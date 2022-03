Οι Ρώσοι ξανάρχισαν την επίθεση στη Μαριούπολη - Τη Δευτέρα ο τρίτος γύρος των συνομιλιών λένε οι Ουκρανοί

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ξανάρχισε η επίθεση κατά της Μαριούπολης, καθώς αναβλήθηκε η απομάκρυνση των αμάχων από την συγκεκριμένη πόλη αλλά και από αυτήν της Βολνοβάχα.

«Λόγω της επιφυλακτικότητας της ουκρανικής πλευράς να ασκήσει επιρροή στους εθνικιστές ή να παρατείνει την "κατάπαυση του πυρός", οι επιχειρήσεις ξανάρχισαν από τις 18.00, ώρα Μόσχας» ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του o εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΑΜ Ιγκόρ Κονατσένκοφ.

Επίσης, το ρωσικό ΥΠΑΜ ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν μια ευρεία επίθεση στην Ουκρανία και έχουν καταλάβει πολλές πόλεις και χωριά, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό Interfax.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε αερομαχία κοντά στο Ζιτομίρ, μια πόλη που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου, καταρρίφθηκαν τέσσερα ουκρανικά μαχητικά αεροσκάφη Su-27.

Το πρακτορείο Tass, πάντα σύμφωνα με το Reuters, μεταδίδει ότι από την αρχή του πολέμου, στις 24 Φεβρουαρίου, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει 69 αεροσκάφη στο έδαφος και 21 στον αέρα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με Ουκρανό διαπραγματευτή, ο τρίτος γύρος των συνομιλιών θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε δηλώσει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για νέες διαπραγματεύσεις.

#Kharkiv denies statements by the Russian Ministry of Defense about point strikes on military facilities. pic.twitter.com/EccWOjw8u3

Τελευταία ενημέρωση 20:23

Η Βρετανία υποστηρίζει ότι η πρόταση της Ρωσίας για μια κατάπαυση του πυρός στη Μαριούπολη ήταν πιθανότατα μια προσπάθεια να αποφύγει τη διεθνή καταδίκη, ενώ ταυτόχρονα έδινε στον εαυτό της τη δυνατότητα να αναδιατάξει τις δυνάμεις της για να εξαπολύσει νέα επίθεση.

«Κατηγορώντας την Ουκρανία ότι παραβιάζει τη συμφωνία, η Ρωσία πιθανότητα επιδιώκει να μεταθέσει την ευθύνη για τις τωρινές και τις μελλοντικές απώλειες αμάχων στην πόλη», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στην τακτική ενημέρωσή του.

Τελευταία ενημέρωση 20:13

Το Πεκίνο έκανε έκκληση για απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα σήμερα ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν.

«Ενθαρρύνουμε τις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.

Τελευταία ενημέρωση 20:03

Μια κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία θα είχε «καταστροφικές» οικονομικές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο, προειδοποίησε σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Εκτός από τον ίδιο τον πόλεμο, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία θα έχουν επίσης «ουσιαστική επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία και τις χρηματαγορές, με παράπλευρες συνέπειες για άλλες χώρες», σημειώνει το Ταμείο. «Οι οικονομικές συνέπειες είναι ήδη πολύ σοβαρές», πρόσθεσε.

Τελευταία ενημέρωση 19:56

Τα δύο κανάλια της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, ARD και ZDF, αναστέλλουν προς το παρόν τις μεταδόσεις τους από τα στούντιο που διατηρούν στη Μόσχα, προκειμένου να εξετάσουν τις συνέπειες της νέας ρωσικής νομοθεσίας για τα ΜΜΕ.

Οι δύο σταθμοί, σύμφωνα με εκπρόσωπό τους, θα συνεχίσουν να ενημερώνουν το κοινό τους για τις εξελίξεις από άλλες τοποθεσίες. Το ARD διατηρούσε στη Μόσχα γραφείο από το 1956.

Τελευταία ενημέρωση 19:42

Η Μόσχα ζήτησε σήμερα από τις αρχές της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας να «λάβουν μέτρα» για να προστατεύσουν τις ρωσικές πρεσβείες, αφού ένας Ρώσος διπλωμάτης δέχτηκε επίθεση στη λιθουανική πρωτεύουσα, το Βίλνιους, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό RIA.

«Προειδοποιούμε το Βίλνιους, τη Ρίγα και το Ταλίν ότι είναι υπεύθυνοι για τις συνέπειες της αντιρωσικής ψύχωσης που εξαπέλυσαν» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Τελευταία ενημέρωση 18:58

Το ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Efe ανακοίνωσε σήμερα ότι «αναστέλλει» τη λειτουργία του στη Ρωσία, μετά την ψήφιση του νέου νόμου που προβλέπει βαριές ποινές κάθειρξης για τη δημοσιοποίηση «ψευδών πληροφοριών» για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με βάση τα κριτήρια που θέτουν οι ρωσικές αρχές.

Τελευταία ενημέρωση 18:51

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ συναντήθηκε το Σάββατο στη Μόσχα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσουν την κρίση στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.

Το Ισραήλ έχει προσφερθεί να μεσολαβήσει στον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας αν και προηγουμένως αξιωματούχοι υποβάθμιζαν τις προσδοκίες για επίτευξη κάποιας σημαντικής εξέλιξης.

Τελευταία ενημέρωση 18:22

Να επιβληθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία ζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με Αμερικανούς γερουσιαστές, ενώ έκανε «απεγνωσμένη έκκληση» στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να παράσχουν στη χώρα του αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής.

Τελευταία ενημέρωση 18:18

Ρωσικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο μιας ψυχιατρικής κλινικής στην πόλη Μποροντιάνκα στην περιοχή του Κιέβου της Ουκρανίας, όπου βρίσκονται μέσα 670 άτομα, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεκσέι Κουλέμπα σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τελευταία ενημέρωση 18:16

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την πόλη Ιρπίν στην περιφέρεια του Κιέβου, με τους κατοίκους να προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πόλη, κάτω από μια γέφυρα που καταστράφηκε ολοσχερώς από βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων.

Τις φωτογραφίες έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί του Σαββάτου είχε ανακοινωθεί από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ότι θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Μαριούπολη και στη Βολνοβάχα, προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι, αλλά τελικά η εκκένωση ανεστάλη, καθώς σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς.

Η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για την αναστολή της εκκένωσης, με το ουκρανικό ΥΠΕΞ να χαρακτηρίζει «ψευδείς» τους ρωσικούς ισχυρισμούς.

Τελευταία ενημέρωση 17:42

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε σήμερα με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας σε μία πολωνική πόλη, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τα οποία έχουν διασχίσει εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, από την εκδήλωση της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Ο Μπλίνκεν σχολίασε θετικά τον ρόλο της Πολωνίας που είναι χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αντίδρασή της στις ρωσικές ενέργειες.

Η Πολωνία φιλοξενεί περίπου 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες, με τους περισσότερους από τους μισούς να έχουν φτάσει κατά τις πρόσφατες εβδομάδες.

«Η Πολωνία κάνει σημαντική δουλειά, αντιμετωπίζοντας αυτή την κρίση... Σε μεγάλο βαθμό έχει εξυπηρετήσει τη βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας προς την Ουκρανία» δήλωσε ο Μπλίνκεν σε μία κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πολωνό υπουργό των Εξωτερικών Ζμπίγκνιου Ράου στην πόλη Ρζεσζόφ.

Τελευταία ενημέρωση 17:42

Η ιταλική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση Rai αποφάσισε να ζητήσει από τους ανταποκριτές της στη Ρωσία να σταματήσουν, στη φάση αυτή, την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Αιτία της απόφασης αυτής, όπως αναφέρεται, είναι ο νέος ελευθεροκτόνος νόμος περί λογοκρισίας που ενέκρινε το καθεστώς του Βλαντίμιρ Πούτιν και ο οποίος προβλέπει και τη φυλάκιση των δημοσιογράφων.

Τελευταία ενημέρωση 17:27

Τα Ηνωμένα Έθνη υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον 351 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 707 τραυματίστηκαν από τότε που άρχισε η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πριν από δέκα ημέρες. Ωστόσο, ο ΟΗΕ επισημαίνει ότι ο αριθμός είναι πιθανό να είναι «σημαντικά υψηλότερος».

Τελευταία ενημέρωση 16:56

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε σήμερα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ότι η Τουρκία θα συνεχίσει όλες τις προσπάθειές της για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, όπως ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η τουρκική προεδρία.

Η Τουρκία που είναι μία χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και έχει κοινά ναυτικά σύνορα με την Ουκρανία και τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δύο χώρες.

Η Άγκυρα έχει χαρακτηρίσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ως απαράδεκτη ενέργεια και έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά είναι αντίθετη στην επιβολή κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Τελευταία ενημέρωση 16:42

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού χαρακτήρισε σήμερα το μεσημέρι «σπαρακτική» την κατάσταση στη Μαριούπολη, όπου η απομάκρυνση των αμάχων κατοίκων διεκόπη, καλώντας και τα δύο μέρη να προστατεύσουν τους αμάχους στην Ουκρανία, είτε υπάρχουν και λειτουργούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι είτε όχι.

Τελευταία ενημέρωση 16:16

Το Κίεβο ανέφερε ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί ανατολικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένου της πόλης λιμανιού της Μαριούπολης, εμπόδιζαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων που συμφωνήθηκαν στον τελευταίο γύρο συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός.

«Ο συνεχιζόμενος βομβαρδισμός καθιστά αδύνατο το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων για την ασφαλή απομάκρυνση αμάχων και την παράδοση φαρμάκων και τροφίμων», ανέφερε ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Τελευταία ενημέρωση 16:13

Διαδήλωση υπέρ της Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα.

Τελευταία ενημέρωση 15:37

Με κήρυξη πολέμου μοιάζουν οι κυρώσεις που έχουν επιβάλλει στη Ρωσία οι δυτικές χώρες σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, ο ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Μόσχα πρέπει να υπερασπιστεί τους ρωσόφωνους στην ανατολικής Ουκρανίας καθώς και τα δικά της συμφέροντα.

Σε εκδήλωση για την ημέρα της Γυναίκας, επανέλαβε ότι οι όροι που θέτει η Ρωσία είναι η αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας, η αποναζιστικοποίηση και το «ουδέτερο καθεστώς» στη χώρα.

Τελευταία ενημέρωση 15:33

Η Σουηδία και η Φινλανδία, που και οι δύο δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσαν ότι θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 15:20

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας έθεσε ανώτατο όριο ποσού χρημάτων που μπορούν να μεταβιβάσουν Ρώσοι σε οικογένειες και συγγενείς στο εξωτερικό σε 5.000 δολάρια το μήνα, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο τη ρωσική εφημερίδα Kommersant.

Τελευταία ενημέρωση 15:18

Η Δύση συμπεριφέρεται ως ληστής με το να κόβει τις οικονομικές σχέσεις λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία υποστηρίζει το Κρεμλίνο, επισημαίνοντας πως η Ρωσία είναι πολύ μεγάλη για να απομονωθεί, καθώς ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Όπως ισχυρίστηκε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, η Δύση επιδίδεται σε «οικονομική ληστεία» κατά της Ρωσίας και ότι η Μόσχα θα απαντήσει. Δεν διευκρίνισε πάντως ποια θα είναι αυτή η απάντηση, αλλά σημείωσε πως θα είναι σύμφωνη με τα ρωσικά συμφέροντα.

«Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη απάντηση στην οικονομική ληστεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

Τελευταία ενημέρωση 14:42

Η επιχείρηση «Νόστος 4», η απομάκρυνση 25 ατόμων (Ελλήνων πολιτών, μελών των οικογενειών τους, καθώς και Ρουμάνων και Φιλιππινέζων ναυτικών ελληνόκτητου πλοίου) από την Οδησσό, ολοκληρώθηκε επιτυχώς, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Τελευταία ενημέρωση 14:41

Μέλη βρετανικού τηλεοπτικού συνεργείου δέχτηκαν επίθεση την περασμένη Δευτέρα έξω από το Κίεβο και ένας από τους δημοσιογράφους πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε, ανακοίνωσε το Σάββατο το τηλεοπτικό βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Sky News.

Το όχημα τους χτυπήθηκε από σφαίρες καθώς κατευθυνόταν προς την ουκρανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα, ανέφερε το Sky News, το οποίο μετέδωσε την είδηση την Παρασκευή το βράδυ, αφού η δημοσιογραφική ομάδα επαναπατρίστηκε στη Βρετανία και έδωσε στη δημοσιότητα τις εικόνες.

Τελευταία ενημέρωση 14:36

Η ρωσική αεροπορική εταιρεία Aeroflot θα διακόψει όλες τις πτήσεις στο εξωτερικό με εξαίρεση αυτές προς και από τη Λευκορωσία από τις 8 Μαρτίου, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τελευταία ενημέρωση 14:27

Η κατάσταση παραμένει δεινή στην Ουκρανία και ο αριθμός των προσφύγων που προσπαθούν να διαφύγουν από τη ρωσική εισβολή είναι ενδεχόμενο να αυξηθεί στους 1,5 εκατομμύρια πρόσφυγες μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου, έναντι των 1,3 εκατομμυρίων προσφύγων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα μέχρι σήμερα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) Φιλίπο Γκράντι.

Τελευταία ενημέρωση 14:11

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι οι οργισμένες δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν εμπνέουν αισιοδοξία για την τύχη των συνομιλιών, αναφορικά με τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία.

«Προς το παρόν, δεν έχουμε λάβει νέες ημερομηνίες. Ήμασταν προετοιμασμένοι από χθες το απόγευμα να διεξαγάγουμε έναν τρίτο γύρο», υπογράμμισε.

Τελευταία ενημέρωση 13:56

O Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφτασε σήμερα στην πόλη Ρζεσζόφ που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τα οποία έχουν διασχίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μπλίνκεν θα συζητήσει την αποστολή βοήθειας για την ασφάλειας της Πολωνίας, αλλά και ανθρωπιστικής βοήθειας, αντιδρώντας στην εισβολή. Επίσης, θα ευχαριστήσει την Πολωνία για το καλωσόρισμα της προς πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τις εστίες τους, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 13:42

Ο ρυθμός των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών και των ρωσικών πυρών πυροβολικού στην Ουκρανία μειώθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά οι ρωσικές δυνάμεις πιστεύεται ότι προελαύνουν στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως ανέφεραν οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες σε νέα τους ενημέρωση.

Τελευταία ενημέρωση 13:33

Η Βρετανία παρότρυνε σήμερα τους πολίτες της να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τη Ρωσία, μετά την απόφαση της Μόσχας να εισβάλλει στην Ουκρανία.

«Αν η παρουσία σας στη Βρετανία δεν απολύτως απαραίτητη, σας παροτρύνουμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να εγκαταλείψετε τη χώρα, μέσω των εμπορικών διαδρομών που έχουν απομείνει» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης

Τελευταία ενημέρωση 13:18

Συνομιλία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν θα έχει αύριο ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με αντικείμενο συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης.

Τελευταία ενημέρωση 13:02

Η απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη αναβάλλεται σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης, καθώς όπως αναφέρει η ρωσική πλευρά δεν τηρεί την προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Συγκεκριμένα, προτρέπει τους πολίτες να κατευθυνθούν σε καταφύγια και να αναμένουν καινούρια ενημέρωση.

Τελευταία ενημέρωση 12:56

Ο βομβαρδισμός της Μαριούπολης από τις ρωσικές δυνάμεις συνεχίζονται παρότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει ανακοινώσει προσωρινή κατάπαυση πυρός μέχρι τις 16:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, προκειμένου να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι άμαχοι.

«Οι Ρώσοι συνεχίζουν να μας βομβαρδίζουν και να χρησιμοποιούν το πυροβολικό τους. Είναι τρελό», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Μαριούπολης Σεργκέι Ορλόφ στο BBC, επισημαίνοντας πως στην πράξη δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός.

Τελευταία ενημέρωση 12:27

Στην επιβεβαίωση ότι έχουν δημιουργηθεί ανθρωπιστικοί διάδρομοι για τους αμάχους επιβεβαίωσε σε νέο του διάγγελμα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι καλώντας άλλη μια φορά τη Δύση να εμπλακεί πιο ενεργά στον πόλεμο της Ουκρανίας επιβάλλοντας απαγόρευση πτήσεων πάνω από τη χώρα.

Εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι πρόσφυγες θα μπορούν να επιστρέψουν σύντομα στη χώρα: «Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα μπορέσουμε να πούμε στους ανθρώπους μας να γυρίσουν πίσω, δήλωσε σε νέο τηλεοπτικό μήνυμά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τελευταία ενημέρωση 12:02

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ σε ανάρτησή του στο Facebook παραδέχθηκε ότι οι Ρώσοι έχουν σημειώσει προόδους σε πολλές κατευθύνσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ελέγχουν «ένα μικρό κομμάτι» της χώρας και προσθέτοντας ότι οι Ουκρανοί μαχητές «τους απωθούν».

Τελευταία ενημέρωση 10:53

Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι συντάσσεται με τα άλλα μέλη του Συμβουλίου των Χωρών της Βαλτικής Θάλασσας (CBSS) στην αναστολή της συμμετοχής της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στις εργασίες του Συμβουλίου.

«Η απόφαση αυτή εντάσσεται στην απάντηση της ΕΕ και άλλων χωρών με αντίστοιχες απόψεις στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και στη συμμετοχή της Λευκορωσίας σε αυτή την απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετική ενέργεια», επεσήμανε σήμερα η ΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση 10:19

Τους 66.224 έχουν φτάσει οι Ουκρανοί που έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό στη χώρα τους για να πολεμήσουν ενάντια στη ρωσική εισβολή σύμφωνα με τον ουκρανό υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ.

«Τόσοι άνδρες έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό μέχρι στιγμής για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους από τις ορδές. Πρόκειται για 12 επιπλέον μάχιμες ταξιαρχίες με κίνητρο! Ουκρανοί, είμαστε αήττητοι», τόνισε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Ρέζνικοφ.

66224. That's how many men returned from abroad at this moment to defend their Country from the horde. These are 12 more combat and motivated brigades 🇺🇦! Ukrainians, we are invincible! #FightLikeUkrainian