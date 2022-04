«Οι ρωσικές δυνάμεις απωθούνται από την περιοχή του Κιέβου», λένε οι Ουκρανοί - Συνεχίζονται οι μάχες

APimages

Οι ρωσικές δυνάμεις απωθούνται από την περιοχή του Κιέβου αλλά οι μάχες εξακολουθούν να μαίνονται σε περιοχές κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Οι δυνάμεις μας απωθούν τον εχθρό από το Κίεβο», δήλωσε ο Ολεκσέι Αρέστοβιτς, πολιτικός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τον οποίο, ο ρωσικός στρατός στέλνει κάποιες από τις μονάδες του να πολεμήσουν στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί 17.700 Ρώσοι στρατιώτες.

Actual losses of the #Russian army according to the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine pic.twitter.com/spWRhSfD3G — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

Η ρωσική πλευρά κατηγορεί την ουκρανική για επίθεση σε αποθήκη πυρομαχικών στο Μπέλγκοροντ. Μάλιστα, το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι «το ουκρανικό πλήγμα εναντίον μιας αποθήκης καυσίμων στην ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ δεν δημιουργεί καλές συνθήκες για τη συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών», οι οποίες συνεχίζονται.

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), Ουκρανία και Ρωσία αντάλλαξαν αιχμαλώτους. Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου, Κιρίλο Τιμοσένκο, στο πλαίσιο αυτής της ανταλλαγής, «86 στρατιωτικοί, μεταξύ των οποίων 15 γυναίκες, είναι πλέον ασφαλείς», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης, η ανακατασκευή της πόλης αναμένεται να κοστίσει τουλάχιστον 10 δισ. δολάρια.

Unesco: Τουλάχιστον 53 πολιτιστικοί χώροι έχουν υποστεί ζημιές στην Ουκρανία λόγω του πολέμου

Τουλάχιστον 53 πολιτιστικοί χώροι καταστράφηκαν στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, έγινε σήμερα γνωστό από την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (Unesco).

Μεταξύ των χώρων αυτών βρίσκονται 29 θρησκευτικές τοποθεσίες, 16 ιστορικά κτίρια, τέσσερα μουσεία και τέσσερα μνημεία, για τα οποία η Unesco κατάφερε να επιβεβαιώσει τις ζημιές μέσω δορυφορικών φωτογραφιών και παραγόντων στο σημείο, εξήγησε ένας εκπρόσωπος τύπου της Unesco, σύμφωνα με τον οποίο ο κατάλογος αυτός «δεν είναι εξαντλητικός».

19:54 Ερυθρός Σταυρός: Κονβόι δεν κατάφερε να προσεγγίσει την Μαριούπολη

Δεν κατάφερε να προσεγγίσει την Μαριούπολη κονβόι του Ερυθρού Σταυρού για την εκκένωση αμάχων, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) που εδρεύει στη Γενεύη.

19:06 Ουκρανία: Προχώρησε και σε άλλη ανταλλαγή αιχμαλώτων με την Ρωσία

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε στην ανταλλαγή Ρώσων αιχμαλώτων με 86 Ουκρανούς στρατιώτες.

Δεν διευκρινίστηκε πόσοι ήταν οι Ρώσοι αιχμάλωτοι που απελευθερώθηκαν.

«Μόλις έγινε μια ανταλλαγή, 86 Ουκρανοί στρατιώτες, μεταξύ των οποίων ήταν και 15 γυναίκες, βρίσκονται ήδη σε ασφαλές μέρος» ανέφερε στο Telegram ο αναπληρωτής προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας Κιρίλο Τιμοσένκο.

19:02 H Gazprom φεύγει από την Γερμανία, κλείνει θυγατρικές ανά την Ευρώπη

Ο ρωσικός ενεργειακός όμιλος Gazprom ανακοίνωσε ότι σταματά τις δραστηριότητές του στη Γερμανία, εν μέσω διαμάχης μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με την επιμονή της Μόσχας για πληρωμές του φυσικού αερίου σε ρούβλια.

Η εταιρεία δήλωσε ότι τερματίζει τη συμμετοχή της στην Gazprom Germania και σε όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της Gazprom Marketing & Trading. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ή εξηγήσεις.

18:54 Μπάιντεν: Περισσότερες από 30 χώρες θα αποδεσμεύσουν πετρέλαιο από τα στρατηγικά αποθέματά τους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε σήμερα ότι «περισσότερες από 30 χώρες» θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ουάσινγκτον και θα αντλήσουν πετρέλαιο από τα στρατηγικά αποθέματά τους, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η τιμή του μαύρου χρυσού.

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), ο Μπάιντεν είπε: «Σήμερα το πρωί, περισσότερες από 30 χώρες συναντήθηκαν εκτάκτως και αποφάσισαν να διαθέσουν στην αγορά δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου».

18:18 Η ΙΑΕΑ ζήτησε να επισκεφθεί τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ζήτησε να επιτραπεί στους εμπειρογνώμονές της να επισκεφθούν τον σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, την πληροφορία αυτή μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom.

17:55 Ευρωπαίοι αναλυτές και αξιωματούχοι: Η μπλόφα Πούτιν για τις πληρωμές αερίου σε ρούβλια

Η απόφαση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να ξεκόψει τους Ευρωπαίους από το φυσικό αέριο, εκτός αν αρχίσουν να πληρώνουν σε ρούβλια, είναι περισσότερο μια «μπλόφα» παρά μια πραγματική απειλή, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους και αναλυτές.

17:50 Ερντογάν: Επανέλαβε την πρόταση για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν συνομίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και κάλεσε τη Ρωσία και την Ουκρανία να ενεργήσουν με κοινή λογική και να διατηρήσουν ανοιχτό τον διάλογο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Ο Ερντογάν και ο Πούτιν συζήτησαν για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων που λαμβάνουν χώρα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ερντογάν είπε ότι οι «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες δημιούργησαν ελπίδες για ειρήνη.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την προσφορά του να φέρει σε επαφή τον Πούτιν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

17:32 Προειδοποίηση της ΕΕ στην Κίνα να μην παράσχει βοήθεια στη Ρωσία

Η φήμη της Κίνας διακυβεύεται εάν βοηθήσει τη Ρωσία να αποφύγει τις διεθνείς κυρώσεις προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιτεν μετά από διαδικτυακή σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ.

«Η Κίνα ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει μια πολύ ειδική ευθύνη όσον αφορά την εισβολή στην Ουκρανία. Η Κίνα -θα έπρεπε αν όχι να υποστηρίζει- τουλάχιστον να μην παρεμβαίνει στις κυρώσεις μας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Open and frank exchange today at the 🇪🇺🇨🇳 Summit



There must be respect for international law and Ukraine?s sovereignty and territorial integrity.



China, as a Permanent member of the UN Security Council, has a special responsibility.

https://t.co/3pp8VSAqUH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 1, 2022

Ενώ υπογράμμισε πως «μια παράταση του πολέμου και περισσότερη αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία δεν είναι προς το συμφέρον κανενός».

Σύμφωνα με την επικεφαλής της Κομισιόν, καθημερινά οι εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-Κίνας φτάνουν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αυτές της Κίνας με τη Ρωσία δεν ξεπερνούν τα 330 εκατ. ευρώ την ημέρα.

«Η ΕΕ και η Κίνα συμφωνήσαμε ότι αυτός ο πόλεμος απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία. Αυτή η διπλή αστάθεια δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της Κίνας, ούτε της ΕΕ. Έχουμε κοινή ευθύνη ως παγκόσμιοι παράγοντες να εργαστούμε για την ειρήνη και την ασφάλεια», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ. Τόνισε, επίσης, ότι η ΕΕ και οι διεθνείς εταίροι της επέβαλαν αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία για να πιέσουν το Κρεμλίνο να σταματήσει τον πόλεμο - «κυρώσεις οι οποίες έχουν τίμημα και για τους Ευρωπαίους που είναι το κόστος για την υπεράσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας».

«Κάθε απόπειρα μεταστροφής των κυρώσεων ή βοήθειας προς τη Ρωσία θα παρατείνει τον πόλεμο με περισσότερες απώλειες ζωών και μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις», προειδοποίησε ο Σαρλ Μισέλ. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η ΕΕ θα παρακολουθεί κάθε απόπειρα οικονομικής ή στρατιωτικής βοήθειας προς τη Ρωσία, ενώ από την άλλη, τυχόν θετικά βήματα από την πλευρά της Κίνας για τον τερματισμό του πολέμου, θα γίνουν δεκτά με ικανοποίηση, τόσο από την ΕΕ, όσο και από την παγκόσμια κοινότητα.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, στη Σύνοδο ΕΕ-Κίνας συζητήθηκαν ζητήματα διμερών σχέσεων, όπως ο τομέας της υγείας και η συνεργασία για την πρόληψη μελλοντικών πανδημιών, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, το εμπόριο και οι επενδύσεις, αλλά και θέματα διαφωνιών, όπως η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων μειονοτικών ομάδων από την Κίνα (Σιντζιάνγκ, Εσωτερική Μογγολία και Θιβέτ).

«Κίνα και ΕΕ θα πρέπει να παράσχουν σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο»

Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό δίκτυο CCTY, o Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι ΕΕ και Κίνα μπορούν να επικοινωνούν περισσότερο για μείζονα ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις τους και την παγκόσμια ειρήνη και ότι θα πρέπει να παράσχουν σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο.

«Η Κίνα πιέζει για ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία με τον δικό της τρόπο», δήλωσε ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ, όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό δίκτυο CCTV.

17:11 Υποχωρεί το ρούβλι από τα υψηλά 5 εβδομάδων, ανοδικά οι ρωσικές μετοχές

Το ρωσικό ρούβλι βρέθηκε σε υψηλά άνω των πέντε εβδομάδων την Παρασκευή και πλέον κινείται στο εύρος των 83-84 έναντι του δολαρίου, και οι ρωσικές μετοχές καταγράφουν άνοδο, με τους επενδυτές να κοιτάζουν τις εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και το θέμα που έχει προκύψει με τις πληρωμές φυσικού αερίου.

Η κίνηση του Πούτιν να ζητήσει τις πληρωμές για φυσικό αέριο σε ρούβλια ενίσχυσε το ρωσικό νόμισμα ενώ η άνοδος σύμφωνα με τους αναλυτές οφείλεται και στην τεχνητή διόγκωση των τιμών λόγω των capital controls.

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε ότι μετριάζει τους περιορισμούς στις μεταφορές κεφαλαίων για τους ιδιώτες για έξι μήνες, επιτρέποντας περιορισμένες μηνιαίες μεταφορές σε ξένο νόμισμα που μπορεί να μειώσει την πίεση στους Ρώσους που στέλνουν τακτικά κεφάλαια σε συγγενείς στο εξωτερικό.

Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα έκανε σαφές ότι τα μέτρα δεν θα ισχύουν για άτομα από χώρες που έχουν υποστηρίξει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Την ίδια στιγμή οι ρωσικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν ενδοσυνεδριακά το υψηλότερο επίπεδο από τις 22 Φεβρουαρίου.

Ο δείκτης RTS (σε δολάρια) σημείωσε άνοδο 2,3% στις 1.042,8 μονάδες. Ο ρωσικός δείκτης MOEX με βάση το ρούβλι κινήθηκε επίσης με άνοδο 2,3% στις 2.759,1 μονάδες.

Οι μετοχές του ενεργειακού ομίλου Gazprom αυξήθηκαν κατά περίπου 3,7%.

17:05 Ζελένσκι: Η πρωτοβουλία της Γαλλίας για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους από τη Μαριούπολη πρέπει να υλοποιηθεί

Νέα επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή.

«Συνεχιζόμενες συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Του είπα για την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας. Συζητήσαμε για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης - την πορεία και τις προοπτικές, τη σημασία των εγγυήσεων ασφάλειας. Η πρωτοβουλία της Γαλλίας για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους από τη Μαριούπολη πρέπει να υλοποιηθεί», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Β. Ζελένσκι,