Οι Ουκρανοί απέρριψαν το τελεσίγραφο παράδοσης της Μαριούπολης - Οι Ρώσοι απειλούν με «εξουδετέρωση» της αντίστασης

Οι Ουκρανοί απέρριψαν το τελεσίγραφο Πούτιν για παράδοση της Μαριούπολης, το οποίο έληγε στις 13:00 το μεσημέρι και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απειλεί με «εξάλειψη» της αντίστασης στην πολύπαθη πόλη της νοτιοδυτικής Ουκρανίας.

Σε ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΑΜ επισημαίνεται ότι «οι Ουκρανοί στρατιώτες που έχουν περικυκλωθεί στη γιγαντιαία χαλυβουργία της πόλης είχαν παροτρυνθεί να καταθέσουν οικειοθελώς τα όπλα τους και να παραδοθούν για να σώσουν τις ζωές τους. Όμως, το εθνικιστικό καθεστώς του Κιέβου, σύμφωνα με υποκλαπέντα σήματα ασυρμάτου, απαγόρευσε τις διαπραγματεύσεις για παράδοση».

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιώτες που παραδόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, «περίπου 400 ξένοι μισθοφόροι που έχουν ενταχθεί στις ουκρανικές δυνάμεις» έχουν παγιδευτεί στο εργοστάσιο χάλυβα, συμπεριλαμβανομένων, Ευρωπαίων και Καναδών.

«Σε περίπτωση περαιτέρω αντίστασης, όλοι θα εξουδετερωθούν», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΑΜ, δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ανατολική Ουκρανία έχουν καταστραφεί από τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις. Οι οποίες περιλάμβαναν αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών γύρο από το Σεβεροντονέτσκ, την Κρεμίνα και άλλες πόλεις στις περιοχές του Λουχάνσκ και του Νοτνέτσκ.

Επίσης, υποστήριξε ότι το ρωσικό σύστημα αεράμυνας κατέρριψε 10 ουκρανικά drone στην περιοχή του Ντονμπάς.

#Russian occupiers shelled a district of #Severodonetsk at night



This was reported by the head of the regional military administration Sergei Gaidai. pic.twitter.com/98Mw5NnFrA