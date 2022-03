Αμερικανικό Πεντάγωνο: Οι ρωσικές δυνάμεις δεν προελαύνουν πια και αμύνονται έξω από το Κίεβο

Τα ρωσικά στρατεύματα υιοθετούν πλέον αμυντικές θέσεις βόρεια του Κιέβου, αντί να προελαύνουν, ενώ και άλλες ρωσικές δυνάμεις έχουν σταματήσει την προέλασή τους σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας ανέφερε σήμερα το αμερικανικό Πεντάγωνο σε ενημέρωσή του προς τους δημοσιογράφους, σύμφωνα με τον Guardian.

Η βρετανική εφημερίδα παραθέτει και αναρτήσεις των διαπιστευμένων δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο:

Ο Jack Detsch, δημοσιογράφος στο Foreign Policy, έγραψε στο Twitter ότι η αντεπίθεση της Ουκρανίας κοντά στο Κίεβο έχει απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις πιο μακριά από την πρωτεύουσα. Οι Ρώσοι στρατιώτες έχουν απωθηθεί 24 χιλιόμετρα τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε ο Detsch.

NEW: Ukraine's counteroffensive near Kyiv has pushed Russian forces ~35 mi to the east of the capital: senior U.S. defense official



Russia was ~20 mi to the east of Kyiv earlier in the week. Ukraine has begun to take back territory from the Russians this week, officials said. — Jack Detsch (@JackDetsch) March 23, 2022

Το Πεντάγωνο πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει πλέον εκτοξεύσει περισσότερους από 1.200 πυραύλους, ανέφερε ο Τζεφ Σέλντιν, ανταποκριτής της Φωνής της Αμερικής. Ανέφερε επίσης ότι τα ρωσικά στρατεύματα βόρεια του Κιέβου λαμβάνουν τώρα αμυντικές θέσεις, αντί να συνεχίσουν την επίθεσή τους.

NEW: US now assesses #Russia has launched +1,200 missiles, per a senior US defense official



Adds some Russian forces moving on #Kyiv are digging in, creating defensive positions



NEW- #Ukraine has pushed back Russian forces moving on #Kyiv from the east — Jeff Seldin (@jseldin) March 23, 2022

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνιζαν ότι όταν οι Ρωσικές δυνάμεις αρχίζουν να οχυρώνονται, σημαίνει ότι πιστεύουν ότι δεν μπορούν να προελάσουν.

Η Κάρλα Μπαμπ ανταποκρίτρια της Φωνής της Αμερικής, είπε ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν σταματήσει επίσης έξω από το Τσερνίχιβ, προς τα σύνορα με τη Λευκορωσία. Περίπου 150.000 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στο Τσερνιχίφ αφού η Ρωσία τους απέκοψε από την πρωτεύουσα, Κίεβο, 100 μίλια νότια, βομβαρδίζοντας μια οδική γέφυρα στον ποταμό Ντέσνα.

#Russians are still trying to encircle #Chernihiv and are eight to 10 kilometers away from the city centre. They are "stalled" and have ceded some ground in some places there, per sr defense official #UkraineUnderAttaсk — Carla Babb (@CarlaBabbVOA) March 23, 2022

NATO: Έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί 40.000 Ρώσοι στρατιώτες στην Ουκρανία

Νωρίτερα νατοϊκός αξιωματούχος ανέφερε ότι εκτιμάται πως έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι και 40.000 Ρώσοι στρατιώτες, ενώ έκανε λόγο για 7.000 - 15.000 θανάτους Ρώσων στις τέσσερις εβδομάδες πολέμου στην Ουκρανία, όπου οι άγριες μάχες με τους Ουκρανούς στρατιώτες έχουν ανατρέψει τους σχεδιασμούς της Μόσχας για αστραπιαία νίκη που επεδίωκε, σύμφωνα με το Associated Press. Συγκριτικά, η Ρωσία έχασε περίπου 15.000 στρατιώτες στο Αφγανιστάν σε διάστημα 10 ετών.

Ο ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ είπε ότι η εκτίμηση της συμμαχίας βασίστηκε σε πληροφορίες από Ουκρανούς αξιωματούχους, σε ό,τι δημοσίευσε η Ρωσία — σκόπιμα ή όχι — και σε πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από άλλες πηγές. Σε μια ενημέρωση από το αρχηγείο της συμμαχίας στο Βέλγιο την Τετάρτη, ανέφερε ότι η εκτίμηση για 30.000 έως 40.000 ρωσικές απώλειες βασίζεται στον υπολογισμό ότι στον πόλεμο για κάθε έναν νεκρό τραυματίζονται περίπου τρεις στρατιώτες.

Στις απώλειες περιλαμβάνουν νεκρούς και τραυματίες στη μάχη, καθώς και όσους αιχμαλωτίστηκαν ή αγνοούνται στη μάχη. Όταν η Ρωσία εξαπέλυσε την εισβολή της στις 24 Φεβρουαρίου στη μεγαλύτερη επίθεση της Ευρώπης από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η ταχεία ανατροπή της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης της Ουκρανίας φαινόταν πιθανή, αλλά με την Τετάρτη να σηματοδοτεί τέσσερις ολόκληρες εβδομάδες μαχών, η Ρωσία έχει «βαλτώσει» σε μια σκληρή στρατιωτική εκστρατεία.

Με τις επίγειες δυνάμεις του να επιβραδύνονται ή να σταματούν επανειλημμένα από ουκρανικές μονάδες οπλισμένες με όπλα που προμηθεύονται από τη Δύση, τα στρατεύματα του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν βομβαρδίζουν στόχους από μακριά, υποχωρώντας στις τακτικές που χρησιμοποίησαν για τη μείωση των πόλεων σε ερείπια στη Συρία και την Τσετσενία, σημειώνεται.