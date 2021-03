Οι Σίτι και Τσέλσι «μπλεγμένες» στο αγγλικό σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης...

Την έλλειψη αντίδρασης των ομάδων σε «προειδοποιητικά σημάδια» αναφέρει μία ανεξάρτητη έκθεση υπογραμμίζοντας ότι εκεί οφείλεται η «χιονοστιβάδα» καταγγελιών για περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης που συντάραξε το αγγλικό ποδόσφαιρο το 2016. Ολα ξεκίνησαν πριν από πέντε χρόνια, όταν ο παλαίμαχος παίκτης, Αντι Γούντγουορντ αποκάλυψε στα 43 του στον «Guardian» πως κακοποιήθηκε επανειλημμένα από τον προπονητή του, από 11 ετών...

Στόχος του Γούντγουορντ ήταν να καταφέρει να πείσει και άλλους παίκτες που είχαν υποστεί παρόμοιες ταπεινωτικές συμπεριφορές σε ακαδημίες ποδοσφαίρου της χώρας, να μιλήσουν. Η γενναία αποκάλυψή του οδήγησε σε εκατοντάδες καταγγελίες και σε δεκάδες συλλήψεις. Ο πρώην πρόεδρος της αγγλικής ομοσπονδίας, Γκρεγκ Κλαρκ, τόνισε τότε ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη κρίση που αντιμετώπισε στη θητεία του.

Μπορεί το σκάνδαλο να ξέσπασε το 2016, ωστόσο βάσει της έρευνας που ζήτησε η ομοσπονδία, οι ομάδες γνώριζαν σε πολλές περιπτώσεις τι συνέβαινε και προτίμησαν να συγκαλύψουν το θέμα... Η έκθεση αναφέρει ότι σύλλογοι, μεταξύ των οποίων και η Μάντσεστερ Σίτι, η Τσέλσι, η Αστον Βίλα, η Λέστερ, η Σάουθαμπτον και η Νιούκαστλ, «παράβλεπαν ξεκάθαρα σημάδια είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω αφέλειας», αφήνοντας ουσιαστικά το θέμα να διαιωνίζεται.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε εκατοντάδες καταγγελίες της περιόδου 1970 – 2005, με τρομακτικό και μελαγχολικό συμπέρασμα ότι «πολλοί διεστραμμένοι προπονητές λειτουργούσαν και διέπρεπαν σε “κοινή και απλή θέα”». Προσθέτει επίσης ότι «συχνά επικρατεί η αίσθηση πως χωρίς συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία ή την απαραίτητη καταγγελία από ένα ανήλικο θύμα, οι ομάδες δεν οφείλουν να κάνουν κάτι». Η απροθυμία εσωτερικών ερευνών και η αδράνεια επέφερε καταστροφικές συνέπειες, με την έκθεση της ομοσπονδίας να τονίζει ότι «πολλοί προπονητές “κρύφτηκαν” στις ιδιότητές τους και κατέστρεψαν τις ζωές εκατοντάδων νεαρών».

Ο Μπάρι Μπένελ, άλλοτε κόουτς των ακαδημιών της Μάντσεστερ Σίτι, είχε χαρακτηριστεί από το δικαστήριο ως «ενσαρκωμένος διάβολος» και υπάρχει ακόμη η απορία πώς και οι «γαλάζιοι» δεν αντέδρασαν ποτέ όταν γνώριζαν πως πολλά παιδιά κοιμούνται κάποια βράδια στο σπίτι του... Η Τσέλσι, επίσης, είχε επικριθεί για τη σιωπή και την απροθυμία παρέμβασης όταν ένας παίκτης της είχε αποκαλύψει στο διευθυντή της ακαδημίας ότι είχε κακοποιηθεί από τον σκάουτερ, Εντι Χιθ.

