Οι Σακραμέντο Κινγκς αρχίζουν να πληρώνουν παίκτες σε Bitcoin!

Οι ανεπιθύμητες πρωτιές των Σακραμέντο Κινγκς «στοιχειώνουν» ακόμη αγωνιστικά τον οργανισμό από την Καλιφόρνια. Οι «βασιλιάδες» δεν επιβεβαιώνουν ακριβώς το όνομά τους, καθώς είναι η ομάδα με τα περισσότερα διαδοχικά χρόνια εκτός πλέι οφς. Τελευταία παρουσία των Κινγκς στην ποστ σίζον ήταν το 2006, με ήττα 4-2 από το Σαν Αντόνιο στον πρώτο γύρο. Η τελευταία νίκη τους σε σειρά χρονολογείται στο 2004, με την επικράτηση επί του Ντάλας.

Το Σακραμέντο προσπαθεί να δώσει τέλος σε αυτό το αρνητικό σερί μέσα στο παρκέ, αλλά και στην τρέχουσα σεζόν θεωρείται δύσκολο, καθώς είναι 12ο (με ρεκόρ 22-29). Ωστόσο, δεν απέχει πολύ από τη 10η θέση, που φέτος δίνει εισιτήριο για το νέο Play – In τουρνουά των ομάδων από 7η ως 10η θέση, για την διεκδίκηση των δύο τελευταίων θέσεων στα πλέι οφς. Την ίδια στιγμή, πάντως, πιο αποδοτική αποδεικνύεται η διοίκηση, με άλλη μία πρωτιά σχετικά με τα Bitcoin...

Το 2014, οι Κινγκς έγιναν η πρώτη ομάδα που δέχθηκε να πληρώνεται σε κρυπτονομίσματα, για συναλλαγές όπως αγορά εισιτηρίων και προϊόντων από τα επίσημα καταστήματά τους. Οι παράγοντες του συλλόγου είχαν εξασφαλίσει την έλλειψη κινδύνου από τις διαδικασίες του ηλεκτρονικού «πορτοφολιού», καθώς μέσω του επεξεργαστή BitPay μετέτρεπαν άμεσα τα Bitcoin σε πραγματικά δολάρια.

Οι άνθρωποι του Σακραμέντο είναι τόσο ευχαριστημένοι με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, που ο κυβερνήτης της ομάδας, Βίβεκ Ραναντίβε, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτη (6/4) ότι οι Κινγκς θα γίνουν και η πρώτη ομάδα των επαγγελματικών σπορ στις Η.Π.Α. που θα πληρώνει και μέσω κρυπτονομισμάτων, εφόσον παίκτες, προπονητές, στελέχη και υπάλληλοι το επιθυμούν!

The Sacramento Kings will reportedly offer everyone in the Kings organization the option to be paid in Bitcoin for their salary, via @NeilJacobs.



