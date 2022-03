Οι Ρώσοι επιβεβαιώνουν ότι ανώτατος αξιωματικός του Ναυτικού σκοτώθηκε στην Μαριούπολη

Τον θάνατο του υποδιοικητή του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας επιβεβαιώνει η ρωσική πλευρά. Ο αρχιπλοίαρχος Αντρέι Πάλι σκοτώθηκε στις μάχες στη Μαριούπολη.

Ο θάνατος του Πάλι επιβεβαιώθηκε από τον γραμματέα της Ναυτικής Ακαδημίας Νακίμοφ, Κονσταντίν Τσαρένκο, με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Vkontakte (VK).

Russian officials confirmed that the Deputy Commander of the Black Sea Fleet for military-political affairs, Captain of the 1st Rank Andrei Paly (born and raised in Kyiv) was killed in Mariupol.