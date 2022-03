Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν το Κίεβο - Χτυπήθηκε ο Πύργος Τηλεπικοινωνιών

Λίγο μετά την προειδοποίηση από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να εγκαταλείψουν άμεσα την ουκρανική πρωτεύουσα οι κάτοικοι διότι σχεδιάζει να εξαπολύσει «πλήγματα υψηλής ακρίβειας», ξεκίνησε ο βομβαρδισμός στο Κίεβο.

Ρωσικά πυρά έπληξαν τον Πύργο Τηλεπικοινωνιών στο Κίεβο, σύμφωνα με τον σύμβουλο του υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας, μεταδίδει το Reuters.

This is not an apocalypse, this is "liberators" have come😐 pic.twitter.com/8tnSgLScGX