Οι Ουκρανοί στήνουν οδοφράγματα στο Κίεβο - Σφίγγει ο κλοιός στη Μαριούπολη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση περικύκλωσης από ρωσικά στρατεύματα της Μαριούπολης, ενώ οι Ουκρανοί στήνουν οδοφράγματα στο Κίεβο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για όγδοη ημέρα με τις στρατιωτικές δυνάμεις εισβολής της Ρωσίας να σφυροκοπούν με βομβαρδισμούς αλλά και χερσαίες επιχειρήσεις τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας με τις τελευταίες εξελίξεις να θέλουν την πόλη Χερσώνα να έχει καταληφθεί.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης, Βαντίμ Μποϊτσένκο είπε ότι ο ρωσικός στρατός δημιουργεί μια «ανθρωπιστική καταστροφή» στην πόλη - λιμάνι της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Σήμερα, το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης κατήγγειλε ότι η Ρωσία βομβαρδίζει διαρκώς και σκοπίμως κρίσιμης σημασίας αστικές υποδομές, αφήνοντάς την πόλη χωρίς νερό, θέρμανση ή ηλεκτροδότηση και εμποδίζοντας την είσοδο προμηθειών ή την απομάκρυνση ανθρώπων.

Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν σήμερα την παρουσία του ρωσικού στρατού στη Χερσώνα, μεγαλούπολη της νότιας Ουκρανίας που η Μόσχα ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι καταλήφθηκε έπειτα από σφοδρές μάχες.

Είμαστε στο σύνορο μεταξύ της Ρωσίας και του πολιτισμού, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Κίεβο, σήμερα Πέμπτη το απόγευμα. Δεν έχω τίποτα εναντίον των Ρώσων, αλλά τους καλώ να βγουν και να ζητήσουν να σταματήσει η εισβολή, ανέφερε ο ίδιος.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα και στους Ευρωπαίους να αντιδράσουν, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση, η Μόσχα θα επιτεθεί και σε άλλη χώρα. Προειδοποίησε δε πως αν πέσει η Ουκρανία, η Ρωσία θα κυνηγήσει χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις για την ασφάλειά της, ανέφερε.

Όπως είπε, οι Ρώσοι πρέπει να στείλουν το μήνυμα στον Πούτιν ότι εκείνοι του δίνουν την εξουσία και ότι δεν είναι ο Φίρερ.

Όλα αυτά ενώ πραγματοποιούνται συνομιλίες της ουκρανικής με τη ρωσική αντιπροσωπεία, στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία.

«Αρχίζουμε να συζητάμε με τους Ρώσους αντιπροσώπους. Τα σημεία κλειδιά στην ατζέντα είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός, η ανακωχή και οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση των πολιτών από τις χώρες και τα χωριά που καταστράφηκαν ή βομβαρδίζονται συνεχώς», έγραψε ο Ποντολιάκ στο Twitter, αναρτώντας και μια φωτογραφία όπου τα μέλη των δύο αντιπροσωπειών κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

