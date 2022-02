Ολομέτωπη επίθεση στην Ουκρανία - Αναφορές ότι ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στην επαρχία του Κιέβου

Ap Images

Σφυροκοπεί την Ουκρανία ο Πούτιν με βομβαρδισμούς από ξηράς, αέρος και θαλάσσης. Ρωσικές δυνάμεις έχουν εισέλθει στην επαρχία του Κιέβου από τον Βορρά, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, το οποίο εγκαταλείπουν χιλιάδες πολίτες με κάθε μέσο.

Αναφορές για νεκρούς, μεταξύ των οποίων άμαχοι. Προειδοποιήσεις για τη χειρότερη πολεμική σύρραξη στην Ευρώπη από το 1945.

Δριμύ κατηγορώ κατά Πούτιν από τις δυτικές δυνάμεις. Προειδοποιούν για δεύτερο, σκληρότερο πακέτο κυρώσεων. Έκτακτη σύνοδος της ΕΕ σήμερα και του ΝΑΤΟ αύριο.

#BREAKING Russian forces break into north of Kyiv region: Ukraine border guards pic.twitter.com/NWpWwviV8t — AFP News Agency (@AFP) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση 14:03

Μαζικό πακέτο οικονομικών κυρώσεων προανήγγειλε ο βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον. «Θα αναζητήσουμε την ανεξαρτησία μας από το ρωσικό πετρέλαιο και ρωσικό φυσικό αέριο», τόνισε.

«Λέω στον ρωσικό λαό: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό γίνεται στο όνομά σας. Λέω στον ουκρανικό λαό: είμαστε στο πλευρό σας», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ έκανε λόγο για επίθεση κατά της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Τελευταία ενημνέρωση 14:01

Σύμφωνα με τους ουκρανούς συνοριοφύλακες, οι ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στην επαρχία του Κιέβου.

Τελευταία ενημέρωση 13:57

Χάρτης της Ουκρανίας εμφανίζει τις κύριες πόλεις όπου ακούστηκαν εκρήξεις και τις περιοχές όπου έχουν εισέλθει οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους ουκρανούς συνοριοφύλακες.







Τελευταία ενημέρωση 13:46

Σφυροκοπείται το Κίεβο. Μπαράζ εκρήξεων σημειώνεται στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Reuters.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση 13:44

Σολτς: Φοβερή μέρα για την Ουκρανία και την Ευρώπη - Είναι ένας πόλεμος του Πούτιν

Τελευταία ενημέρωση 13:35

Δύο ρωσικά πολιτικά φορτηγά πλοία χτυπήθηκαν από ουκρανικoύς πυρααύλος στην Αζοφική θάλασσα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS την Πέμπτη, επικαλούμενο την ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας.

Τελευταία ενημέρωση 13:29

Θα παράσχουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία «με όλες τις μορφές», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Λεντριάν.

Τελευταία ενημέρωση 13:22

Ο γγ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ έκανε λόγο για μεγάλη απειλή στη βορειοατλαντική ασφάλεια στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Καλούμε τη Ρωσία να αποσυρθεί και να ακολουθήσει τον δρόμο της διπλωματίας», είπε και πρόσθεσε ότι «επίθεση σε ένα μέλος θεωρείται επίθεση σε όλους». Όπως είπε, θα καλέσει σύνοδο του ΝΑΤΟ αύριο Παρασκευή.

«Η ειρήνη αμφισβητείται, ο στρατηγικός ανταγωνισμός βαίνει αυξανόμενος, ανέφερε, ενώ υπογράμμισε ότι «πρέπει να απαντήσουμε με ενότητα».

Τελευταία ενημέρωση 13:19

Η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε ότι η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία δεν είναι αποδεκτή και πως η Άγκυρα θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Τελευταία ενημέρωση 13:06

Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει καταλάβει περιοχές στα ανατολικά

Τελευταία ενημέρωση 12:52

Ο πορτογάλος πρωθυπουργός Κόστα ανακοίνωσε ότι η λύση στη ρωσο-ουκρανική κρίση πρέπει να είναι διπλωματική.

Τελευταία ενημέρωση 12:49

Ουκρανός ΥΠΕΞ: Η Ρωσία έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επίθεση

Τελευταία ενημέρωση 12:41

Ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην Ουκρανία από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία σήμερα Πέμπτη το πρωί, ανακοίνωσε το Κιεβο, με την ουκρανική προεδρία να ανακοινώνει ότι πάνω από 40 Ουκρανοί στρατιώτες και δέκα πολίτες έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής, όπως και «50 ρώσοι κατακτητές».

Τελευταία ενημέρωση 12:31

Καταστροφή για την Ευρώπη η ρωσική εισβολή, λέει ο βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον.

This is a catastrophe for our continent.



I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine.



I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση 12:29

Δεύτερο κύμα βομβαρδισμών αυτή την ώρα στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 12:28

Σε εξέλιξη συνεδρίση του ΝΑΤΟ. Συνάντηση του γγ της συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιειν.

Τελευταία ενημέρωση 12:16

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι καταδικάζει τη ρωσική απόφαση να ξεκινήσει πόλεμο στην Ουκρανία και κάλεσε σε άμεση διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση 12:06

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας πρόκειται να ζητήσει την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο επιτρέπει σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της συμμαχίας να καλέσει συνομιλίες για ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως αν αφορά στην ασφάλεια.

Only a united&strong response by the democratic West can stop #Russia. Never before have we been so strong& so well prepared to face external challenges together with our Allies. The future of entire #Europe may depend on how we react in the coming hours&days. #StandWithUkraine🇺🇦 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση 11:57

Έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρώπης

Τελευταία ενημέρωση 11:41

Ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ. Δεν τίθεται θέμα ως προς την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, επανέλαβε o Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τους Έλληνες ομογενείς στη Μαριούπολη, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι αρχές είναι σε ετοιμότητα για να συνδράμουν στην ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Τελευταία ενημέρωση 11:40

Ένα αγόρι σκοτώθηκε όταν βομβαρδίστηκε συγκρότημα κατοικιών στο Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Τελευταία ενημέρωση 11:39

Νέο διάγγελαμ Ζελένσκι. «Θα δώσουμε όπλα σε όσους θέλουν να πολεμήσουν κατά της Ρωσίας», είπε ο ουκρανός πρόεδρος.

Τελευταία ενημέρωση 11:35

Απεσταλμένοι της Δύσης φτάνουν στο Βελιγράδι για να πιέσουν για την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Το Βελγράδι σε 48 ώρες θα ανακοινώσει την στάση του απέναντι στις κυρώσεις που επεβλήθησαν από την ΕΕ και τις ΗΠΑ καθώς, όπως ανήγγειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούστις, μετά από διαβουλεύσεις που θα έχει σήμερα ο ίδιος με ξένους αξιωματούχους θα καθοριστεί η στάση της Σερβίας.

Τελευταία ενημέρωση 11:29

Μολδαβία: Κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς Ουκρανοί συρρέουν στα σύνορα

Τελευταία ενημέρωση 11:17

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι 50 μέλη του ρωσικoύ στρατού σκοτώθηκαν και τέσσερα τανκς καταστράφηκαν σε περιοχή κοντά στο Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας.

Τελευταία ενημέρωση 11:15

Σε εξέλιξη η έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. «Η εισβολή στην Ουκρανία απειλεί τη σταθερότητα στην Ευρώπη», διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

«Έχουμε εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας», βεβαίωσε.

«Ο ιστορικός αναθεωρητισμός με τη χρήση όπλων πρέπει να βρει απέναντι όλο τον δημοκρατικό κόσμο στον πλανήτη», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Τελευταία ενημέρωση: 11:10

Ο λευκορώσος πρόεδρος Λουκασένκο προτείνει τη διεξαγωγή συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο Μινσκ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Τελευταία ενημέρωση 11:08

Θα επιβάλλουμε πλήρες πακέτο κυρώσεων κατα της Ρωσίας, προειδοποίησε η γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ.

Τελευταία ενημέρωση 11:03

Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις εξελίξεις στις αγορές μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 10: 59

Ο ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι, καταδίκασε την εισβολή στην Ουκρανία: «Η ιταλική κυβέρνηση καταδικάζει τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Είναι αναίτια και αδικαιολόγητη. Η Ιταλία στέκεται κοντά στον ουκρανικό πληθυσμό και στους θεσμούς της χώρας σε αυτή τη δραματική στιγμή. Εργαζόμαστε με τους συμμάχους σε ΕΕ και ΝΑΤΟ για να απαντήσουμε με αμεσότητα, ενότητα και αποφασιστικότητα».

Τελευταία ενημέρωση 10:53

Βυθίζονται οι ευρωαγορές - Στο 3% οι απώλειες του Stoxx 600

Τελευταία ενημέρωση 10:49

Ουκρανία: Οι πρέσβεις της ΕΕ μόλις άρχισαν το έκτακτο συμβούλιό τους. Θα προετοιμάσουν τη σημερινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

🔴 #Ukraine: EU Ambassadors have just started their emergency meeting.



They will prepare the extraordinary European Council meeting tonight.#EUCO #COREPER II #WeStandWithUkraine 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/r33MQswRr5 — Sebastian Fischer (@SFischer_EU) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση 10:46

Μπορέλ: Έρχονται οι πλέον ισχυρές και σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Τελευταία ενημέρωση 10:24

Η Φινλανδία και η Σουηδία, που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, καταδίκασαν τη ρωσική επίθεση κάνοντας λόγο ξεχωριστά για «επίθεση ενάντια στην ευρωπαϊκή τάξη ασφάλειας».

Η ουκρανική κρίση και η ρωσική απειλή έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τον διάλογο στις δύο αυτές χώρες για μια ένταξή τους στην Ατλαντική Συμμαχία παρότι οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις που βρίσκονται στην εξουσία στις δύο αυτές χώρες έχουν προς το παρόν αποκλείσει το ενδεχόμενο ένταξης.

Η Δανία και η Νορβηγία, οι οποίες είναι αμφότερες μέλη του ΝΑΤΟ, επίσης καταδίκασαν έντονα την ρωσική εισβολή.

Τελευταία ενημέρωση 10:29

Πανικός επικρατεί στο Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία, με πολλούς κατοίκους της πόλης να προσπαθούν να την εγκαταλείψουν, την ώρα που ακούγονται εκρήξεις, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 10:19

Ο επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της γερμανικής Bundestag Νόρμπερτ Ρέτγκεν δήλωσε ότι υποστηρίζει την αποστολή όπλων στην Ουκρανία.

I was against arms deliveries in order to keep channels of communication with Moscow open. That's over for now. What matters now is defence. Whatever #weapons we can provide, we must deliver to #Ukraine. — Norbert Röttgen (@n_roettgen) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση 10:17

Η γενική γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Μαρίγια Πεϊτσίνοβιτς Μπούριτς καταδίκασε έντονα «τη ρωσική στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού που έχει την έδρα του στο Στρασβούργο και του οποίου η Ρωσία και η Ουκρανία είναι μέλη.

Τελευταία ενημέρωση 10:15

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπολύει στην Ουκρανία δεν έχουν στόχο πόλεις και δεν απειλούν τους αμάχους, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Νωρίτερα η Ουκρανία είχε ανακοινώσει ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εννέα τραυματιστεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε ότι καταστράφηκαν ρωσικά τεθωρακισμένα οχήματα και αεροσκάφη στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, επικεφαλής των ρωσόφωνων αυτονομιστών ανταρτών στην ανατολική Ουκρανία δήλωσε ότι βασικός στόχος είναι να ανακτήσει τον έλεγχο όλων των περιοχών στις επαρχίες Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Τελευταία ενημέρωση 10:13

Βουτιά έναντι του δολαρίου καταγράφει το ρούβλι έναντι του δολαρίου. Συγκεκριμένα το ρωσικό νόμισμα χάνει 10% έναντι του δολαρίου φτάνοντας σε ιστορικό χαμηλό της ισοτιμίας τους.

Τελευταία ενημέρωση 10:10

Αίτημα Ουκρανίας στην Τουρκία: Κλείστε Βόσπορο και Δαρδανέλια για ρωσικά πολεμικά πλοία

Τελευταία ενημέρωση 10:06

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείο Εξωτερικών, αρνήθηκε να αποδεχθεί τον όρο εισβολή κατά της Ουκρανίας.

#China is closely following the latest updates in #Ukraine, and calls on all parties to maintain restraint and avoid the situation from getting out of control, said Chinese Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying. pic.twitter.com/31DIsYOWEZ — CGTN (@CGTNOfficial) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση 09:51

Βίντεο, όπου φαίνονται οι ουρές χιλιομέτρων που έχουν δημιουργήσει τα οχήματα, καθώς πολλοί κάτοικοι επιχειρούν να εγκαλείψουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο.

The scene in Ukraine, as cars are trying to flee the area. pic.twitter.com/lUlB4jjfQP — Doug Rush (@TheDougRush) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση 09:45

Η επικεφαλής της Κομσιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, σε μήνυμά της αναφέρει ότι οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία, μία ελεύθερη και κυρίαρχη χώρα.« Καταδικάζουμε τη βάρβαρη επίθεση και την κυνική επιχειρηματολογία που χρησιμοποιήθηκε για να την αιτιολογήσει», υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι «αργότερα σήμερα θα παρουσιάσουμε πακέτο μαζικών και στοχευμένων κυρώσεων».

Russian forces invaded Ukraine, a free and sovereign country.



We condemn this barbaric attack, and the cynical arguments used to justify it.



Later today we will present a package of massive, targeted sanctions.

https://t.co/AHtTVEvHgV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση 09:38

Η Ισπανία καταδικάζει την επίθεση, η Πορτογαλία ζητεί τον άμεσο τερματισμό της

Τελευταία ενημέρωση 09:36

Το χρηματιστήριο της Μόσχας άνοιξε και πάλι, σημειώνοντας βουτιά σχεδόν 14%.

Τελευταία ενημέρωση 09:35

Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Δεν θα επιτρέψουμε στον Πούτιν να αντικαταστήσει το Κράτος Δικαίου με τη βία.

Τελευταία ενημέρωση 09:33

Η Κίνα επανέλαβε έκκληση προς όλα τα μέρη, που εμπλέκονται στην κατάσταση στην Ουκρανία, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και απέρριψε την περιγραφή των ρωσικών ενεργειών ως εισβολής που έκανε ξένος δημοσιογράφος.

Τα σχόλια έγιναν από την εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Χούα Τσουνγίνγκ στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Τελευταία ενημέρωση 09:28

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις σύμφωνα με το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 09:14

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι δεν είναι ποτέ πολύ αργά για διάλογο με τη Ρωσία, ωστόσο υπογράμμισε πως ΕΕ και ΝΑΤΟ στέκονται ενωμένοι απέναντι στην «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από πλευράς Μόσχας.

Τελευταία ενημέρωση 09:13

Συνεδριάζει στις 10:30 το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη

Τελευταία ενημέρωση 09:09

Σαράντα αμερικανοί στρατιώτες προσγειώθηκαν στη Λετονία το πρωί, σήμερα Πέμπτη. Θα ακολουθήσουν άλλου 260, σύμφωνα με πηγές του στρατού της Λετονίας που επικαλείται το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 09:01

Βίντεο δείχνουν ρωσικές ρουκέτες να πλήττουν οικισμούς στις μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις, παρά τους ισχυρισμούς της Μόσχας πως πλήττει μόνο στρατιωτικούς στόχους.

Мы проверили: видео действительно снято в Харькове, виден хвост ракетной части реактивного снаряда РСЗО «Смерч».

Ракетная система залпового огня (РСЗО) — неизбирательное оружие. Удары по населённым пунктам с применением такого оружия — военное преступление pic.twitter.com/ks0r99S6EX — CIT (@CITeam_ru) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση 08:56

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν καταδικάζει τη ρωσική επίθεση, εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και καλεί τη Μόσχα να σταματήσει άμεσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τελευταία ενημέρωση 08:54

Ρωσόφωνοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία ανακοίνωσαν την Πέμπτη πως κατέλαβαν δύο πόλεις στην περιοχή Λουγκάνσκ, αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο RIA. Δεν υπήρξε σχόλιο από τις ουκρανικές αρχές.

Τελευταία ενημέρωση 08:47

Η Ρωσία ρίχνει την Ευρώπη σε «πολύ σκοτεινή κατάσταση», λέει ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας.

Τελευταία ενημέρωση 08:36

Ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν στην Ουκρανία και από τη Λευκορωσία, όπως από τη Ρωσία, με λευκορωσική υποστήριξη γύρω στις 05:00 πμ τοπική ώρα σήμερα, και μια επίθεση εξαπολύθηκε επίσης από την προσαρτημένη Κριμαία, ανακοίνωσε σήμερα η συνοριοφυλακή της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με αυτή, επιθέσεις κατά μονάδων των μεθοριακών φρουρών και σημείων ελέγχου βρίσκονται σε εξέλιξη με τη χρήση πυροβολικού, άλλου στρατιωτικού υλικού και μικρών όπλων στις ουκρανικές περιοχές Λουγκάνσκ, Σούμι, Χάρκοβο, Τσερνίχιβ και Ζιτόμιρ.

Τελευταία ενημέρωση 08:34

Ο στρατός της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και έθεσε «εκτός λειτουργίας» αεροπορικές βάσεις της χώρας.

«Οι στρατιωτικές υποδομές των αεροπορικών βάσεων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας», επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Οι εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν καταστραφεί», πρόσθεσε.

Τελευταία ενημέρωση 08: 23

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε στο ανατολικό τμήμα της χώρας πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο του στρατού της Ρωσίας, που συμμετείχαν στη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Κιέβου.

«Πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Τελευταία ενημέρωση 08:21

Σειρήνες συναγερμού ακούστηκαν το πρωί της Πέμπτης στην πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, λίγο αφού ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενέκρινε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης στη χώρα.

Κάτοικοι της πόλης έχουν λάβει μηνύματα από τις περιφερειακές αρχές να «διατηρήσουν την ηρεμία τους» και να αναμένουν οδηγίες.

Τελευταία ενημέρωση 08:19

Οι πρεσβευτές των 30 χωρών μελών του NATO συγκλήθηκαν να πάρουν μέρος σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα Πέμπτη στις Βρυξέλλες μετά την έναρξη ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Ουκρανίας, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Συμφώνου.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, που νωρίτερα καταδίκασε με ανακοίνωσή του την «απρόκλητη» επίθεση της Μόσχας, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου περί τις 12:30 (ώρα Βρυξελλών· 13:30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της συμμαχίας.

Τελευταία ενημέρωση 08:09

Η Ρωσία προχωρά σε αναστολή όλων των πτήσεων εσωτερικού προς και από διάφορα αεροδρόμια κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία ως το πρωί της 2ης Μαρτίου, ανακοίνωσε η Rosaviatsiya, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας.

Οι πτήσεις στα αεροδρόμια των πόλεων Ροστόφ-ον-Ντον, Κράσνονταρ, Ανάπα, Γκελέντζικ, Μπέλγκοροντ, το Βορονέζ και τη Σταυρούπολη, μεταξύ άλλων, αναστέλλονται για λόγους ασφαλείας, διευκρίνισε.

Τελευταία ενημέρωση 08: 01

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον καταδίκασε τις «φρικιαστικές εξελίξεις στην Ουκρανία», εκτιμώντας ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «επέλεξε τον δρόμο της αιματοχυσίας και της καταστροφής εξαπολύοντας αυτή την απρόκλητη επίθεση».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί μας θα αντιδράσουν με αποφασιστικό τρόπο», πρόσθεσε μέσω Twitter, διευκρινίζοντας ότι συνομίλησε νωρίτερα σήμερα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τελευταία ενημέρωση: 07:58

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η Πολεμική Αεροπορία της χώρας αποκρούει αεροπορική επίθεση των εισβολέων, ενώ διαβεβαίωσε πως οι πληροφορίες ότι έγινε απόβαση ρωσικών δυνάμεων στην Οδησσό είναι ψευδείς.

Τελευταία ενημέρωση: 07:48

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η Πολεμική Αεροπορία της χώρας αποκρούει αεροπορική επίθεση των εισβολέων, ενώ διαβεβαίωσε πως οι πληροφορίες ότι έγινε απόβαση ρωσικών δυνάμεων στην Οδησσό είναι ψευδείς.

Τελευταία ενημέρωση: 07:38

Στην καταδίκη της απρόκλητης και αδικαιολόγητης επίθεση προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε ανάρτησή του μετά την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι.

Όπως έγραψε ο Μπάιντεν, τον ενημέρωσε για τα επόμενα βήματα για τη διεθνή καταδίκη της επίθεσης ακόμα και απόψε στο ΣΑ του ΟΗΕ.

President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. I briefed him on the steps we are taking to rally international condemnation, including tonight at the UN Security Council. — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση: 07:25

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν οι πρώτες εικόνες από τα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων που δείχνουν να έχει δεχτεί επίθεση το αεροδρόμιο στο Χάρκοβο.

Kharkiv aerodrome is burning after Russian missile strikes according to reports pic.twitter.com/xWO7cGrrrp — ELINT News (@ELINTNews) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση: 07:16

Την «αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία» καταδικάζουν με κοινή ανάρτησή τους στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισέλ.

«Καταδικάζουμε σθεναρά την αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε αυτές τις σκοτεινές ώρες, οι σκέψεις μας είναι στην Ουκρανία και στις αθώες γυναίκες, άνδρες και παιδιά καθώς αντιμετωπίζουν αυτήν την απρόκλητη επίθεση και φοβούνται για τη ζωή τους. Το Κρεμλίνο θα λογοδοτήσει», ανέφεραν.

Τελευταία ενημέρωση: 07:13

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως κλείνει όλο τον εναέριο χώρο της για την πολιτική αεροπορία μετά την ανακοίνωση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν πως διέταξε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αρχίσει «εισβολή ευρείας κλίμακας» από τη Ρωσία και ότι αναφέρονται πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

«Ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας δέχονται επίθεση. Πρόκειται για επιθετικό πόλεμο. Η Ουκρανία θα αμυνθεί και θα νικήσει. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να σταματήσει τον [πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ] Πούτιν. Τώρα είναι ώρα για δράση», ανέφερε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας μέσω Twitter.

Εκρήξεις στο Κίεβο, στην Οδησσό, αρκετές πόλεις στα ανατολικά

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται σήμερα το πρωί στο Κίεβο, στην Οδησσό (νότια) και σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, μετά την ανακοίνωση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της χώρας αυτής, μεταδίδουν δημοσιογράφοι.

Στην πρωτεύουσα, ακούστηκαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο και αμέσως μετά σειρήνες ασθενοφόρων.

Στην Μαριούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη στον τομέα του μετώπου με μισό εκατομμύριο κατοίκους, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, αρκετοί κάτοικοι ανέφεραν ότι ακούγονται πυρά πυροβολικού από συνοικία στον ανατολικό τομέα της πόλης.

Πιο κοντά στο μέτωπο, στην Κραματόρσκ, ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις ισχυρές εκρήξεις.

Εξακόσια χιλιόμετρα από εκεί, στη νότια Ουκρανία, στην Οδησσό, λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ακούστηκαν επίσης εκρήξεις,

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε πριν από λίγο πως ρωσικές δυνάμεις έφθασαν και επιχειρούν πλέον στη Μαριούπολη και στην Οδησσό.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές ένοπλες πλήττουν στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας, ιδίως συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας, στρατιωτικά αεροδρόμια και αεροσκάφη.

Το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι δεν βρίσκονται στο στόχαστρο επιθέσεων με το πυροβολικό ή με πυραύλους πόλεις ή περιοχές όπου ζουν άμαχοι.