Η υπευθυνότητα, η αριστεία και η καινοτομία στο DNA μας

Αριστεία, Καινοτομία, Εταιρική Υπευθυνότητα και Ηθικό Επιχειρείν είναι τα βασικά δομικά συστατικά της φιλοσοφίας του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), ο οποίος μετρά πάνω από έναν αιώνα ζωής διαρκούς έρευνας και προσφοράς στο Κοινωνικό σύνολο.

Η στρατηγική του ΟΦΕΤ για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα, έχει ως βασικούς πυλώνες την στήριξη σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, την ενθάρρυνση και ενίσχυση της νέας γενιάς επιστημόνων, την τόνωση δράσεων που αφορούν στο Περιβάλλον, στην πράσινη οικονομία και στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, με διαρκείς δράσεις.

Για τη διοίκηση και τους εργαζόμενους του Ομίλου ο οποίος περιλαμβάνει τις βιομηχανίες Uni-pharma και InterMed, την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και την πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo, όλες οι κοινωνικές ενέργειες έχουν συνέχεια και συνέπεια με στοχοπροσήλωση την κοινωνία.

Περιβάλλον, κοινωνία, ευάλωτες ομάδες

Οι δράσεις του Ομίλου είναι σταθερά διευρυνόμενες και εκφράζονται σε πολλαπλά επίπεδα. Στην ομπρέλα των ενεργειών του Ομίλου εντάσσονται σημαντικές δράσεις αυτόνομα όπως είναι οι εθελοντικές αιμοδοσίες που υλοποιούνται σταθερά δύο φορές τον χρόνο, αλλά και σε συνεργασία με οργανισμούς όπως τα μεγάλα περιβαλλοντικά Προγράμματα- υπό την ομπρέλα του U & I GREEN και του SAVE THE SEA και την συνεργασία με την ΜΚΟ All for the Blue.

Με την δύναμη της συνεργασίας και της προσφοράς πραγματοποιούνται επίσης η στήριξη των γενναίων γυναικών που παλεύουν με τον καρκίνο μέσα από το έργο του ΑΛΜΑΤΟΣ ΖΩΗΣ και την running team, η συνεργασία με την Axion Hellas, την Αποστολή Ζωής με επισκέψεις ενημέρωση και διαγνωστικές εξετάσεις σε άγονες περιοχές της Ελλάδας σε συνεργασία με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και κατά τόπους Οδοντιατρικούς και Φαρμακευτικούς Συλλόγους, αλλά και η συνεργασία με την ΜΚΟ «ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ» και συμμετοχή στο MAGIC DIABETES BUS, με τον Όμιλο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας.

Στήριξη στην οικογένεια & την επιστήμη

Το αποτύπωμα της κοινωνικής ευαισθησίας του Ομίλου, εκφράζεται επίσης με τον καλύτερο τρόπο, μέσα από την συνεργασία με το Πρόγραμμα BE LIVE το οποίο στηρίζει υπογόνιμα ζευγάρια, κάνοντας πράξη το όνειρό τους, για δημιουργία οικογένειας.

Ήδη η InterMed στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, κάλυψε πρόσφατα τα διατροφικά συμπληρώματα 30 υπογόνιμων ζευγαριών, για την προετοιμασία των κύκλων εξωσωματικής τους.

Με το ίδιο πάθος ο Όμιλος, βρίσκεται πάντα κοντά στη νέα γενιά, με στόχο κάποια στιγμή το επονείδιστο brain drain να μεταμορφωθεί σε brain gain.

Οι υποτροφίες του Ιδρύματος «Κλέων Τσέτης» σε νέους επιστήμονες και φοιτητές, αποτελούν κορυφαίες δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας του Ομίλου και βρίσκονται προς την κατεύθυνση της ανάσχεσης της αιμορραγίας της μετανάστευσης λαμπρών μυαλών.

Το Ίδρυμα ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ επίσης, βρίσκεται πάντα κοντά στο Γηροκομείο Άρτας, ενώ με αφορμή την σοβαρή υγειονομική κρίση που βιώνουμε, υποστηρίζει πρωτότυπες κλινικές μελέτες για την καταγραφή της COVID 19.

Στην ίδια λογική, μία ακόμη ενδιαφέρουσα ενέργεια το Science on The Go, ένα Κινητό Εργαστήρι Επιστήμης, το οποίο διδάσκει βήμα βήμα, πώς δημιουργείται ένα συμπλήρωμα διατροφής ή ένα αντισηπτικό. Ήδη στη διάρκεια της πανδημίας, οι ερευνητές των Uni-pharma & InterMed, πραγματοποίησαν μία σειρά από webinars τα οποία παρακολούθησαν φοιτητές, καθηγητές και δημοσιογράφοι.

Δίπλα στην ακαδημαϊκή & επιστημονική κοινότητα

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, ο ΟΦΕΤ προχώρησε πριν λίγο καιρό, στην ανακαίνιση αίθουσας της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας, καθώς και στην ανακαίνιση εργαστηρίων και κοινόχρηστων χώρων του τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 1821, η διοίκηση του Ομίλου, προχώρησε στην χορηγία ενός νέου αμφιθεάτρου 100 θέσεων, προϋπολογισμού, ύψους 100.000 ευρώ, για τη Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών. Το υπερσύγχρονο διαδραστικό αμφιθέατρο, θα εγκαινιαστεί όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Οι μεγάλες δωρεές με αφορμή την πανδημία

Ο Όμιλος δίνει δυναμικό παρών επίσης όποτε υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις, όπως αυτή της πανδημίας του SARS CoV-2 που βιώνουμε, η οποία στάθηκε αφορμή για μια ακόμη φορά στον Όμιλο Τσέτη, να προσφέρει.

Στην πιο σοβαρή υγειονομική κρίση, η διοίκηση του ΟΦΕΤ με επικεφαλής την πρόεδρο και CEO κυρία Ιουλία Τσέτη, επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά και υψηλό αίσθημα κοινωνικής και ιστορικής ευθύνης.

Η ναυαρχίδα του ΟΦΕΤ, η Uni-pharma SA, δώρισε 24 εκατ. ΔΩΡΕΑΝ δόσεις του Unikinon (χλωροκίνη) στο ΕΣΥ, καθώς και 60.000 δόσεις στην Κύπρο.

Η InterMed από την πλευρά της, δώρισε πάνω από 14.000 λίτρα αντισηπτικού ΔΩΡΕΑΝ, με προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για νοσοκομειακή χρήση. Δωρεές αντισηπτικών, πραγματοποίησε επίσης και για τις ΚΟΜΥ- Κινητές Ομάδες Υγείας- του ΕΟΔΥ, τον Νοέμβριο του 2020.

Τρεις ακόμη ενέργειες μικρότερης εμβέλειας, αλλά εξίσου ουσιαστικές, είναι το ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ – Σύλλογος Εθελοντών Δοτών Μυελού των οστών Καλαμάτας σε συνεργασία με την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, ο αγώνας Dental Run, σε συνεργασία με το GREEK PHARMACEUTICAL STUDENTS’ FEDERATION και η ενίσχυση της Ένωσης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», μία συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέσα από το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός “No Finish Line”.

Στο πρόσφατο παρελθόν, η κυρία Τσέτη, είχε δωρίσει ένα ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Σάμου, ενώ μεγάλη δωρεά έχει πραγματοποιηθεί και στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, στο πλαίσιο ενίσχυσης του ΕΣΥ.

Η TELEIA φιλοσοφία μας

Το σύνθημα TELEIA, αποτελεί το ακρωνύμιο της φιλοσοφίας του Ομίλου και αφορά στις εταιρικές ΑΞΙΕΣ, μεταφράζεται δε, ως εξής: Ομαδικότητα - Teamwork, Αδιαπραγμάτευτη Ηθική – Ethos, Διαρκή Μάθηση- Learning, Αριστεία-Excellence, Καινοτομία- Innovation και Υπευθυνότητα - Accountability.

UN Global Compact & Most Sustainable Companies

Οι Uni-pharma & InterMed, αποτελούν από τον Ιανουάριο του 2016 υπερήφανα μέλη του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, ενώ από τις 7 Δεκεμβρίου 2020 ο ΟΦΕΤ με τις δύο βιομηχανίες του, βρίσκεται στην ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2020». Πρόκειται για 25 επιχειρήσεις – πρότυπα, που αναδεικνύουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας. Οι εταιρείες, λειτουργούν ως παραδείγματα καλής επιχειρηματικής πρακτικής και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων.