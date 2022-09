Έρευνα: Οι πολυβιταμίνες είναι ωφέλιμες για τη μνήμη των ηλικιωμένων

Shutterstock

Το καθημερινό συμπλήρωμα πολυβιταμινών μπορεί να είναι ωφέλιμο για τις γνωστικές και μνημονικές λειτουργίες του εγκεφάλου των ηλικιωμένων, όπως προκύπτει από αμερικανική έρευνα, σύμφωνα με την οποία από τα συμπληρώματα εξαιρείται το κακάο,συμπεριλαμβανομένης της σοκολάτας. Καθώς η σοκολάτα, ναι μεν μπορεί να κάνει κάποιον πιο ευτυχισμένο αλλά όχι πιο έξυπνο, όπως προκύπτει και από διαφορετική μελέτη.

Το όφελος στη χορήγηση των πολυβιταμινών «μεταφράζεται» σε περίπου 60% επιβράδυνση της γνωστικής εξασθένησης (μέσα στην τριετία) ή κατά περίπου 1,8 χρόνια. Το μεγαλύτερο όφελος είχαν οι άνθρωποι με καρδιαγγειακή νόσο.

Την έρευνα για τις πολυβιταμίνες εκπόνησαν ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γουέικ Φόρεστ της Β.Καρολίνα και του Νοσοκομείου Brigham & Women's της Βοστώνης, οι οποίοι έκαναν και τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα άνοιας και Αλτσχάιμερ «Alzheimer & Dementia: The Journal of Alzheimer's Association», και υπογραμμίζουν ότι το αποτέλεσμα της έρευνας πρέπει να επιβεβαιωθεί με περαιτέρω μεγαλύτερες έρευνες.

Η έρευνα

Η νέα τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη COSMOS-Mind (COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study of the Mind) παρακολούθησε επί τρία έτη 2.262 ανθρώπους άνω των 65 ετών, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες και έπαιρναν είτε φλαβανόλες (βασικό συστατικό του κακάο και της σοκολάτας), είτε πολυβιταμίνες, είτε εικονικό φάρμακο (πλασίμπο). Διαπιστώθηκε ότι όσοι έπαιρναν καθημερινά έξτρα πολυβιταμίνες, αλλά όχι κακάο, εμφάνισαν «στατιστικά σημαντική γνωστική βελτίωση σε σχέση με το πλασίμπο», σύμφωνα με τους επιστήμονες. Η βελτίωση χάρη στις πολυβιταμίνες, όπως έδειξαν τα ετήσια τεστ, αφορούσε τόσο τη γενική γνωστική λειτουργία, όσο ειδικότερα τις εκτελεστικές λειτουργίες του νου, καθώς και την επεισοδιακή μνήμη (αφορά τα γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν).