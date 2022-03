Οι Ρώσοι κρατούν ομήρους γιατρούς και ασθενείς σε νοσοκομείο της Μαριούπολης

Ρωσικός στρατός έχει συλλάβει ως όμηρους γιατρούς και ασθενείς του Περιφερειακού Νοσοκομείου Εντατικής Θεραπείας στη Μαριούπολη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Unian, επικαλούμενο δηλώσεις του Ουκρανού στρατιωτικού διοικητή Πάβελ Κιριλένκο.

«Οι Ρώσοι εισβολείς πήραν ομήρους, γιατρούς και ασθενείς. Ένας από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου κατάφερε να διαφύγει και μας μετέφερε τα νέα», είπε ο Κιριλένκο. «Είναι αδύνατο να βγεις από το νοσοκομείο. Ακούγονται πυροβολισμοί, οι όμηροι κάθονται στο υπόγειο. Τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να φύγουν από το νοσοκομείο εδώ και δύο μέρες. Πολυώροφα κτίρια καίγονται γύρω μας… Οι Ρώσοι οδήγησαν 400 άτομα από γειτονικά σπίτια στο νοσοκομείο μας. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω», ανέφερε ένας εργαζόμενος.

Ο Ουκρανός στρατιωτικός διοικητής απηύθυνε έκκληση στους διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητώντας να καταδικάσουν αυτές τις «κακόβουλες παραβιάσεις των κανόνων του πολέμου, καταφεύγοντας σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Την ίδια ώρα, περισσότερα από 600 κτίρια έχουν καταστραφεί στο Χαρκίβ (Χάρκοβο), τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ουκρανίας, αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, ανέφερε σήμερα ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

«Σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, νοσοκομεία, κλινικές καταστράφηκαν. Ο ρωσικός στρατός μας βομβαρδίζει διαρκώς από ξηράς και αέρος», είπε ο δήμαρχος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση.

Ο Τερέχοφ σημείωσε πάντως ό,τι όποιος θέλει να φύγει από την πόλη έχει ακόμη τη δυνατότητα να το κάνει, είτε οδικώς είτε με τρένο.

Στο μεταξύ νωρίτερα σήμερα, την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε το μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας Νταβίντ Αραχαμία σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, όπως μετέδωσε το RIA Novosti. «Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη» δήλωσε ο Ουκρανός αντιπρόσωπος, αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο την Ukrainska Pravda.

A member of the #Ukrainian delegation Arakhamia announced the resumption of negotiations between Russia and #Ukraine, Ukrainian media write