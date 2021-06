Οι «ταμπέλες» και ο θρήνος έγιναν κοινή δικαίωση

Μία αγκαλιά ανάμεσά τους δεν ήταν ποτέ κάτι πρωτόγνωρο. Δεν χρειαζόταν να είναι και δημόσια. Κρις Πολ και Μόντι Ουίλιαμς πέρασαν μόλις μία σεζόν μαζί στη Νέα Ορλεάνη, πριν ο πρώτος, το 2011, απαιτήσει ανταλλαγή. Οι επαγγελματικοί δρόμοι τους χώρισαν, η σχέση τους, όμως, παρέμεινε αναλλοίωτη. Το 2016, τότε ως βοηθός προπονητή των Θάντερ, ο Ουίλιαμς βίωσε τη δυσκολότερη κατάσταση της ζωής του, μαζί με τα πέντε παιδιά του. Η σύζυγός του, Ινγκριντ, έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητικό δυστύχημα στην Οκλαχόμα... Ο Κρις Πολ, τότε σταρ των Κλίπερς, στάθηκε πλάι του.

«Στη δυσκολότερη στιγμή της ζωής μου, ο Κρις ήταν εκεί. Στην πιο σημαντική στιγμή μου στο μπάσκετ, είναι πάλι εδώ», τόνισε ο 49χρονος κόουτς τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/6), αμέσως μετά τον θρίαμβο των Σανς με 125-118 στο Ντένβερ και την πρόκριση του Φίνιξ στους δυτικούς τελικούς για πρώτη φορά μετά το 2010! Τούτη τη φορά ο 36χρονος Πολ είναι και πάλι παίκτης του και εκείνος που έδωσε στους νεανικούς Σανς την απαραίτητη ώθηση όχι απλώς να επιστρέψουν στα Playoffs έπειτα από 11 χρόνια, αλλά να είναι και τέσσερις νίκες μακριά από την τρίτη (μετά το 1976 και το 1993) συμμετοχή τους σε Τελικούς.

Για τον Μόντι Ουίλιαμς αυτή ήταν μία δικαίωση καθώς το 2019 κατακρίθηκε για την άρνησή του να αναλάβει τους Λέικερς, επειδή δεν ήθελε να δουλεύει στη «σκιά» του ΛεΜπρον Τζέιμς. Η ομάδα του Λ.Α. κατέκτησε πέρσι τον τίτλο με τον κόουτς Φρανκ Βόγκελ, όμως ο Ουίλιαμς θεωρεί τη διαδρομή του με τους Σανς πιο «ορθολογική», με μία ομάδα «δική του». Για τη μεγάλη επιστροφή τους, όμως, δεν αρκούσε ο 25χρονος εξαιρετικός σκόρερ Ντέβιν Μπούκερ (μ.ό. 25,6π.) ή ο 23χρονος σέντερ, ΝτιΑντρε Εϊτον (μ.ό. 14,4π.-10,5ριμπ.), ο οποίος παίζει με την «ταμπέλα» ότι το 2018 επιλέχθηκε στο Νο1 του ντραφτ, πάνω από Λούκα Ντόντσιτς και Τρέι Γιανγκ...

Πριν από την έναρξη τη σεζόν, ο Κρις Πολ διαπίστωσε πως οι παραδοσιακοί διεκδικητές του τίτλου θεωρούν (εύλογα) πολλά τα 41,3 εκατομμύρια δολάρια του ετήσιου μισθού του και δέχθηκε να γίνει ανταλλαγή από τους Θάντερ στο Φίνιξ. Η νέα συνύπαρξη με τον κόουτς Ουίλιαμς σε ένα περιβάλλον δίχως άγχος έμοιαζε δελεαστική. Πολλοί είπαν πως ο Αμερικανός γκαρντ «κολλάει» απλώς τα τελευταία «ένσημα» και δεν δέχεται περικοπές στα χρήματά του ώστε να «χωρέσει» σε δυνάμεις όπως οι Λέικερς ή οι Σίξερς και Μπακς στην Ανατολή. Ο ίδιος προτίμησε να πει μόνος του την επόμενη – και όχι τελευταία – λέξη του.

Κατέγραψε στη σεζόν μ.ό. 15,7π. και 8,7 ασίστ, μένοντας συχνά στο περιθώριο για χάρη της πιτσιρικαρίας των Σανς. Στα Playoffs, όμως, η εμπειρία του ήταν πολύτιμη. Παρά τον τραυματισμό του στον ώμο στη σειρά του 1ου γύρου με τους πρωταθλητές Λέικερς, οδήγησε την ομάδα του στην πρόκριση με 4-2 νίκες και παρουσίασε το αριστούργημά του κόντρα στο Ντένβερ. Στο εντυπωσιακό «sweep» με 4-0, ο Πολ μέτρησε μ.ό. 25,5π., 61,8% στα δίποντα, 58% στα τρίποντα, 100% στις βολές και στη σειρά είχε συνολικά 41 ασίστ και μόνο πέντε λάθη!

Στον τέταρτο αγώνα, πέτυχε 37 πόντους με 14/19 σουτ και έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σκοράρει 37+ πόντους στην ηλικία των 36+ ετών, μετά τους Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ (Λέικερς, 1983) και Καρλ Μαλόουν (Γιούτα, 2000). Με την επίδοσή του «ανάγκασε» τον MVP της regular season, Νίκολα Γιόκιτς, να γίνει ο τέταρτος πολυτιμότερος παίκτης που μετά τη βράβευσή «σκουπίζεται» σε σειρά, μετά τους Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ (1977), Μόουζες Μαλόουν (1979) κα Μάτζικ Τζόνσον (1989).

Οταν το 2017 ο Κρις Πολ αποχώρησε από τους Κλίπερς, υπήρξαν «διαρροές» συμπαικτών του που τον χαρακτήριζαν «κακό συμπαίκτη» στα αποδυτήρια. Στη θητεία του στο Χιούστον έφτασε το 2018 για πρώτη φορά σε δυτικούς τελικούς, όμως απουσίασε λόγω τραυματισμού από τον έκτο και έβδομο αγώνα με τους μετέπειτα πρωταθλητές Ουόριορς. Το 2019 παραχωρήθηκε στους Θάντερ και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επέμεναν ότι αμείβεται με πολλά χρήματα για την ηλικία και τα στατιστικά του...

«Πριν από δύο χρόνια με είχαν ξεγραμμένο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό όχι σε μένα, αλλά στις ομάδες που παίζω», επισήμανε με έντονο το αίσθημα της προσωπικής ρεβάνς στα λόγια του ο Πολ μετά την πρόκριση επί των Νάγκετς. Στους δυτικούς τελικούς περιμένει τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ Γιούτα και Λ.Α. Κλίπερς. Δεν σκέφτεται τον αντίπαλο και τον απασχολεί μονάχα το δικό του παιχνίδι. Είναι, ωστόσο, λογικό να έχει ένα επιπλέον κίνητρο για ρεβάνς αν συναντήσει τους «Κλιπς», την ομάδα που έριξε πάνω του όλη την ευθύνη για την αποτυχημένη συνεργασία τους...

☀️CHRIS PAUL CAREER JOURNEY☀️



▪️ Born in Winston-Salem, NC

▪️ McDonald's All-American

▪️ All-American at Wake Forest

▪️ 4th pick in the 2005 NBA Draft

▪️ 2005-06 Kia Rookie of the Year

@CP3 x @Suns x #ThatsGame pic.twitter.com/qn9GqeMv3o