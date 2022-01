Οι Planet of Zeus στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός

Tο Ίδρυμα Ωνάση συνεχίζει να υποστηρίζει την εγχώρια ανεξάρτητη μουσική σκηνή, με τον νέο κύκλο κινηματογραφημένων live performances συγκροτημάτων και καλλιτεχνών, STAGES A/LIVE. Το ψηφιακό πρότζεκτ του Ιδρύματος Ωνάση υπόσχεται νέες περιπέτειες, παρουσιάζοντας καλλιτέχνες που αγαπάμε σε απρόσμενα μέρη. Δεύτερη μπάντα για φέτος οι Planet of Zeus, που ανεβαίνουν στη σκηνή του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στην Αθήνα, την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022, στις 21:00, στην ψηφιακή σκηνή του Ιδρύματος Ωνάση, στο YouTube Channel, σε επιμέλεια και σκηνοθεσία Χρήστου Σαρρή.

Οι Planet of Zeus, με τη μία sold-out συναυλία τους μετά την άλλη, σε κάθε πόλη και κάθε venue, έχουν ξεπεράσει τα στενά όρια της χώρας μας εδώ και πολύ καιρό, ταξιδεύοντας τα βαριά, γεμάτα groove, riffs τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τις δισκογραφικές τους κυκλοφορίες –Eleven the Hard Way (2008), Macho Libre (2011), Vigilante (2014), Loyal to the Pack (2016), Faith In Physics (2019)– και τις σαρωτικές τους συναυλίες, σε περιοδείες ανά την Ελλάδα και την Ευρώπη, κατάφεραν να παντρέψουν επί σκηνής τους Lynyrd Skynyrd με τους Mastodon και τους Allman Brothers με τους Clutch, ανοίγοντας τον δρόμο σε ένα καλύτερο αύριο.

Ο τελευταίος δίσκος τους, Faith in Physics είναι ένα heavy rock ξέσπασμα, με έντονους κοινωνικοπολιτικούς στίχους και μια ηλεκτρισμένη και φορτισμένη ατμόσφαιρα, «σε έναν κόσμο όπου βασιλεύει ο παραλογισμός, οι ακροδεξιές πολιτικές βρίσκουν παντού έδαφος, όπως και ο θρησκευτικός φανατισμός, και η ελευθερία του λόγου δοκιμάζεται καθημερινά. Ψηφιοποίηση, θρησκεία, ψευτο-επανάσταση των social media, κάθε είδους εθισμός.»

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός ιδρύθηκε το 1865 από τα παιδιά του νομισματολόγου Παύλου Λάμπρου, με σκοπό την παραγωγή πνευματικού και κοινωνικού έργου. Επτά χρόνια μετά την ίδρυσή του, δημιουργήθηκε νυχτερινή σχολή για άπορα παιδιά, η οποία σήμερα λειτουργεί ως σχολείο εκμάθησης της ελληνικής σε αλλοδαπούς.

Από το 1877 άρχισε να εκδίδεται και το περιοδικό του συλλόγου με τον τίτλο Παρνασσός. Σύντομα, ο Σύλλογος απέκτησε φήμη και κύρος πραγματικής «Ακαδημίας» που λειτουργούσε με τμήματα, π.χ. φιλολογικό, αρχαιολογικό, νομικό, καλλιτεχνικό, ακόμα και φυσιογνωστικό. Υπήρξε πυρήνας της Νέας Αθηναϊκής Σχολής, της οποίας ιδρυτής ήταν ο Κωστής Παλαμάς (ελληνικός Παρνασσισμός). Στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός δραστηριοποιήθηκαν επίσης πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, όπως ο Άγγελος Σικελιανός, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Αριστομένης Προβελέγγιος, ο Γεώργιος Δροσίνης, ο Γεώργιος Σουρής κ.ά., ενώ μέχρι σήμερα διοργανώνει διαλέξεις, εκθέσεις, αλλά και εικαστικούς, λογοτεχνικούς και θεατρικούς διαγωνισμούς. Ο Σύλλογος τιμήθηκε τρεις φορές για την πνευματική του δράση στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού. Τώρα, φιλοξενεί μια συναυλία που υπόσχεται να μας παρασύρει σε ένα kicking party που δεν γίνεται να σε αφήσει να παρακολουθήσεις αμέτοχος, χωρίς να χορέψεις, χωρίς να κουνήσεις το σώμα, επιτρέποντας έτσι στο μυαλό να ακολουθήσει…

Συντελεστές

Σύλληψη & Επιμέλεια: Χρήστος Σαρρής

Συντονισμός Παραγωγής: Έλενα Χωρέμη, Σμαράγδα Δογάνη

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

PLANET OF ZEUS

Μπάμπης Παπανικολάου: Κιθάρα & Φωνητικά

Στέλιος Προβής: Κιθάρα

Γιάννης Βράζος: Μπάσο

Σεραφείμ Γιαννακόπουλος: Τύμπανα

Τεχνικός Σκηνής: Βασίλης Σαρακίνος

Ηχοληψία & Μίξη: Αλέξανδρος Κετετζιάν / Unreal Studio

Φιλολογικός Σύλλογος ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός:

Δανάη Κωνσταντινοπούλου

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σκηνοθεσία & Κάμερα: Χρήστος Σαρρής

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Έβαν Μαραγκουδάκης

Εικονοληψία: Δημήτρης Ζιβόπουλος, Φίλιππος Ζαμίδης, Κοραλία Δογάνη, Ορφέας Καλαφάτης

Steadicam: Νίκος Τζαβάρας

Βοηθός Video Crew: Ανδρέας Μάρκου

Εκτέλεση Παραγωγής: Ειρηλένα Τσάμη

Τεχνικοί Φωτισμού: Βαγγέλης Μούντριχας, Γιώργος Αφουξενίδης

Τεχνική Υποστήριξη: Manos Backline Services

Μοντάζ: Χρήστος Γάκης

Χρωματική Επεξεργασία: Μάνθος Σάρδης

Φωτογράφιση: Πηνελόπη Γερασίμου

Τεχνικός Διευθυντής: Λευτέρης Καραμπίλας

Τεχνική Διεύθυνση & Υποστήριξη Έργου: Phil Hills

Το STAGES A/LIVE δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Ωνάση μέσα στο 2020 για την υποστήριξη των ανεξάρτητων ελληνικών μουσικών σκηνών της χώρας, σε μια περίοδο που ήταν τα πάντα κλειστά. Έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2021 και γνώρισε τεράστια ανταπόκριση. Έναν χρόνο μετά, το STAGES A/LIVE μεταμορφώνεται και επιστρέφει, αυτή τη φορά στα πιο απρόσμενα μέρη, διοργανώνοντας συναυλίες με τους πιο απρόσμενους καλλιτέχνες, γιατί η μουσική και οι μουσικοί δεν σταματούν ποτέ να μας εμπνέουν, να μας ταξιδεύουν, να μας συγκινούν.