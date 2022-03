ΟΗΕ: Στα 10 εκατομμύρια οι εκτοπισμένοι Ουκρανοί - Υπό ασφυκτικό κλοιό η Μαριούπολη

AP Images

Συνεχίζονται οι οδομαχίες στη Μαριούπολη ενώ οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν σχολή Καλών Τεχνών, στην οποία είχαν βρει καταφύγιο εκατοντάδες πρόσφυγες, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό πολλών εξ' αυτών, κάτω από τα ερείπια. Παράλληλα, από την αρχή του πολέμου περίπου 10 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκτοπιστεί από τις οικίες τους, όπως γνωστοποιεί ο ΟΗΕ.

Επιπλέον, οι κατηγορίες που εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, περί εγκλημάτων πολέμου από πλευράς ρωσικού στρατού, ενισχύονται με τη δημοσιοποίηση 56 θανάτων από επίθεση σε γηροκομείο στο Λουχάνσκ.

Αναλυτικότερα, σχολή Καλών Τεχνών, στην οποία είχαν βρει καταφύγιο εκατοντάδες άμαχοι, βομβάρδισε ο ρωσικός στρατός στη Μαριούπολη. Οι ουκρανικές αρχές πληροφορούν ότι πολλοί από τους αμάχους βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

«Το Σάββατο, οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής βομβάρδισαν τη σχολή Καλών Τεχνών G12 στην αριστερή όχθη της Μαριούπολης, όπου 400 κάτοικοι της Μαριούπολης - γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι - είχαν βρει καταφύγιο», ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές της πολιορκημένης από τις δυνάμεις της Μόσχας ουκρανικής πόλης.

«Γνωρίζουμε ότι το κτίριο καταστράφηκε και ότι ειρηνικοί άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων καταρτίζεται».

Σήμερα, ο κυβερνήτης της περιοχής του Ντονέτσκ Πάβλο Κιριλένκο κατηγόρησε επίσης τη Μόσχα για τον βίαιο εκτοπισμό περισσότερων των 1.000 κατοίκων της Μαριούπολης, που ζούσαν στο ανατολικό τμήμα της πόλης, προς τη Ρωσία, χωρίς να προσδιορίσει πότε συνέβη αυτό.

Ο Πάβλο Κιριλένκο κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εγκατέστησαν «κέντρα ελέγχου», όπου «ταυτοποιούν τα τηλέφωνα» των κατοίκων της Μαριούπολης πριν κατασχέσουν τις ταυτότητές τους. «Στη συνέχεια, στέλνονται στη Ρωσία», κατήγγειλε στο Facebook. «Η τύχη τους από την άλλη πλευρά των συνόρων είναι άγνωστη».

Σύμφωνα με το Κίεβο, περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Μαριούπολη από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στις 24 Φεβρουαρίου.

Οι επιζώντες έχουν καταφύγει σε υπόγεια και αντιμετωπίζουν πλήθος ελλείψεων. Κάτοικοι που διέφυγαν από τη Μαριούπολη μιλούν για πτώματα που κείτονται επί μέρες στους δρόμους, για την πείνα, τη δίψα και το δριμύ ψύχος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε ότι η πολιορκία του λιμανιού της Μαριούπολης θα μείνει στην ιστορία για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από ρωσικά στρατεύματα. «Το να το κάνεις αυτό σε μια ειρηνική πόλη, αυτό που έκαναν οι κατακτητές, είναι ένας τρόμος που θα θυμόμαστε στους επόμενους αιώνες», είπε ο Ζελένσκι.

Επιπλέον, αναφορικά με το μέτωπο του πολέμου, οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για 14.400 Ρώσους νεκρούς στρατιώτες, και τέσσερις στρατηγούς, ενώ οι ΗΠΑ για τουλάχιστον 7.000 Ρώσους στρατιώτες, ενώ η Μόσχα για 500.

18:09 Έκρηξη έξω από πολυκατοικία στο Κίεβο - Πέντε τραυματίες

Οβίδα εξερράγη έξω από πολυκατοικία στο Κίεβο, τραυματίζοντας πέντε άτομα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Το δεκαόροφο κτίριο έχει σοβαρές ζημιές, δεδομένου ότι όλα τα του τα παράθυρα έχουν σπάσει, ενώ λόγω της φωτιάς που ξέσπασε ως, το μεγαλύτερο μέρος της πολυκατοικίας έχει καεί. Η εν λόγω επίθεση συγκαταλέγεται στο πλαίσιο της προσπάθειας των ρωσικών δυνάμεων να περικυκλώσουν την ουκρανική πρωτεύουσα.

17:43 Πάπας Φραγκίσκος: Παράλογη και αδικαιολόγητη σφαγή ο πόλεμος στην Ουκρανία

«Η βίαιη επιθετικότητα εναντίον της Ουκρανίας δεν τελειώνει, μια παράλογη σφαγή, όπου κάθε μέρα υπάρχει επανάληψη σφαγών και ωμοτήτων. Δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση γι'αυτό! Ικετεύω την διεθνή κοινότητα να δεσμευτεί πραγματικά για τον τερματισμό αυτού του απεχθούς πολέμου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter o Πάπας Φραγκίσκος.

The violent aggression against #Ukraine does not stop, a senseless massacre where every day there is a repetition of slaughter and atrocities. There is no justification for this! I plead with the international community to truly commit to ending this abhorrent war. #Peace — Pope Francis (@Pontifex) March 20, 2022

17:03 Ουκρανός αξιωματούχος: Έξι Ρώσοι στρατηγοί έχουν σκοτωθεί στις μάχες

Έξι Ρώσοι στρατηγοί έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία μέχρι σήμερα, όπως υποστηρίζει ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου και διαπραγματευτής στις ρωσοουκρανικές συνομιλίες, Μιχάιλο Ποντόλιακ, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας ανάμεσα στους ανώτατους αξιωματικούς των ρωσικών δυνάμεων είναι εντυπωσιακή. Ήδη έξι στρατηγοί έχουν σκοτωθεί. Οι υποστράτηγοι Τουσάγεφ, Γερασίμοφ, Κολέσνικοφ, Σουχοβέτσκι, Μιτγιάεφ και ο αντιστράτηγος Μορνβίτσεφ. Δεκάδες συνταγματάρχες και άλλοι αξιωματικοί. Ο ρωσικός στρατός είναι πλήρως απροετοίμαστος και πολεμάει εκμεταλλευόμενος τους αριθμούς του και τους πυραύλους cruise», έγραψε ο Ποντόλιακ.

High mortality of RF senior officers is striking. Already 6 generals killed: Maj Gens Tushayev, Gerasimov, Kolesnikov, Sukhovetsky, Mityaev & Lt Gen Mordvichev. Dozens of colonels & other officers. I.e. RF army is fully unprepared & fights only with numbers & cruise missiles. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 20, 2022

Επίσης, ένας ακόμα προεδρικός σύμβουλος, ο Ολεκσέι Αρεστόβιτς, υποστήριξε ότι η πρώτη γραμμή μεταξύ των ουκρανικών και των ρωσικών δυνάμεων «πρακτικά έχει παγώσει», καθώς όπως επισήμανε η Ρωσία δεν έχει αρκετές ισχυρές μάχιμες δυνάμεις για να προχωρήσει περαιτέρω.

16:45 Ουκρανία: Διαδηλώσεις σε πόλεις που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο από διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή σε πόλεις της Ουκρανίας που έχουν καταληφθεί από τον ρωσικό στρατό, όπως είναι η Χερσώνα, η Καχόβκα και το Μπερντιάνσκ.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές και δεν παρενέβησαν για να τις καταστείλουν οι ρωσικές δυνάμεις.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η ουκρανική εφημερίδα «Ukrayinska Pravda», διαδηλωτές κρατούν ουκρανικές σημαίες στη Χερσώνα, φωνάζοντας συνθήματα όπως «η Χερσώνα είναι Ουκρανία!».

💪 Суспільне Херсон повідомляє, що у тимчасово окупованому місті люди вийшли на мирний мітинг. Вже зібралось кілька тисяч містян. Скандують "Домой, пока живой!", "Херсон - це Україна!" pic.twitter.com/IMW1lzpACU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 20, 2022

16:27 Μαριούπολη: Χιλιάδες κάτοικοι έχουν αρπαγεί και μεταφερθεί στη Ρωσία, καταγγέλλουν οι Ουκρανοί

«Την τελευταία εβδομάδα, πολλές χιλιάδες κάτοικοι της Μαριούπολης έχουν αρπαγεί και μεταφερθεί βιαίως σε ρωσικό έδαφος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στο κανάλι του στο Telegram.

16:10 Ζελένσκι: Είμαι έτοιμος για διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν

Έτοιμος να διαπραγματευτεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN o πρόεδρος της Ουκρανίας, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι εάν αποτύχουν οποιεσδήποτε απόπειρες διαπραγμάτευσης, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας θα οδηγήσει σε «έναν τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Είμαι έτοιμος για διαπραγματεύσεις μαζί του. Ήμουν έτοιμος τα δύο τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι χωρίς διαπραγματεύσεις, δεν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε ο Ζελένσκι στον Φαρίντ Ζακάρια του CNN σε συνέντευξή του την Κυριακή το πρωί.

«Αν υπάρχει μόνο 1% πιθανότητα να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Μπορώ να σας πω για το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων - σε κάθε περίπτωση, χάνουμε ανθρώπους σε καθημερινή βάση, αθώους ανθρώπους», συμπλήρωσε.

Υποστήριξε, δε, ότι ρωσικές δυνάμεις ήρθαν να μας εξοντώσουν τους Ουκρανούς, αναφέροντας ότι η αξιοπρέπεια του λαού και του στρατού απέδειξε ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να καταφέρει ισχυρό πλήγμα στις ρωσικές δυνάμεις.



«Όμως, δυστυχώς, η αξιοπρέπειά μας δεν πρόκειται να διαφυλάξει τις ζωές. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε σχήμα, οποιαδήποτε ευκαιρία για να έχουμε τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε, τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Πούτιν. Αλλά αν αυτές οι προσπάθειες αποτύχουν, αυτό θα σήμαινε ότι πρόκειται για έναν τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», κατέληξε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

15:56 Ουκρανία:Τουλάχιστον 902 άμαχοι νεκροί

Τουλάχιστον 902 άμαχοι σκοτώθηκαν και 1.459 τραυματίσθηκαν την Ουκρανία μέχρι τα μεσάνυκτα της 19ης Μαρτίου, ανακοίνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Οι περισσότερες απώλειες οφείλονται στους βομβαρδισμούς από το βαρύ πυροβολικό ή τα πυραυλικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης, τους πυραύλους και τις αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία.

Η Ύπατη Αρμοστεία διευκρινίζει ότι θεωρείται ότι ο απολογισμός είναι σημαντικά βαρύτερος από τη στιγμή που η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, η οποία διαθέτει μεγάλη ομάδα εποπτείας στην Ουκρανία, δεν έχει κατορθώσει να λάβει ή να επαληθεύσει πληροφορίες για απώλειες από πολλές σφοδρά πληγείσες ουκρανικές πόλεις, όπως είναι η Μαριούπολη.

15:33 Ουκρανία: Στους 56 ανέρχονται οι νεκροί από την επίθεση σε γηροκομείο στο Λουχάνσκ

Στους 56 ανέρχονται οι νεκροί από την επίθεση που είχαν πραγματοποιήσει οι ρωσικές δυνάμεις σε γηροκομείο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ στις 11 Μαρτίου, αναφέρει ο κυβερνήτης της περιοχής.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι 15 από τους επιζώντες μεταφέρθηκαν σε υποδομή σε περιοχές που βρίσκονται υπό την κατοχή της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Λουχάνσκ, έχουν περάσει εννέα μέρες από το βομβαρδισμό αλλά δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσεγγίσουν το σημείο της επίθεσης.

⚡️Death toll reaches 56 in Russian tank attack at nursing home in Luhansk Oblast on March 11.



Russians moved 15 survivors to a facility on the occupied territories.



Ukrainians still can't reach the site of the attack.



Source: Serhiy Hayday, the governor of Luhansk Oblast. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022

15:05 ΟΗΕ: Δέκα εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους

Δέκα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους εξαιτίας του καταστροφικού πολέμου που διεξάγεται από την Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Φιλίππο Γκράντι.

«Ανάμεσα στις ευθύνες όσων διεξάγουν πόλεμο, παντού στον κόσμο, είναι τα δεινά που προκαλούνται στους αμάχους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι τόσο καταστροφικός που 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, είτε έχουν μετακινηθεί εντός της Ουκρανίας, είτε διέφυγαν στο εξωτερικό», έγραψε στο Twitter ο Φιλίππο Γκράντι.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 20, 2022

12:45 Καλίν: Μόσχα και Κίεβο πλησιάζουν σε συμφωνία στα βασικά σημεία

«Οι δύο πλευρές προσεγγίζουν στις θέσεις τους ως προς τέσσερα βασικά σημεία και ανέφερε την απαίτηση της Μόσχας από την Ουκρανία να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ, την αποστρατιωτικοποίηση, αυτό που το Κρεμλίνο αποκαλεί «αποναζιστικοποίηση» και την προστασία της ρωσικής γλώσσας στην Ουκρανία», είπε ο τούρκος προεδρικός σύμβουλος Ιμπραχίμ Καλίν στο Al Jazeera.

Τόσο η Ουκρανία, όσο και η Δύση απορρίπτουν αυτές τις αναφορές του Κρεμλίνου στους «νεο-Ναζί» ως αβάσιμη προπαγάνδα. Το αφήγημα της Μόσχας αφορά την δημοκρατικά εκλεγμένη ηγεσία της Ουκρανίας. Ο σύμβουλος του Ερντογάν δήλωσε ότι τέτοιες αναφορές είναι προσβλητικές για το Κίεβο.

Ο Καλίν δήλωσε επίσης ότι μία διαρκής κατάπαυση του πυρός θα μπορέσει να επιτευχθεί έπειτα από συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Πούτιν. Αλλά πρόσθεσε ότι ο Πούτιν «θεωρεί» ότι οι θέσεις επί στρατηγικών θεμάτων όπως η Κριμαία και το Ντονμπάς δεν έχουν προσεγγίσει αρκετά για την πραγματοποίηση τέτοιας συνάντησης.

12:07 Βρετανία: Η στασιμότητα της Ρωσίας οδηγεί σε ανηλεείς βομβαρδισμούς και απώλεις αμάχων

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τις ουκρανικές πόλεις ανηλεώς καθώς η προέλασή τους έχει ουσιαστικά παραμείνει στάσιμη στις ανατολικές περιοχές, αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στη νεότερή του ενημέρωση. Οι εν λόγω ρωσικοί βομβαρδισμοί σε μεγάλες πόλεις έχουν οδηγήσει σε ευρεία καταστροφή και πολλές απωλειών αμάχων.

Βάσει της ίδια ενημέρωσης, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να περικυκλώνουν μεγάλο αριθμό πόλεων στην ανατολική Ουκρανία αλλά έχουν σημειώσει περιορισμένη πρόοδο για την κατάληψη καίριων στόχων τους την εβδομάδα που πέρασε.

Οι βρετανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι δυνάμεις της Μόσχας θα εξαπολύσουν χτυπήματα για να καταφέρουν χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές καθώς φαίνεται να περιορίζουν τις ήδη μεγάλες απώλειές τους, εις βάρος περισσότερων απωλειών αμάχων.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/4JKS04Ob7r



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/TB9B35K1A0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 20, 2022

11:35 Ουκρανία: 115 παιδιά στα θύματα του πολέμου

Στα 115 ανέρχονται τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα του πολέμου που εξαπέλυσε ο Πούτιν στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό κοινοβούλιο. Παράλληλα, περισσότεροι από 140 παιδιά έχουν τραυματιστεί από την αρχή της εισβολής.

«Αυτοί οι αριθμοί δεν είναι απλώς ψηφία, αλλά η κλίμακα της θλίψης και τα διαλυμένα πεπρωμένα εκατοντάδων ουκρανικών οικογενειών», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο twitter.

115 children fell victim to the war unleashed by russia and putin. More than 140 young Ukrainians were injured.

These numbers are not figures but the scale of grief and the broken destinies of hundreds of Ukrainian families.#StopPutin #StopRussia #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/kEtZnn2uCb — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 20, 2022

11:16 Ανησυχία για επίθεση στο Βολίν μέσω Λευκορωσίας

Η Ουκρανία εκτιμά ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για επίθεση στην περιοχή Βολίν, στο δυτικό τμήμα της χώρας, μέσω Λευκορωσίας, ανέφερε σήμερα το γραφείο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενο τις ένοπλες δυνάμεις.

Η ρωσική εισβολή έχει επικεντρωθεί κυρίως στις βόρειες, νότιες και ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, ενώ την περασμένη εβδομάδα πύραυλοι έπληξαν επίσης τη στρατιωτική βάση Γιαβορίβ, κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η Ουκρανία εκτιμά ότι υπάρχει απειλή επίθεσης στο Βολίν από τις ρωσικές δυνάμεις ή το λευκορωσικό στρατό, που έως τώρα δεν έχει επισήμως αναπτύξει στρατεύματα για τη στήριξη της Ρωσίας.

11:05 Ουκρανία: Επτά ανθρωπιστικοί διάδρομοι θα ανοίξουν σήμερα

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε ότι σήμερα θα ανοίξουν επτά ανθρωπιστικοί διάδρομοι για να επιτραπεί η απομάκρυνση αμάχων από περιοχές στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων.

Η Ουκρανία έχει απομακρύνει συνολικά 190.000 ανθρώπους από τα μέτωπα των μαχών αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου, δήλωσε χθες η Βερεστσούκ. Η Ουκρανία και η Ρωσία κατηγορούν η μια την άλλη για τις δυσκολίες στη διαδικασία αυτή.

10:48 Τσαβούσογλου: Ρωσία και Ουκρανία πλησιάζουν σε συμφωνία σε κρίσιμα ζητήματα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε σήμερα στην εφημερίδα Χουριγιέτ ότι η Ρωσία και η Ουκρανία πλησιάζουν σε συμφωνία σε «κρίσιμα» ζητήματα και έχουν σχεδόν συμφωνήσει σε ορισμένα θέματα.

Ο Τσαβούσογλου είπε επίσης πως ελπίζει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός εάν οι πλευρές δεν υπαναχωρήσουν από την πρόοδο που έχουν σημειώσει προς την επίτευξη συμφωνίας.

10:40 Ο Ζελένσκι υπογράφει διάταγμα που συγκεντρώνει όλα τα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα σε μια πλατφόρμα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα που συγκεντρώνει όλα τα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα σε μια πλατφόρμα, επικαλούμενος τη σημασία της «ενιαίας πολιτικής πληροφόρησης», με την επίκληση του στρατιωτικού νόμου, ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωση η προεδρία της χώρας.

Οι ουκρανικοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί συνέχιζαν να λειτουργούν μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Το διάταγμα, που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας, δεν διευκρινίζει πόσο σύντομα θα τεθεί σε ισχύ το μέτρο.

10:33 Πέντε νεκροί από χτύπημα πυροβολικού σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Χάρκοβο όταν χτυπήθηκε από το ρωσικό πυροβολικό πολυκατοικία κοντά σε βιομηχανική περιοχή, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας του Χαρκόβου στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, ανάμεσα στα θύματα είναι ένα παιδί 9 ετών.

10:25 Ρωσία: Νέα χρήση υπερηχητικών πυραύλων στην Ουκρανία

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, χρησιμοποίησε υπερηχητικούς πυραύλους για να πλήξει στόχους στην Ουκρανία, αυτή τη φορά για να καταστρέψει απόθεμα καυσίμων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Μεγάλο απόθεμα καυσίμου καταστράφηκε από πυραύλους Κρουζ τύπου ‘Kalibr’, που εκτοξεύθηκαν από την Κασπία Θάλασσα, καθώς και από βαλλιστικούς υπερηχητικούς πυραύλους εκτοξευόμενους από το αεροναυτικό σύστημα ‘Kinzhal’ από τον εναέριο χώρο της Κριμαίας», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε δελτίο Τύπου που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία που χρησιμοποιήθηκαν οι πύραυλοι αυτοί.

10:01 H Ουκρανία διακόπτει την πολιτική δραστηριότητα 11 «φιλορωσικών» κομμάτων

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας απαγόρευσε την πολιτική δραστηριοποίηση κομμάτων που χαρακτήρισε φιλορωσικά καθ’ όσο εφαρμόζεται στρατιωτικός νόμος σε όλη την επικράτεια.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του προς τους πολίτες, που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ του Σαββάτου.

«Οι δραστηριότητες των πολιτικών εκείνων που έχουν σκοπό τον διχασμό ή τη συνέργεια (με τη Ρωσία) δεν θα επιτύχουν», τουναντίον «θα αντιμετωπιστούν πολύ σκληρά» από τις αρχές στο Κίεβο, τόνισε ο κ. Ζελένσκι, σύμφωνα με την εφημερίδα Ukrayinska Pravda.

Ανάμεσα στις παρατάξεις η δραστηριότητα των οποίων απαγορεύθηκε είναι η Πλατφόρμα της Αντιπολίτευσης, κόμμα εκπροσωπούμενο στο κοινοβούλιο.

Τα 11 κόμματα η δραστηριότητα των οποίων απαγορεύθηκε από χθες βράδυ θεωρούνται ευρωσκεπτικιστικά, αντιφιλελεύθερα ή φιλορωσικά. Ο κ. Ζελένσκι διευκρίνισε ότι διέταξε το υπουργείο Δικαιοσύνης να εφαρμόσει πάραυτα την απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

09:55 Κινέζος διπλωμάτης: Ολοένα και πιο εξωφρενικές οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ανώτερο στέλεχος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών έκρινε χθες Σάββατο ότι οι κυρώσεις που επιβάλλουν δυτικές χώρες στη Ρωσία εξαιτίας της επίθεσής της εναντίον της Ουκρανίας είναι ολοένα πιο «εξωφρενικές».

Ο κινέζος υφυπουργός Εξωτερικών Λι Γιουτσένγκ σημείωσε επίσης την άποψη της Μόσχας σχετικά με το NATO, ότι δηλαδή η ατλαντική συμμαχία δεν θα έπρεπε να επεκτείνεται προς ανατολάς, βάζοντας τη Ρωσία, πυρηνική δύναμη, «στη γωνία».

09:38 Περισσότερες από 260 οι απώλειες αμάχων στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον 260 άμαχοι σκοτώθηκαν στις μάχες στο Χάρκοβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής την 24η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν 14 παιδιά, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, που δημοσιοποίησαν νεότερα δεδομένα το βράδυ του Σαββάτου.

Η πόλη, με πληθυσμό 1,5 εκατ. κατοίκων προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, πολιορκείται εδώ και εβδομάδες από ρωσικά στρατεύματα.

Το Χάρκοβο συνεχίζει να υφίσταται βομβαρδισμούς από το ρωσικό πυροβολικό και αρκετές πολυκατοικίες και άλλα κτίρια χτυπήθηκαν και πήραν φωτιά το απόγευμα του Σαββάτου, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Είναι αδύνατον να επαληθευτούν οι πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

9:00 Ζελένσκι: Εγκλήματα πολέμου στη Μαριούπολη - Βαριές οι απώλειες του ρωσικού στρατού

Σε πρωτοφανείς απώλειες του ρωσικού στρατού αναφέρθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεδομένου ότι όπως υποστηρίζει, ορισμένες μονάδες «έχουν καταστραφεί σε ποσοστό 80% ή ακόμα και 90%».

«Οι Ουκρανοί έχουν αποδείξει ότι μπορούν να πολεμήσουν πιο επαγγελματικά από έναν στρατό που διεξάγει πολέμους για δεκαετίες σε διάφορες περιοχές και συνθήκες.Απαντούμε με σοφία και θάρρος στον μεγάλο αριθμό του εξοπλισμού και των στρατιωτών τους που στάλθηκαν στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι σε νέο βιντεοσκοπημένο του μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Ιnstragram.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι σε περιοχές όπου έχουν λάβει χώρα σφοδρές μάχες, η πρώτη γραμμή άμυνας είναι «γεμάτη με πτώματα Ρώσων στρατιωτών».

«Και αυτά τα πτώματα, δεν τα μαζεύει κανείς. Νέες μονάδες στέλνονται για να προχωρήσουν ακριβώς από πάνω τους», ισχυρίστηκε.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε ότι η πολιορκία του λιμανιού της Μαριούπολης θα μείνει στην ιστορία για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από ρωσικά στρατεύματα. «Το να το κάνεις αυτό σε μια ειρηνική πόλη, αυτό που έκαναν οι κατακτητές, είναι ένας τρόμος που θα θυμόμαστε στους επόμενους αιώνες», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι οκτώ διάδρομοι εκκένωσης λειτουργούσαν το Σάββατο, αλλά λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών, οι αρχές δεν κατάφεραν να διασώσουν ανθρώπους από την Μποροντιάνκα στην περιοχή του Κιέβου.

Οι αρχές δεν μπόρεσαν επίσης να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στις πόλεις στη νότια περιοχή της Χερσώνας.

«Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν μπλοκάρει τη συνοδεία μας. Γιατί; Ο στόχος τους παραμένει ο ίδιος. Και πάλι, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εικόνα για την προπαγάνδα τους ότι η Ουκρανία άφησε τους πολίτες της χωρίς τα απαραίτητα, λες και η Ρωσία τους σώζει συνεχώς από κάτι», είπε ο Ζελένσκι.