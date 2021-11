Ολλανδία: Τουλάχιστον 40 συλλήψεις και πέντε τραυματίες αστυνομικοί στα επεισόδια

Σε τουλάχιστον 40 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία ενώ πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ξέσπασαν σε τρεις επαρχίες της χώρας τη νύχτα του Σαββάτου, με αφορμή τα νέα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση Ρούτε για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Οι ολλανδικές Αρχές χρησιμοποίησαν αντλίες με νερό υπό πίεση, εκπαιδευμένους σκύλους και την έφιππη αστυνομία για να σταματήσουν τους ταραξίες που έβαζαν φωτιές και πετούσαν πυροτεχνήματα στα χειρότερα επεισόδια που έχουν σημειωθεί στη χώρα από τον Ιανουάριο που ένα ολικό λοκντάουν οδήγησε σε εκτεταμένη αναταραχή και σε περισσότερες από 500 συλλήψεις.

Τα επεισόδια άρχισαν την Παρασκευή το βράδυ στο Ρότερνταμ, όπου η αστυνομία άνοιξε πυρ για να διαλύσει ένα πλήθος εκατοντάδων ανθρώπων κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας, για την οποία ο δήμαρχος της πόλης είπε ότι μετατράπηκε σε "ένα όργιο βίας".

Protests turned violent in the Netherlands as crowds in Rotterdam marched against government plans to make a 'coronavirus pass' mandatory for some indoor venues https://t.co/zqTADgZZiW pic.twitter.com/N3haRtyRJQ

Τρεις άνθρωποι που πιστεύεται ότι τραυματίστηκαν από σφαίρες της αστυνομίας παραμένουν σήμερα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Οι διαμαρτυρίες προκλήθηκαν από την αντίθεση στα σχέδια της κυβέρνησης να περιορίσει την χρήση του υγειονομικού πάσου που ισχύει σε όλη τη χώρα σε όσους έχουν είτε αναρρώσει από την COVID-19, είτε εμβολιαστεί κατά της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, αποκλείοντας αυτούς που έχουν αρνητικό αποτέλεσμα σε διαγνωστικό τεστ για τον ιό.

#Rotterdam #Netherlands Last night police fired at their citizens who took to the streets against #lockdown mandates.. Unconfirmed reports of injuries pic.twitter.com/dBziPzAoir