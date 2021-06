Οι περισπασμοί της Εθνικής Χιλής έξω από τα γήπεδα του Κόπα Αμέρικα...

Στα γήπεδα του Euro 2020 «διεξάγεται» κι ένας παράλληλος «αγώνας» των αθλητικών εταιριών Nike και Adidas για την ενδυματολογική κυριαρχία στη διοργάνωση. Στα μέρη του Κόπα Αμέρικα, όμως, η πρώτη φίρμα είναι σε ευθεία αντιπαράθεση με μία από τις «συμμάχους» της στο τουρνουά. Σε ένα «παιχνίδι» εντυπώσεων και, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, εκατομμυρίων δολαρίων. Σε μία «μάχη» με τακτική εκτός αγωνιστικού χώρου αλλά και... καμουφλάζ και παραλλαγή στο χορτάρι.

Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Χιλής έχει δώσει εντολή σε παίκτες και προπονητές της Εθνικής να καλύπτουν με τη σημαία της χώρας σε φανέλες και επίσημα ρούχα το λογότυπο της Nike, η οποία από το 2015 είναι βασικός χορηγός της. Βασική αιτία η απόφαση της αμερικανικής εταιρίας να καταγγείλει μονομερώς το συμβόλαιό τους, το οποίο έχει ισχύ ως το Μουντιάλ του 2022 και αποφέρει στη Χιλή πόσο επτά εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Σημαντική αύξηση από τα 2,5 εκατ. που λάμβανε από την προηγούμενη συμφωνία με την εταιρία Puma.

Chile played their Copa America match against Bolivia earlier tonight with all of the Nike logos on their kit and staff clothing covered. The move was a subtle protest amidst an ongoing contract dispute, writes @FelipeCar:https://t.co/Zy6toYwVFd pic.twitter.com/TYPJLhgwAr