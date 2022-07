Βρετανία: Οι Τόρις επισπεύδουν τις διαδικασίες για τη διαδοχή Τζόνσον - Δεν θα είναι υποψήφιος ο Γουάλας

Τις διαδικασίες για την ανάδειξη νέας ηγεσίας, μετά την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον, επισπεύδει το βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα, καθώς η επιτροπή που καθορίζει τους εσωκομματικούς κανονισμούς και θα επιτηρήσει την διαδικασία ανάδειξης νέου αρχηγού στοχεύει να περιορίσει σε δύο τα ονόματα των υποψηφίων μέχρι τις 20 Ιουλίου.

Η αποκαλούμενη "Επιτροπή 1922" θα ορίσει τους ακριβείς κανόνες και το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία την ερχόμενη εβδομάδα έπειτα από την παραίτηση του Τζόνσον στην οποία οδηγήθηκε ύστερα από πιέσεις του ίδιου του κόμματός του.

Πολλοί βουλευτές ασκούν πιέσεις για την διενέργεια της εκλογής του διαδόχου του με συνοπτικές διαδικασίες.

Τέσσερις Συντηρητικοί βουλευτές έχουν ήδη εκφράσει επισήμως την επιθυμία τους να τον διαδεχτούν, αλλά αναμένεται ότι περίπου άλλοι 12 θα θέσουν επίσης υποψηφιότητα.

Οι Συντηρητικοί βουλευτές θα πραγματοποιήσουν μια σειρά από ψηφοφορίες για να μειώσουν τον αριθμό των υποψηφίων σε δύο που θα πάνε στον τελικό γύρο-δηλαδή στην επιστολική ψήφο των μελών των Τόρις.

«Ξεκάθαρα αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε και νομίζω ότι ακόμη και οι υποψήφιοι θα παραδεχτούν ότι είναι έτσι, είναι να αποκλείσουμε, από σχετικά πρώιμο στάδιο, ορισμένους από εκείνους που είναι σαφές ότι δεν θα εξασφαλίσουν αρκετή στήριξη για να φτάσουν στους δύο τελευταίους γύρους», δήλωσε στο Times Radio ο ταμίας της "Επιτροπής 1922», ο Τζόφρι Κλίφτον-Μπράουν.

Ο ίδιος είπε ότι αυτό μπορεί να γίνει αυξάνοντας τον αριθμό των υπογραφών από άλλους Συντηρητικούς βουλευτές που απαιτείται για να είναι κάποιος προτεινόμενος και αυξάνοντας το όριο των ψήφων τις οποίες πρέπει να λάβουν οι υποψήφιοι για να περάσουν στον επόμενο γύρο.

«Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε μια διαδικασία ώστε πράγματι να καταλήξουμε σε δύο ονόματα μέχρι να κλείσει το κοινοβούλιο στις 20 Ιουλίου. Θα πρέπει να έχουμε μια απάντηση μέχρι το συνέδριο του κόμματος τον Οκτώβριο και ίσως και πριν από αυτό», κατέληξε.

Δεν θα είναι υποψήφιος ο Γουάλας

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, που θεωρείτο ένα από τα φαβορί στην κούρσα διαδοχής του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος και τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον.

«Έπειτα από προσεκτική εξέταση και αφού το συζήτησα με συνεργάτες και με την οικογένειά μου, αποφάσισα να μην είμαι υποψήφιος για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος», έγραψε ο Γουάλας στο Twitter.

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά το ενδιαφέρον μου είναι εστιασμένο στον σημερινό μου ρόλο και στο να κρατήσω ασφαλή αυτή τη σπουδαία χώρα», υπογράμμισε.

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2