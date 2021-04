Ολυμπιονίκης της Αθήνας ένοχος για λαθρεμπόριο κοκαΐνης, αξίας 127 εκατ. ευρώ...

Το νερό ήταν το δεύτερο «σπίτι» του. Ηταν, κατά κάποιο τρόπο και κατά τη διάρκεια της αθλητικής καριέρας του, το ασφαλές μέρος του. Η θάλασσα, όμως, έγινε για τον Νέιθαν Μπάγκαλεϊ το «σκαλοπάτι» του για τη φυλακή. Ο 45χρονος παλαίμαχος αθλητής του κανόε καγιάκ, ο οποίος είχε κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, κρίθηκε ένοχος για απόπειρα λαθρεμπορίου κοκαΐνης συνολικής αξίας 127 εκατομμυρίων ευρώ στην Αυστραλία, το 2018...

Ο Μπάγκαλεϊ και ο 39χρονος αδερφός του, Ντρου, επιχείρησαν να εισάγουν στη χώρα ποσότητα 650 κιλών με ένα σκάφος και μετά την ετυμηγορία, αναμένουν και την ανακοίνωση της ποινής τους από το Ανώτατο Δικαστήριο του Μπρίσμπεϊν. Αμφότεροι κινδυνεύουν με ισόβια κάθειρξη. Ο Ντρου και ένας άλλος άνδρας, ο Αντονι Ντρέιπερ, πραγματοποίησαν τον Ιούνιο του 2018 ένα 11ωρο ταξίδι ώστε να συναντήσουν ένα ξένο πλοίο, που μετέφερε τα ναρκωτικά.

Η επιχείρησή τους, όμως, τελούσε υπό παρακολούθηση τόσο από ένα σκάφος του ναυτικού όσο και αεροπλάνα με κάμερες ασφαλείας. Τα πλάνα απεικόνιζαν τον Ντρου Μπάγκαλεϊ να πετά πακέτα από το πλοίο στο σκάφος τους. Λίγο αργότερα, όταν έφτασαν στην ακτή, συνελήφθησαν από ένοπλους άνδρες της αστυνομίας του Κουίνσλαντ. Ο αδερφός του Ολυμπιονίκη ισχυρίστηκε πως νόμιζε ότι θα μετέφεραν καπνό. Η ιστορία του, όμως, «εξασθένησε» όταν συμπλήρωσε ότι ο Ντρέιπερ εκβίαζε εκείνον και τον Νέιθαν...

