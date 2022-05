Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι ο Ρώσος αρχιστράτηγος Γερασίμοφ τραυματίστηκε στην εμπόλεμη ζώνη

Ο αρχηγός των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Βαλερί Γερασίμοφ, φέρεται να τραυματίστηκε στην εμπόλεμη ζώνη στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως γράφει η «Daily Mail», ο Γερασίμοφ, που εστάλη από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο μέτωπο, φέρεται να τραυματίστηκε από θραύσματα στο Ιζιούμ της περιφέρειας του Χαρκόβου.

Σύμφωνα με ανεπίσημη ρωσική πηγή, ο Ρώσος στρατηγός τραυματίστηκε στο αριστερό του πόδι από θραύσμα και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο,

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ουκρανός αξιωματούχος Άντον Γερασένκο, ο Γερασίμοφ είχε φτάσει στην περιφέρεια του Χαρκόβου για να τεθεί επικεφαλής της επιχείρησης των ρωσικών δυνάμεων στο Σλαβιάνσκ.

«Μεγάλος αριθμός ανώτερων αξιωματικών της Ρωσίας μεταξύ των θυμάτων έχει επιβεβαιωθεί», ανέφερε ο Γερασένκο.

⚡️We received confirmation of yesterday's explosion in #Izium (Eastern 🇺🇦) near 🇷🇺 headquarters. It is known that 🇷🇺 Head of General Staff Gerasimov was there to lead attack on #Sloviansk.



Large number of casualties among senior 🇷🇺 officers has been confirmed.#UkraineRussianWar