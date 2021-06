Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του ελληνικού πρόγραμματος ανάκαμψης - Την Πέμπτη στην Αθήνα η φον ντερ Λάιεν

«Έπειτα από πολύ εντατικό διάλογο με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις», η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των πρώτων εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, μεταξύ των οποίων και αυτό της Ελλάδας, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ειδικότερα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού, Γιοχάνες Χαν, η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει αυτήν την εβδομάδα στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Δανία και το Λουξεμβούργο. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα θα μεταβεί στις 17 Ιουνίου, ενώ όπως είπε έχει σκοπό να επισκεφθεί κάθε κράτος - μέλος, για να δει την επίδραση του NextGenerationEU επί τόπου.

Επιπλέον, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή προχώρησε στην πρώτη έκδοση ομολόγων για να χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης (NextGenerationEU), συγκεντρώνοντας 20 δισ. ευρώ, μέσω ενός δεκαετούς ομολόγου.

Χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα «ιστορική» για την ΕΕ η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι «διενεργήσαμε με επιτυχία την πρώτη χρηματοδοτική πράξη για το NextGenerationEU» συμπλήρώνοντας ότι «πρόκειται για μια επένδυση στο μέλλον των επόμενων γενεών της Ευρώπης».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, θα δανειστεί στις κεφαλαιαγορές περίπου 800 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές για να αναμορφώσει την ευρωπαϊκή ήπειρο τις επόμενες δεκαετίες και για να χτίσει μια περισσότερο βιώσιμη, ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη», πρόσθεσε.

