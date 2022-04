Οι ρωσικές στρατιωτικές μονάδες συγχωνεύονται - Αναφορές για «κολοσσιαίες απώλειες» της Μόσχας

Η Ρωσία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε συγχώνευση των στρατιωτικών μονάδων της, οι οποίες συμμετείχαν στις αποτυχημένες επιχειρήσεις προώθησης των δυνάμεών της στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με σημερινή βρετανική στρατιωτική ενημέρωση.

«Τα προβλήματα συντονισμού των ρωσικών δυνάμεων σε τακτικό επίπεδο παραμένουν. Μία έλλειψη αποτελεσματικής μαχητικής ικανότητας στο επίπεδο συντονισμού μεταξύ των στρατιωτικών μονάδων, αλλά και η ανεπαρκής αεροπορική υποστήριξη έχουν καταστήσει τη Ρωσία μη ικανή να διαχειριστεί την ισχύ πυρός που διαθέτει, παρά τις βελτιώσεις σε τοπικό επίπεδο», ανέφερε η βρετανική αναφορά στο Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 April 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/TU1DzgHpEu 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mfMgJGMqAL

«Η Ρωσία ελπίζει ότι θα επιλύσει τα προβλήματα που καθυστέρησαν προηγούμενα την εισβολή της στην Ουκρανία, μέσω της γεωγραφικής επικέντρωσης της μαχητικής ικανότητάς της, της συντόμευσης των γραμμών ανεφοδιασμού, αλλά και της απλοποίησης της διοίκησης και του ελέγχου των πολεμικών επιχειρήσεων», όπως σημειώνεται.

«Έχουμε σοβαρές απώλειες, αλλά των Ρώσων κολοσσιαίες»

Η βρετανική ενημέρωση έρχεται μετά τις αναφορές του Κιέβου περί «κολοσσιαίων απωλειών» της Μόσχας. «Έχουμε σοβαρές απώλειες, αλλά οι απώλειες των Ρώσων είναι πολύ μεγαλύτερες… Έχουν κολοσσιαίες απώλειες», υπογράμμισε ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Ολεξίι Αρεστόβιτς, σημειώνοντας ότι έχουν αποτύχει μέχρι τώρα να καταλάβουν πλήρως την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον Guardian ο Αρεστόβιτς αρχικά παραδέχτηκε ότι «ο στρατός του έχει υποστεί μεγάλες απώλειες καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας, έχοντας αποτύχει να καταλάβουν την πρωτεύουσα, διπλασίασαν τις προσπάθειές τους για την πλήρη κατάληψη της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς».

Ωστόσο, ο Ουκρανός σύμβουλος τόνισε πως «οι απώλειες στον στρατό εισβολής ήταν ακόμη χειρότερες».

Δυτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα ότι η Ρωσία είχε λιγότερα θύματα μετά τη μείωση της κλίμακας της εισβολής της, αλλά οι αριθμοί εξακολουθούν να είναι «αρκετά υψηλοί».

Πεντάγωνο: Αγριότητα του Πούτιν στην Ουκρανία

Πάντως, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, έκανε λόγο για «αγριότητα» του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειές του «ασυνείδητες» και τις δικαιολογίες του για την εισβολή «ανοησίες».

«Είναι δύσκολο να υποστηρίξει τις ανοησίες περί ναζισμού στην Ουκρανία και προστασίας των Ρώσων στην περιοχή, όταν κανένας από αυτούς δεν απειλήθηκε από την Ουκρανία», είπε ο Κίρμπι.

Μόσχα: Πλήξαμε 389 ουκρανικούς στόχους τη νύχτα

Από την πλευρά της η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι μονάδες του πυροβολικού της έπληξαν 389 στόχους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μεταξύ αυτών, 35 σημεία ελέγχου, 15 αποθήκες όπλων και πυρομαχικών, αλλά και αρκετές περιοχές συγκέντρωσης ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και του οπλισμού τους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τέσσερις αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων.

Ενώ ο περιφερειάρχης του Λουγκάνσκ ανέφερε ότι 20 κτίρια κατοικιών και δύο σχολεία καταστράφηκαν από βομβαρδισμούς στις 29 Απριλίου.

The head of the #Luhansk regional administration, Serhiy Haidai, reported that 20 residential buildings and two schools were destroyed by shelling on April 29.



Buildings were affected in #Rubizhne, #Novodruzhsk, #Gorske, #Orekhove and #Severodonetsk. pic.twitter.com/5dv4ZhJUQB