Οι πιο επιδραστικοί καλλιτέχνες του 2020

Αφού πέτυχαν σε μια χρονιά που κανείς δεν θέλει να θυμάται, τότε μπορούν να τα καταφέρουν οποτεδήποτε, θα μπορούσε να λεχθεί για τους καλλιτέχνες που ξεχώρισε η Artsy. Στην περίφημη διαδικτυακή πλατφόρμα, που με το lockdown ανέβασε κατακόρυφα επισκεψιμότητα, μπορεί κάποιος να ανακαλύψει, να αγοράσει και να πωλήσει έργα τέχνης, καθώς επίσης και να ενημερωθεί για τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στον χώρο των εικαστικών.

Παράλληλα, έχει τη λογική αλγόριθμου, καθώς η μηχανή αναζήτησης της πλατφόρμας μπορεί και χαρτογραφεί σχέσεις μεταξύ έργων τέχνης με στόχο την επέκταση της αγοράς της τέχνης και την υποστήριξη των καλλιτεχνών σε όλο τον κόσμο. Μάθετε, λοιπόν, με τα κριτήρια της διεθνούς αγοράς, αλλά και με βάση την αναζήτηση των καλλιτεχνών παγκοσμίως, ποια ονόματα σφράγισαν την χρονιά που φεύγει και βρίσκονται ψηλά στο χρηματιστήριο.



Amoako Boafo (1984). Ζει και εργάζεται στη Βιέννη της Αυστρίας

Μπορεί να σας εκπλήσσει το πρώτο όνομα της λίστας, αλλά ο ζωγράφος από την Γκάνα μόνο πυροτέχνημα δεν είναι. Θυμίζοντας τη δύναμη του Έγκον Σίλε, ο καλλιτέχνης επικεντρώνεται σε πορτρέτα μαύρων, που χαρακτηρίζονται από έντονα χρώματα και κοφτές πινελιές τις οποίες δημιουργεί με τα δάχτυλά του. Ο Boafo διερευνά την έννοια της μαύρης ταυτότητας και το έργο του συνδέθηκε με το κίνημα «Black Lives Matter» που εξαπλώθηκε στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Τον Φεβρουάριο έκανε το ντεμπούτο του στη δημοπρασία του οίκου Phillips στο Λονδίνο, με ένα πορτρέτο. Πουλήθηκε για 730.000 ευρώ, 13 φορές πάνω από την υψηλή εκτίμηση. Τα ιδρύματα ακαριαία το έλαβαν υπόψη τους: το Μουσείο Guggenheim , το Μουσείο Τέχνης του Λος Άντζελες και το Μουσείο Albertina της Βιέννης έσπευσαν να αποκτήσουν έργα του Boafo.

Banksy. Πιθανώς ζει στη Βρετανία

O διασημότερος άγνωστος καλλιτέχνης της street art παγκοσμίως που κατάφερε να διατηρήσει την ταυτότητά του στο σκοτάδι, ακόμη και μετά από περισσότερα από 30 χρόνια συμμετοχής στην παγκόσμια σκηνή γκράφιτι. Φέτος, ωστόσο, αυτή η ανωνυμία μπορεί να του κοστίσει το trademark καθώς έχασε μια δίκη στην ΕΕ για την πνευματική ιδιοκτησία των έργων του. Οι αντιπρόσωποι του καλλιτέχνη, είχαν προσφύγει κατά της εταιρείας ευχετηρίων καρτών Full Colour Black. Η εταιρεία ισχυριζόταν ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το διάσημο έργο του καλλιτέχνη με τον άνδρα που ετοιμάζεται να πετάξει ένα μπουκέτο λουλούδια, γιατί ο δημιουργός του είναι ανώνυμος. Έπειτα από δικαστική μάχη δύο ετών, ο Banksy έχασε γιατί δεν μπορούσε να προσδιοριστεί ως ο αδιαμφισβήτητος δημιουργός του έργου, καθώς διατηρεί την ταυτότητά του κρυφή. «Προτιμά να ζωγραφίζει πάνω στην ιδιοκτησία άλλων ανθρώπων, παρά πάνω σε καμβά ή σε ό,τι ανήκει στον ίδιο», εξηγεί το σκεπτικό της απόφασης που μπορεί να ανοίξει τον ασκό του αιόλου για την πατρότητα και την εκμετάλλευση των έργων του Μπάνκσι.

Betye Saar (1926). Ζει στο Λος Άντζελες

Έχει χαρακτηριστεί «μύθος» στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης. Η έκθεση ορόσημο «Betye Saar: Call and Response», η οποία έκανε ντεμπούτο στο Λος Άντζελες, είναι η πρώτη που καλύπτει ολόκληρη την καριέρα της καλλιτέχνιδος που διάγει το 94ο έτος της ηλικίας της. Η Σάαρ ανακηρύχθηκε νικήτρια το Βραβείου Βόλφγκανγκ Χαν για το 2020 και η ζωή της υπήρξε το αντικείμενο ενός σύντομου ντοκιμαντέρ με τίτλο «Betye Saar: Takeing Care of Business». Η ταινία μικρού μήκους εμφανίστηκε στο φετινό Sundance και παρουσιάστηκε από τους New York Times. Φυσικό επακόλουθο τον Νοέμβριο να πετύχει νέο ρεκόρ δημοπρασίας από τον οίκο Sotheby’s.

Deana Lawson (1979). Ζει και εργάζεται στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης

Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες φωτογράφους στον κόσμο. Η δουλειά της Αμερικανίδας περιστρέφεται κυρίως γύρω από θέματα οικογένειας, πνευματικότητας, σεξουαλικότητας και μαύρης αισθητικής. Τον Οκτώβριο έγινε η πρώτη φωτογράφος που κέρδισε το διάσημο βραβείο Hugo Boss για τη σύγχρονη τέχνη, με τους κριτές να εξυμνούν την προσφορά της στο σύγχρονο πολιτισμό. Ισχυρή ήταν η παρουσία της στη μεγαλύτερη φουάρ, την Kunsthalle Basel της Ελβετίας, ενώ φωτογράφησε την ακτιβίστρια Angela Davis για το ψηφιακό εξώφυλλο της Vanity Fair, στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2020. Τη Lawson θα τιμήσει με ατομική έκθεση το Μουσείο Guggenheim στη Νέα Υόρκη, την άνοιξη του 2021.

Frank Bowling (1934). Ζει στο Λονδίνο

Τον Οκτώβριο στέφθηκε ιππότης από την Ελισάβετ, ενώ υπέγραψε «βασιλικό» συμβόλαιο με τη mega-gallery Hauser & Wirth. Φαίνεται πως η ζωή του το χρώσταγε διότι ο Sir με καταγωγή από τη Γουιάνα, είχε μια πολυετή, σχεδόν 40 εκατομμυρίων δολαρίων νομική διαμάχη, με πρώην γκαλερί του. Η Tate τον τίμησε το 2019 με την πρώτη του αναδρομική έκθεση κι είναι από τους μετρημένους στα δάχτυλα μαύρους Βρετανούς καλλιτέχνες με τέτοια αναγνώριση.

Ο Grayson Perry (1960). Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Arts Society δήλωσε ότι ο αντίκτυπος της COVID-19 στον τομέα του πολιτισμού ισοδυναμούσε με «λίπος που χρειάζεται κόψιμο»! Μετά το σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, έσπευσε να συμπληρώσει ότι «σε περιόδους δυσκολίας χρειαζόμαστε τις τέχνες περισσότερο από ποτέ». Ο «ασεβής» καλλιτέχνης, γνωστός για τα έργα – σχόλια στον βρετανικό πολιτισμό, ξεκίνησε τον Απρίλιο το Grayson's Art Club παρέα με τη σύζυγό του Φιλίππα Πέρι. Η επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά έχει φιλοξενήσει δημοφιλείς προσωπικότητες όπως οι Ντέιβιντ Σρίγκλεϊ, Αντόνι Γκόρμλεϊ, Μάγκυ Χάμπλινγκ κ.α.

Matthew Wong (1984 – 2019)

Ο αδικοχαμένος Μάθιου Γουόνγκ, του οποίου το έργο έφερε στην Αθήνα η Αταλάντη Μαρτίνου (στον χώρο τέχνης «Arch»στην Πλάκα), είναι κυριολεκτικά περιζήτητος! Ο Καναδός με καταγωγή από την Κίνα ζωγράφος αγωνιζόταν από καιρό με θέματα ψυχικής υγείας ώσπου αυτοκτόνησε τον Οκτώβριο του 2019, μόλις σε ηλικία 35 χρόνων. Εκείνη την εποχή ετοίμαζε ατομική έκθεση σε γκαλερί της Νέας Υόρκης. Το έργο του εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε δημοπρασία τον Μάιο του 2020, όταν μια ακουαρέλα του πουλήθηκε για 52.000 ευρώ - τέσσερις φορές περισσότερο από την υψηλότερη εκτίμησή του – στον οίκο Sotheby's. Τον επόμενο μήνα, σε άλλη πώληση του οίκου, το έργο με τίτλο «The Realm of Appearances» πουλήθηκε για 1,8 εκατομμύρια δολάρια - περίπου 22 φορές πάνω από την υψηλή εκτίμηση! Έκτοτε αυτό το ρεκόρ σημειώθηκε δύο φορές, πρόσφατα στα μέσα Δεκεμβρίου. Ήδη, έργα του βρίσκονται στις συλλογές του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, του Guggenheim, του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης κ.α.

Nicolas Party (1980). Ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη και στις Βρυξέλλες

Οι εμπνεύσεις του Ελβετού Nicolas Party, με τα ανδρόγυνα πορτρέτα και τα ζωηρά τοπία, τον έχουν κάνει εξαιρετικά δημοφιλή στους ισχυρούς συλλέκτες. Το 2020 κατέγραψε έντονη ζήτηση σε δημοπρασίες της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου και σημείωσε ακόμη υψηλότερες τιμές στο Χονγκ Κονγκ. Φέτος, πάνω από 50 έργα του βγήκαν στο σφυρί, πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ στις αρχές Δεκεμβρίου. Μια νεκρή φύση του (2014) πουλήθηκε για 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

Zanele Muholi. Ζει και εργάζεται στο Γιοχάνεσμπουργκ

Μετά την προβολή των φωτογραφιών της στην Μπιενάλε της Βενετίας το 2019, η Muholi προκάλεσε παντού αίσθηση το 2020. Τον Νοέμβριο οργάνωσε την πρώτη της αναδρομική η Tate Modern, παρουσιάζοντας μια δουλειά με βάθος δύο δεκαετιών. Η έκθεση που προβάλλεται έως τις 6 Ιουνίου 2021 δείχνει πώς η καλλιτέχνις χρησιμοποίησε τη φωτογραφία για να τεκμηριώσει τις τραυματικές εμπειρίες που αντιμετωπίζει η LGBT κοινότητα στη Νότια Αφρική.