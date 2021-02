Συνέδριο Mytilineos για κλιματική αλλαγή: Οι προκλήσεις για κυβερνήσεις, βιομηχανίες και πολίτες

Το θέμα της κλιματικής αλλαγής έχει οριζόντιες επιπτώσεις στο πολιτικό γίγνεσθαι, από την ανθεκτικότητα της λεγόμενης φιλελεύθερης δημοκρατίας, μέχρι το μάνατζμεντ και τις ροές μεταναστών, απαιτείται επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων διεθνώς, ήταν το μήνυμα του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά το διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε η Mytilineos.

Χρειάζεται αλλαγή του μοντέλου παραγωγής, της κουλτούρας κατανάλωσης, νέος τρόπος ζωής, αυτό απαιτεί ανάλογη πολιτική πρωτοβουλία και αλλαγή τρόπου σκέψης, τόνισε από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου. Κοινός παρονομαστής όλων των ομιλητών στο συνέδριο της Mytilineos με τίτλο «Net Zero Action: From challenge to opportunity for accelerated 7sustainable value creation», ήταν ότι οι προκλήσεις που απορρέουν από την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, και των επενδύσεων σε πράσινες πηγές ενέργειας, είναι τεράστιες και απαιτούν πολλαπλές προσπάθειες από τις κυβερνήσεις, την βιομηχανία, τους πολίτες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν στο παρόν και το μέλλον.

Το συνέδριο, με καλεσμένους εκπροσώπους της διεθνούς επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και θεσμικών φορέων, ήταν αποκλειστικά εστιασμένο στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, που μαζί με τα κριτήρια διακυβέρνησης απαρτίζουν οι δείκτες ESG για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο να αναδείξει σημαντικά σύγχρονα ζητήματα και να θέσει νέους υψηλούς στόχους για την αειφορία.

O Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών και Καθηγητής Συνταγματικού δικαίου, ανέλυσε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτική και στον τρόπο με τον οποίοι οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο πρέπει να επιλύσουν το φλέγον αυτό ζήτημα. Όπως δήλωσε «το θέμα της κλιματικής αλλαγής έχει οριζόντιες επιπτώσεις στο πολιτικό γίγνεσθαί. Από την ανθεκτικότητα της λεγόμενης φιλελεύθερης δημοκρατίας, μέχρι το management και τις ροές μεταναστών που μεταναστεύουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Απαιτείται μια επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων διεθνώς, ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Η εμπειρία της πανδημίας θα θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί το κατεπείγον της κλιματικής αλλαγής. Η εκλογή του Προέδρου Μπάιντεν αλλάζει τους συσχετισμούς και η κλιματική αλλαγή πρέπει να γίνει βασική προτεραιότητα για την αμερικανική πολιτική. Επίσης η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να αναδειχθεί, ώστε η Δύση να εμφανιστεί ως δύναμη που αναδεικνύει την κλιματική αλλαγή», ενώ επεσήμανε πως « η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ θα πρέπει να εμπλακεί στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση μιας φιλόδοξης πολιτικής κλιματικής αλλαγής, τα μέτρα για την οποία πρέπει να εξειδικευτούν».

Από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρώην Επίτροπος ΕΕ και Υπουργός, ξεκίνησε την τοποθέτησή της με την φράση «It’s Climate Change Stupid», και εστίασε στον ενεργειακό μετασχηματισμό. «Απαιτείται αλλαγή του μοντέλου πατραγωγής, αλλαγές στις επιχειρήσεις που πρέπει να βάλουν στόχους για την κλιματική αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πρέπει επίσης να αλλάξουμε κουλτούρα κατανάλωσης και νέο τρόπο ζωή. Αυτό απαιτεί ανάλογη πολιτική πρωτοβουλία και αλλαγή τρόπου σκέψης. Οι βιομηχανίες διεθνώς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι αυτές που είναι πιο ενεργοβόρες , δηλαδή τσιμεντοβιομηχανίες και εξόρρυξης μετάλλων. Στο «Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα» κάναμε μια μελέτη για την επίδραση του ενεργειακού κόστους στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και για την περίπτωση της Ελλάδας. Το ενεργειακό κόστος είναι κυρίαρχο ζήτημα για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, καθώς καλούμαστε να αυξήσουμε το ΑΕΠ και την ίδια στιγμή να πετύχουμε τους στόχους της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι πολύ δύσκολη και απαιτεί πολλαπλές προσπάθειες από τις κυβερνήσεις, την βιομηχανία αλλά και τους πολίτες. Απαιτείται ένα άλλο ενεργειακό μείγμα».

Φιλόδοξος αλλά και εφικτός είναι ο στόχος που έχει θέσει ο Όμιλος Μυτιληναίος σύμφωνα με την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη στην παρέμβασή της στην εκδήλωση υπενθυμίζοντας ότι τον Νοέμβριο το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τις μεγάλες εκπομπές του 1990.

Τόνισε πως η Ελλάδα να έχει το προνόμιο να δράσει και να μετατραπεί σε έναν κόμβο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι πρέπει να παρασχεθεί στους επενδυτές ένα περιβάλλον σταθερότητας. «Είναι μια win-win κατάσταση δεδομένου ότι ο μετασχηματισμός του ενεργειακού μας συστήματος θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα ενισχύσει την προσιτή ενεργειακή πρόσβαση στους πολίτες και τη βιομηχανία μας.» είπε, Η κ. Σπυράκη ανέφερε ότι το ευρωκοινοβούλιο υπό αναθεώρηση είναι η οδηγία Red 2 και πως για την Ελλάδα είναι σημαντικό οι ΑΠΕ να μετατραπούν σε επιχειρηματικές λύσεις.

Πρόσθεσε ότι η κύρια προτεραιότητα της χώρας μας θα πρέπει να είναι η επανατοποθέτηση των υφιστάμενων υποδομών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με το πράσινο υδρογόνο. Τέλος η κ. Σπυράκη σημείωσε ότι στην Ελλάδα μια δράση που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι το Κύμα Ανακαίνισης των Κτιρίων καθώς όπως είπε θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς και ειδικά στις τοπικές κοινότητες. Όπως είπε η ελληνίδα ευρωβουλευτής η ίδια είναι εισηγήτρια αυτής της δράσης στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στο ΕΚ.

Ο Χρήστος Ζερεφός, Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Mytilineos, σημείωσε πως «το κόστος της κλιματικής αλλαγής είναι πιο μεγάλο από αυτό της πανδημίας. Το δεύτερο είναι ένα παροδικό φαινόμενο, ενώ τα επόμενα χρόνια οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα είναι έντονες». Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο η Mytilineos προσεγγίζει το σημαντικό αυτό θέμα, τονίζοντας πως «πριν από 15 χρόνια είχαμε με τον κ. Μυτιληναίο καταρτίσει μελέτη περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το κόστος για την οικονομία είναι μεγαλύτερο από 700 δις. ευρώ, ενώ σε περίπτωση που προσαρμοστούμε τότε αυτό πέφτει στο μισό. Η στροφή της Mytilineos στην προστασία του περιβάλλοντος είναι κορυφαία προτεραιότητα, που πιστοποιείται από την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ σημείωσε πως «πρέπει να τονώσουμε την κυκλική οικονομία και ως χώρα μπορούμε να βγούμε κερδισμένοι από την ενεργειακή μετάβαση. Στον ΣΕΒ υποστηρίζουμε τη φιλοδοξία της Κομισιόν για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050 και αυτό αποτελεί μια ευκαιρία για τη χώρα μας και την Ευρώπη. Η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί αποφασιστική δράση από τους καταναλωτές, την επιστημονική κοινότητα, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις. Η κεντρική ιδέα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συμπλήρωση της φιλοδοξίας για το κλίμα, με μία ενεργειακή στρατηγική που να εξασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια, τις προσιτές τιμές και το κλίμα. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας έχει ειδικό ενδιαφέρον σχετικά με τους μηχανισμούς περιβαλλοντικού ελέγχου, καθώς οι περισσότερες γειτονικές μας χώρες δεν έχουν ζητήματα με τον άνθρακα. Έτσι λοιπόν μια απώλεια του άνθρακα μπορεί να μειώσει τις εξαγωγές, να οδηγήσει στην απώλεια θέσεων εργασίας και να μειωθούν οι επενδύσεις. Έτσι λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευθούμε την ευκαιρία που προκύπτει από το ευρωπαϊκό ταμείο για την ενεργειακή μετάβαση και επενδύσεις σε ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές. Μόνο μέσω της καινοτομίας μπορούμε να έχουμε προστιθέμενη αξία».

Ακολούθησε η τοποθέτηση της Βασιλής Λαζαράκου, Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία εστίαση στη σημασία εταιρικής διακυβέρνησης και στην πλήρωση των κριτηρίων ESG.: «Το πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν πρέπει να θεωρείται προϊόν τεχνοκρατών, αλλά ανταπόκριση στην ανάγκη για την κλιματική αλλαγή και απαίτηση των επενδυτών για διαφάνεια των εταιρειών έναντι των μετόχων. Υπάρχουν όροι για να χαρκατηριστεί μια επένδυση ως ESG, ενώ η διαφάνεια και η εταιρική διακυβέρνηση κρίνονται ως σημαντικά κριτήρια. Στην Ελλάδα έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση με το νόμο για τη διακυβέρνηση που ψηφίστηκε το 2020 και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η αγορά».

Τέλος, ο Σωκράτης Λαζαρίδης, CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών επεσήμανε πως «το πιο καυτό θέμα στις κεφαλαιαγορές είναι τα κριτήρια ESG και είναι σημαντικό για τη χώρα μας να συμμετάσχει σε αυτή την τάση. Διεθνώς δαπανώνται πολλά χρήματα για να συλλεγούν αξιόπιστα στοιχεία για τη δραστηριότητα των εταιρειών στις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις των εισηγμένων, αλλά την προσαρμογή τους στους δείκτες ESG. Στο Χρηματιστήριο θα έχουμε στο άμεσο μέλλον συγκεκριμένο αριθμό εταιρειών που θα έχουν διαθέσιμα στοιχεία και έτσι θα δημιουργήσουμε έναν δείκτη για την αγορά σε ότι αφορά στα ESG κρητήρια. Το πιο σημαντικό είναι πως έτσι θα δείξουμε στη διεθνή επενδυτική κονότητα πως οι ελληνικές εταιρείες είναι σύμφωνες με το δείκτη ESG».