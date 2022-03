Ένατη ημέρα πολέμου: Οι Ρώσοι κατέλαβαν το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια - Τα ρωσικά στρατεύματα μπήκαν στην πόλη Μικολάιφ

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει ο ρωσικός βομβαρδισμός και κατάληψη του μεγαλύτερου ηλεκτροπαραγωγικού πυρηνικού εργοστασίου της Ευρώπης στην Ζαπορίζια, στην Κεντρική Ουκρανία, που είχε σαν αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να χρειαστούν πολύωρες προσπάθειες για να σβήσει.

Η παγκόσμια ανησυχία για πυρηνικό ατύχημα έφτασε στο κόκκινο, ωστόσο ανακούφιση έφερε η είδηση ότι τελικώς η φωτιά κατασβέστηκε σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία», ότι ήθελε να «επαναληφθεί» η καταστροφή στο Τσερνόμπιλ –όπου εκτυλίχθηκε το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία–, μετά τον βομβαρδισμό του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν καταλάβει το πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

"Το επιχειρησιακό προσωπικό παρακολουθεί την κατάσταση των αντιδραστήρων", ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πρόσθεσαν ότι οι προσπάθειες για τη διασφάλιστη της λειτουργίας ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας.

Το επίπεδο ραδιενέργειας στην εγκατάσταση, που μετράει έξι αντιδραστήρες και παρέχει μεγάλο μέρος του ηλεκτρισμού που καταναλώνει η χώρα, παραμένει αμετάβλητο, διαβεβαίωσε από τη δική του πλευρά ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), σύμφωνα με τον οποίο δεν χτυπήθηκε κανένας αντιδραστήρας.

🇺🇦This is what the situation looks like at the Zaporizhzhya nuclear power plant (04/03/2022) pic.twitter.com/BtzAMKDM7T

Στο μεταξύ, διανύοντας την ένατη ημέρα της ρωσικής εισβολής σφίγγει ολοένα και περισσότερο ο κλοιός σε Κίεβο, Οδησσό και Μαριούπολη με τις ρωσικές δυνάμεις να συνεχίζουν το βομβαρδισμό. Συνεχείς οι επιθέσεις και στο Χάρκοβο, ενώ στη Χερσώνα κατέλαβαν τον πύργο της τηλεόρασης.

Νωρίτερα, ο ΔΟΑΕ απηύθυνε επείγουσα έκκληση «να σταματήσει η χρήση βίας» στο πυρηνικό εργοστάσιο, προειδοποιώντας εναντίον «του πολύ σοβαρού κινδύνου εάν χτυπηθούν οι αντιδραστήρες».

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία», ότι ήθελε να «επαναληφθεί» η καταστροφή στο Τσερνόμπιλ –όπου εκτυλίχθηκε το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία το 1986–, λίγη ώρα αφού ενημέρωσε τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Προειδοποιούμε όλο τον κόσμο για το γεγονός ότι καμία άλλη χώρα εκτός της Ρωσίας δεν άνοιξε ποτέ πυρ εναντίον πυρηνικών εργοστασίων. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας, η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό το κράτος τρομοκράτης καταφεύγει τώρα στην πυρηνική τρομοκρατία», κατήγγειλε ο κ. Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

«Η Ουκρανία μετράει δεκαπέντε πυρηνικούς αντιδραστήρες. Αν εκραγεί κάποιος, θα είναι το τέλος των πάντων. Το τέλος της Ευρώπης. Θα πρέπει να εκκενωθεί η Ευρώπη», συνέχισε.

«Μόνο το να αναλάβει άμεσα δράση η Ευρώπη θα μπορέσει να σταματήσει τα ρωσικά στρατεύματα. Πρέπει να αποτραπεί ο κίνδυνος η Ευρώπη να πεθάνει εξαιτίας πυρηνικής καταστροφής», πρόσθεσε ο ουκρανός πρόεδρος.

Βομβαρδισμοί σε Κίεβο, Οδησσό, Μαριούπολη

Στις τελευταίες εξελίξεις, το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως ο πύργος της τηλεόρασης στη Χερσώνα βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων και προειδοποιεί τους κατοίκους για απόπειρα διάδοσης ψευδών ειδήσεων και προπαγάνδας. «Η κυβέρνηση δεν θα παραδώσει ποτέ ούτε σπιθαμή της χώρας», διαβεβαιώνει τους κατοίκους.

Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές καταγγέλλουν ότι ο ρωσικός στρατός δεν έχει επιτρέψει τη δημιουργία ενός «διαδρόμου» για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως η Μόσχα να επιχειρήσει να στείλει κονβόι με ανθρωπιστική βοήθεια μαζί με δημοσιογράφους που θα απαθανατίσουν σε βίντεο τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους από Ρώσους στρατιώτες.

Όσον αφορά το μέτωπο στην νοτιοανατολική Ουκρανία οι ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ στην Ενεργκοντάρ, δίπλα στον μεγαλύτερο σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη, αφού μπήκαν με άρματα στην πόλη αυτήν, ανέφερε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Γερασένκο.

Τελευταία ενημέρωση 12:37

Τα ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην ουκρανική πόλη-λιμάνι Μικολάγιφ στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο ο κυβερνήτης της επαρχίας Βιτάλι Κιμ επεσήμανε ότι μαίνονται μάχες σε κάποιες περιοχές της πόλης. "Ας μην ταραζόμαστε", πρόσθεσε.

Τελευταία ενημέρωση 11:05

Η Τσεχία θα αναπτύξει 400 στρατιώτες στη γειτονική Σλοβακία στο πλαίσιο των νατοϊκών σχεδιασμών για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, όπως δήλωσε χθες η υπουργός Άμυνας Γιάνα Τσερνοσόβα.

Το ΝΑΤΟ επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της συμμαχίας στις χώρες που βρίσκονται στα ανατολικά της Ευρώπης μετά την εισβολή των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, η οποία συνορεύει με τη Σλοβακία και άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Πολωνία.

Τελευταία ενημέρωση 11:04

Υπό τον ήχο σειρήνων συνεχίζεται η επιχείρηση αποχώρησης των 82 Ελλήνων με τα 21 οχήματά τους με την ονομασία «Νόστος 3» που ξεκίνησαν από τη Μαριούπολη της Ουκρανίας και διανυκτέρευσαν στην πόλη Ούμαν. Για τρίτη μέρα, το ελληνικό κονβόι βρίσκεται στον δρόμο με προορισμό τα σύνορα με τη Μολδαβία.

Τελευταία ενημέρωση 11:02

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας λέει ότι η Μόσχα εξακολουθεί να επικεντρώνεται στο να περιβάλει το Κίεβο και να αποδυναμώσει την αντίσταση στους «αποκλεισμένους οικισμούς».

Τελευταία ενημέρωση 10:59

Σαράντα επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από το ρωσικό πλήγμα εναντίον δύο σχολείων και κατοικιών στην ουκρανική πόλη Τσερνίχιφ χθες Πέμπτη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Στις εικόνες που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η υπηρεσία διάσωσης της επαρχίας διακρίνεται καπνός να υψώνεται από τα κατεστραμμένα διαμερίσματα. Συντρίμμια είναι σκορπισμένα στο έδαφος και οι διασώστες απομακρύνουν πτώματα.

Τελευταία ενημέρωση 10:58

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις σε άμαχο πληθυσμό και παρακολουθούμε τις αναφορές για επιθέσεις σε πυρηνικό σταθμό» ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματα για να εκκινήσει η διπλωματία.

«Οι σύμμαχοι έχουν εφαρμόσει κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Δεν θέλουμε πόλεμο. To NATO δεν αποτελεί κομμάτι της διαμάχης, είμαστε συμμαχία αμύνης. Δεν θέλουμε καμία παρεξήγηση για τη δέσμευσή μας για προστασία όλων των συμμάχων και γι αυτό έχουμε ενισχύσει την παρουσία των δυνάμεων στην ανατολική πτέρυγα. Έχουμε δέσμευση και για ενίσχυση από τις ΗΠΑ» τόνισε ο Στόλτενμπεργκ λίγο πριν εισέλθει στην έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Τελευταία ενημέρωση 10:56

Ο Καναδάς επιθυμεί το ΝΑΤΟ να συζητήσει όλα τα σενάρια για να απομονωθεί η Ρωσία, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μέλανι Τζολί όταν ρωτήθηκε αν η Συμμαχία θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία.

Προσερχόμενη στην έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες η Τζολί επεσήμανε ότι η κόκκινη γραμμή της Συμμαχίας είναι να μην προκαλέσει μια διεθνή σύρραξη.

Τελευταία ενημέρωση 10:37

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ αναφέρθηκε με σημερινό μήνυμά του στην διεύρυνση του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τη Βορειοατλαντική Συμμαχία για τη ρητορική που χρησιμοποιούσε και τον στρατιωτικό της σχεδιασμό εναντίον της Ρωσίας. «Υπήρξαν πέντε διαδοχικά κύματα επέκτασης του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, κάθε φορά η ρητορική, ο στρατιωτικός σχεδιασμός και οι ασκήσεις αυτής της συμμαχίας στρέφονταν όλο και περισσότερο εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας», αναφέρει.

FM #Lavrov: <...> There were five consecutive waves of @NATO expansion. Moreover, each time the rhetoric, military planning and exercises of this alliance became increasingly directed against the Russian Federation.



