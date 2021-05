Οι περικοπές στα χρηματικά έπαθλα δεν μειώνουν τη «λάμψη» του Ρολάν Γκαρός

Η σταδιακή αύξηση του κοινού στο Ρολάν Γκαρός που αρχίζει στο Παρίσι την Κυριακή (30/5) είναι κάτι που χαροποιεί τις τενίστριες και τους τενίστες. Καθώς την πρώτη εβδομάδα δεν θα υπάρχουν μεν θεατές στις εξέδρες (με αρκετά βραδινά ματς, ώστε να αυξηθεί η τηλεθέαση λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην πόλη), όμως το πιο φημισμένο χωμάτινο τουρνουά του κόσμου θα ολοκληρωθεί με περίπου 5.000 φιλάθλους στην κερκίδα. Αυτό που προβληματίζει ελαφρώς τους συμμετέχοντες, από την άλλη, είναι η νέα μείωση στα χρηματικά έπαθλα της διοργάνωσης.

Το δεύτερο τουρνουά Γκραν Σλαμ του 2021 αποφάσισε πέρσι μείωση ύψους 10% λόγω της πανδημίας. Ενώ αρχικά η γαλλική ομοσπονδία τένις είχε τονίσει πως φέτος τα συνολικά 38 εκατομμύρια ευρώ του 2020 θα παραμείνουν στο τραπέζι, προχώρησε σε νέες περικοπές. Μία νέα μείωση επίσης της τάξης του 10% «ρίχνει» το ποσό που θα διανεμηθεί στα 34,3 εκατ. ευρώ. Το 2020 το Ρολάν Γκαρός μετατέθηκε για τρεις μήνες μετά τη συνηθισμένη ημερομηνία του, με τον θριαμβευτή Ράφα Ναδάλ να κερδίζει 1,6 εκατ.. Επαθλο μειωμένο κατά 30,4% από εκείνο του 2019.

The difference in prize money awarded to the winners of the singles tournaments and the first-round losers has been drastically reduced. This year, any player that loses in the first round will be awarded 30% more than last year, bringing their winnings to €60,000.#RolandGarros pic.twitter.com/B7bdJgjymO