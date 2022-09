Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Οι προκλήσεις ασφαλείας στο επίκεντρο της επίσκεψης στην Αίγυπτο

Επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του Chief of Staff of the Egyptian Armed Forces αντιστράτηγου Osama Roshdy Askar, πραγματοποίησε από τις 30 Αυγούστου μέχρι και σήμερα, Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Όπως ανακοινώθηκε, συνάντησε τον αντιστράτηγο Osama Roshdy Askar χθες, Τετάρτη 31 Αυγούστου. Αντάλλαξαν απόψεις με ιδιαίτερη έμφαση στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, στις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Αίγυπτος στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, στην κατάσταση στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή και στις επιπτώσεις της στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.

Επίσης, συζήτησαν τις δυσμενείς συνέπειες του αναθεωρητισμού και της παρεμβατικότητας στις υποθέσεις άλλων κρατών, καθώς και τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων ως προς την υποστήριξη των προσπαθειών και των δράσεων των δύο χωρών για την εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας.

Ειδικότερα, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επεσήμανε ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν την ίδια αντίληψη για το περιβάλλον άμυνας και ασφάλειας και μοιράζονται κοινούς στόχους για τη διασφάλιση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή σεβόμενες και παραμένοντας σταθερά προσηλωμένες στο Διεθνές Δίκαιο και στους κανόνες καλής γειτονίας, σε αντίθεση με την Τουρκία της οποίας η ρητορική και οι προκλητικές ενέργειες έναντι της χώρας μας βαίνουν διαρκώς κλιμακούμενες.

Επιπλέον, οι δύο αρχηγοί αναφέρθηκαν στη διαρκή εμβάθυνση της άριστης και πολυεπίπεδης στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ενώ υπέγραψαν πρωτόκολλο για τη φοίτηση Ελλήνων αξιωματικών στην Ανώτερη Στρατιωτική Ακαδημία «Nasser» και στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Αιγύπτου, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδος και Αιγύπτου και ανταποδίδει τη συμμετοχή Αιγυπτίων αξιωματικών στις αντίστοιχες σχολές της χώρας μας.

Μεταξύ άλλων, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ απένειμε τη διαμνημόνευση «Αξίας και Τιμής» στον τέως ακόλουθο 'Αμυνας της Αιγύπτου στην Ελλάδα, ταξίαρχο Mohamed Marei, για την προσφορά του στην αναβάθμιση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας, κατά το διάστημα από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2021 που υπηρέτησε στη χώρα μας.

Ακόμη, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ξεναγήθηκε στο Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και στο Μνήμα του Προέδρου της Mohamed Anwar Al-Sadat.

Συναντήθηκε, επίσης, στην πρεσβευτική κατοικία με τον πρέσβη της Ελλάδος στην Αίγυπτο Νικόλαο Γαριλίδη, με τον οποίο συζήτησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αίγυπτο, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε το Παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, παρουσία του γενικού προξένου Αλεξάνδρειας, σύμβουλου πρεσβείας Α΄ Αθανάσιου Κοτσιώνη, όπου είχε εγκάρδια συνάντηση με τον σεβασμιώτατο μητροπολίτη Πηλουσίου Νάρκισσο.

Συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στο σημαντικό ποιμαντικό και ιεραποστολικό έργο του Πατριαρχείου, το οποίο οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις πάντοτε υποστηρίζουν.

Επίσης, επισκέφθηκε τον ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αλεξάνδρειας όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Αλεξάνδρειας Ιωάννη Σιόκα και τα μέλη της, με τους οποίους είχε την ευκαιρία να συζητήσει και να τους συγχαρεί για τις σημαντικές δράσεις τους, οι οποίες ενισχύουν τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου και τις Ένοπλες Δυνάμεις της.