Οι πρώτες «κόκκινες», αλλά και οι συμπληρωματικές κλήσεις του Πιτίνο για την Εθνική μπάσκετ

Η περιέργεια για τις πρώτες επίσημες κλήσεις του Ρικ Πιτίνο για την Εθνική μπάσκετ ικανοποιήθηκε κατά το ήμισυ. Λίγο η καθυστερημένη έναρξη των σειρών των τελικών των πλέι οφς (την Τετάρτη 2/6 παίζουν Προμηθέας – ΑΕΚ για την 3η θέση και την επομένη Παναθηναϊκός – Λαύριο για τον τίτλο, λόγω της ένστασης των Πατρινών για τον 5ο ημιτελικό με το Λαύριο, που απορρίφθηκε) και λίγο η γνωστή επιστροφή του Βασίλη Σπανούλη, είχαν μετριάσει εξαρχής την αρχική αγωνία. Ο Αμερικανός ομοσπονδιακός προπονητής κάλεσε 12 παίκτες για την πρώτη συγκέντρωση της Τετάρτης, αφήνοντας προσωρινά εκτός τους διεθνείς των τεσσάρων ομάδων που αγωνίζονται ακόμη στο πρωτάθλημα, αλλά και τον Νικ Καλάθη της Μπαρτσελόνα.

Ο κόουτς Πιτίνο συμπεριέλαβε στην αρχική αποστολή των πρώτων προπονήσεων ενόψει του Προ-Ολυμπιακού τουρνουά του Καναδά (29/6 – 4/7) πέντε παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος προ ημερών έφυγε από την Αμερική και το ρόστερ των Λέικερς λόγω ενός προσωπικού προβλήματος. Οι υπόλοιποι «ερυθρόλευκοι», εκτός του Σπανούλη – τον οποίο ο Πιτίνο αποθέωσε μέσω Twitter για τις ηγετικές ικανότητές του – είναι οι Γιώργος Πρίντεζης, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, παρά το γεγονός ότι η ΕΟΚ δεν ενημέρωσε επισήμως τους Πειραιώτες για τις προσκλήσεις. Ο Ολυμπιακός είχε αρνηθεί πέρσι να διαθέσει τους παίκτες του στην Εθνική, όταν ο Πιτίνο ανέλαβε και τον πάγκο του Παναθηναϊκού, μετά τη συμφωνία με την ομοσπονδία...

So excited that legendary Greek basketball player Vassilis Spanoulis will rejoin our National team! His leadership will be a great force! pic.twitter.com/dtqiVKREl7