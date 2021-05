Ολονύκτιο «μπαράζ» ρουκετών από τη Χαμάς και αντίποινα του ισραηλινού στρατού

O κύκλος βίας κλιμακώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας, 10 Μαΐου, μετά την εκτόξευση από Παλαιστίνιους μαχητές ρουκετών προς την Ιερουσαλήμ και το νότιο Ισραήλ και τις αεροπορικές επιθέσεις αντιποίνων του Ισραηλινού στρατού κατά στόχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι ρουκέτες συνέχισαν να εκτοξεύονται στη διάρκεια της νύχτας από Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του νότιου τμήματος της χώρας κοντά στη πόλη Ασκελόν.

«Από τις 18:00 (σ.σ. χθες Δευτέρα), τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας εκτοξεύουν ρουκέτες εναντίον ισραηλινών αμάχων. Ασταμάτητα. Η ώρα είναι τώρα 04:00. Γίνονται επιθέσεις με ρουκέτες επί 10 ώρες», ανέφερε μέσω Twitter το ισραηλινό επιτελείο νωρίτερα σήμερα.

Barrage of rockets fired by Palestinian militants a short time ago against the city of Ashkelon. #Israel #Gaza pic.twitter.com/DrDcmIEjvo