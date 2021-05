Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Βιώσιμη ανάπτυξη με το βλέμμα στο μέλλον και στόχο το ΜΗΔΕΝ

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία αποτελεί ένα ισχυρό και αξιόπιστο σχήμα στην εγχώρια αγορά μπύρας και αναπτύσσεται ταχέως. Στην ενίσχυση και επέκταση των δραστηριοτήτων της, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος. Ποιο το αποτύπωμά της στην αγορά μπύρας, πώς διασφαλίζει ένα καλύτερο, πιο πράσινο μέλλον για όλους μας και οι τέσσερις πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ξεκίνησε το «ταξίδι» της στο εγχώριο (και διεθνές) επιχειρείν πριν αρκετά χρόνια, αναβιώνοντας το ιστορικό σήμα της μπύρας FIX, ενώ στη συνέχεια ένωσε τις δυνάμεις της με τη ζυθοποιία Μύθος. Σήμερα αποτελεί ένα ισχυρό και αξιόπιστο σχήμα στην εγχώρια αγορά μπύρας, αναπτύσσεται δυναμικά και συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της ζυθοποιίας στη χώρα μας.

Έχοντας ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο λειτουργίας, η ανάπτυξή της στηρίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια στην αφοσίωση, το μεράκι και το πάθος των εργαζομένων της, στην υπευθυνότητα, την καινοτομία, την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της και στην ευρεία αποδοχή των καταναλωτών.

Στις δύο ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής της, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και στη Ριτσώνα Εύβοιας, παράγονται 12 δημοφιλή προϊόντα, μεταξύ των οποίων οι μπύρες FIX Hellas, Mythos και Kaiser, ενώ τα τέσσερα κέντρα διανομής σε Ριτσώνα, Ασπρόπυργο, Σίνδο και Κρήτη τροφοδοτούν ανελλιπώς την ελληνική και διεθνή αγορά. Άλλωστε, τα προϊόντα της, με ναυαρχίδες τις FIX Hellas και Mythos, εξάγονται σε πάνω από 39 χώρες και στις 5 ηπείρους, φτάνοντας καθημερινά σε χιλιάδες καταναλωτές. Κρατά, έτσι, ψηλά την ελληνική σημαία στις αγορές του εξωτερικού, αποτελώντας τον «πρεσβευτή» της ελληνικής μπύρας και εκτός συνόρων.

Την ίδια στιγμή, εισάγει και διανέμει στη χώρα μας διεθνώς αναγνωρισμένα brands όπως τη δανέζικη Carlsberg, τη γαλλική Kronenbourg 1664 Blanc, την ιρλανδική Guinness και τον ανθρακούχο μηλίτη Somersby.

Έντονη επενδυτική δυναμική

Η εταιρεία επενδύει σταθερά, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της τόσο σε υποδομές όσο και σε διεύρυνση των επιλογών προς τους καταναλωτές. Κατά την τελευταία τριετία, πραγματοποίησε επενδύσεις που ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής στα δύο εργοστάσιά της, για εξοπλισμό σχετικό με την Υγεία & Ασφάλεια, για νέα υλικά συσκευασίας, αναβάθμιση συστημάτων και υποδομές τεχνολογίας, ενώ ανάλογες επενδύσεις έχουν προγραμματιστεί και για φέτος, παρά την πανδημική κρίση.

Με διεθνή πρότυπα σχεδιάζει το «πράσινο» μέλλον

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει θέσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στον «πυρήνα» της δραστηριότητάς της. Ο σχεδιασμός της είναι στενά συνδεδεμένος με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου Carlsberg "Together Towards ZERO" («Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ»). Τι σημαίνει αυτό; Μηδενισμός του αποτυπώματος άνθρακα, μηδενισμός της σπατάλης νερού, της μη υπεύθυνης κατανάλωσης και των ατυχημάτων στην εργασία ως το 2030.

Προς αυτή την κατεύθυνση, υλοποιεί σειρά δράσεων και εφαρμόζει βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, τον περιορισμό της χρήσης νερού κατά την παραγωγή των προϊόντων της, την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης και την εδραίωση μιας κουλτούρας ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας παράλληλα στο έπακρο τις ευκαιρίες για ανάπτυξη πιο βιώσιμων προϊόντων και πιο υγιεινών επιλογών. Όλα αυτά σε συνεργασία με τους προμηθευτές και συνεργάτες της, καθώς και μέσα από συνέργειες με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς.

Οι τέσσερις άξονες για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η εταιρεία δημοσίευσε φέτος τον πρώτο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος εστιάζει σε δράσεις και αποτελέσματα βάσει τεσσάρων βασικών αξόνων.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στη δέσμευση για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία εφαρμόζει πληθώρα πρακτικών, που στο διάστημα των 2 τελευταίων ετών, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 7% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κατά 13% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και κατά 5% της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας στις δύο παραγωγικές της μονάδες. Ταυτόχρονα, επαναξιολογεί κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναδιαμορφώνοντας το σύνολο της διαδικασίας από την παραγωγή μέχρι και την τελική παράδοση των προϊόντων.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στη μηδενική σπατάλη νερού. Βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες σε κάθε στάδιο της παραγωγής, επαναχρησιμοποιώντας και ανακυκλώνοντας το νερό, η εταιρεία μείωσε κατά 19% τη χρήση του κατά την παραγωγική διαδικασία και στα δύο εργοστάσιά της, σε διάστημα δύο ετών.

Ο τρίτος πυλώνας δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη αφορά στη μηδενική κατάχρηση αλκοόλ. Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προωθεί ενεργά την υπεύθυνη κατανάλωση σε κάθε επικοινωνία της και υλοποιεί σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, ενώ το 100% των συσκευασιών των αλκοολούχων προϊόντων της φέρουν το μήνυμα «Απολαύστε υπεύθυνα». Παράλληλα, συμβάλλει ενεργά στην περαιτέρω διεύρυνση και προώθηση της κατηγορίας της μπύρας χωρίς αλκοόλ στη χώρα μας.

Τέλος, ως εταιρεία που θέτει στο επίκεντρό των δραστηριοτήτων της τον άνθρωπο, στοχεύει στον μηδενισμό των ατυχημάτων στην εργασία. Εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας και προστασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις της πανελλαδικά, στην εφαρμογή του οποίου συμμετέχουν ενεργά οι εργαζόμενοι, επιτεύχθηκε σε ένα μόλις έτος μείωση κατά 33% των ατυχημάτων στον χώρο εργασίας, με παράλληλη αύξηση της συμμόρφωσης στους κανόνες ασφαλείας κατά 16%.

Υιοθετώντας έναν εκ πρώτης όψεως παράδοξο στόχο, το ΜΗΔΕΝ, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία δεσμεύεται να κάνει την μπύρα μας ολοένα και πιο «πράσινη» και να ζυθοποιεί για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο, σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό της.