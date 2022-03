ΟΗΕ: Δέκα εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους

Δέκα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους εξαιτίας του καταστροφικού πολέμου που διεξάγεται από την Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Φιλίππο Γκράντι.

«Ανάμεσα στις ευθύνες όσων διεξάγουν πόλεμο, παντού στον κόσμο, είναι τα δεινά που προκαλούνται στους αμάχους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι τόσο καταστροφικός που 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, είτε έχουν μετακινηθεί εντός της Ουκρανίας, είτε διέφυγαν στο εξωτερικό», έγραψε στο Twitter ο Φιλίππο Γκράντι.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad.