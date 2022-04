ΟΗΕ: Προετοιμασία για προσπάθεια απομάκρυνσης πληθυσμού από τη Μαριούπολη

Η συντονίστρια του ΟΗΕ στην Ουκρανία Οσνάτ Λουμπράνι ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι αναχωρεί προς τη Ζαπορίζια, στα νότια της Ουκρανίας προκειμένου να προετοιμάσει μια προσπάθεια απομάκρυνσης ανθρώπων από τη Μαριούπολη, που ελέγχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για να σώσουν ζωές στην Ουκρανία και να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε η Οσνάτ Λουμπράνι στο Twitter.

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi