Οικολογική καταστροφή: Τεράστιες πυρκαγιές στον Αρκτικό κύκλο

Τεράστιες πυρκαγιές καίνε εκατομμύρια στρέμματα δάσους στον Αρκτικό κύκλο προκαλώντας μια πρωτοφανή οικολογική καταστροφή. Στη Γροιλανδία, τη Σιβηρία και την Αλάσκα οι πυρκαγιές μαίνονται επί μέρες με το Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και την Υπηρεσία Παρακολούθησης Καιρού και κλίματος του ΟΗΕ να κάνουν λόγο για τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Στη Σιβηρία οι πυρκαγιές που καίνε έχουν μειώσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα. Είναι οι μεγαλύτερες και έχουν εντοπιστεί σε τρεις περιοχές της ρωσικής επικράτειας. Οι ειδικοί εκτιμούν πως προκλήθηκαν από κεραυνούς αλλά συντηρούνται εξ αιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα έδωσε εντολή να συμμετάσχει στην προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών και ο στρατός, ενώ θα πραγματοποιηθεί και ειδική συνεδρίαση στη Ρωσική Δούμα.

First long-range transport of smoke across the Atlantic from #Canada #wildfires for 2019. Learn about how we observe & monitor such events globally with these videos from the EUMETSAT/Copernicus/ECMWF MOOC https://t.co/TQ3ym2p05E . #AtmosphereMOOC #opendata #openscience pic.twitter.com/kxEyfOU7Fk

Την ίδια στιγμή η Greenpeace, ανακοίνωσε ότι η αιθάλη από τις πυρκαγιές στη Σιβηρία έχει φθάσει στα Ουράλια. Το γεγονός αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά αποτελεί απειλή για τους κατοίκους της περιοχής ενώ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μια ενδεχόμενη οικολογική καταστροφή που θα πλήξει όλη τη χώρα.

Hundreds of #wildfires have broken out in #Siberia, some of which can be seen in this 28 July @CopernicusEU #Sentinel3 image. Almost 3 million hectares of land are estimated to have been affected, according to Russia’s Federal Forestry Agency. Read more: https://t.co/7ojjCRaqrc pic.twitter.com/6wnw6Cq8wk