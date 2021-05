Οι Νικς «επέστρεψαν» και η «σκηνή» τους κοστίζει... (τουλάχιστον) 1.000 δολάρια!

Για να κατορθώσει να παρακολουθήσει από την εξέδρα ένας μέσος οπαδός των Νικς τον πρώτο αγώνα τους στα Playoffs του ΝΒΑ μετά το 2013, θα πρέπει να έχει... κάνει οικονομίες από τότε. Η ομάδα της Νέας Υόρκης τερμάτισε 4η στην Ανατολική Περιφέρεια και προκρίθηκε στην post season έπειτα από οκτώ χρόνια. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα υποδεχθεί στο «Μεγάλο Μήλο» την Ατλάντα, με τις τιμές των εισιτηρίων να έχουν ήδη «εκτοξευθεί».

Παρά την αρχική εκτίμηση για παρουσία περίπου 5.700 οπαδών στις κερκίδες του «Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν», ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τζέιμς Ντόλαν, μετά την κραυγή «The Knicks are back!» (=«Οι Νικς επέστρεψαν»), ανακοίνωσε πως η πληρότητα του θρυλικού γηπέδου θα ξεπεράσει το 50%, για εμβολιασμένους θεατές. Το φθηνότερο «μαγικό χαρτάκι» στην εφαρμογή SeatGeek, ωστόσο, κοστίζει ήδη 968 δολάρια. Η προμήθεια στην ίδια εφαρμογή ανεβάζει αυτόματα την τιμή πάνω από τα 1.000 δολάρια.

The cheapest ticket for Game 1 between the Knicks and Hawks at MSG would run you over $968 😳 (via @SeatGeek , h/t @snytv ) pic.twitter.com/w3ndZUNKzL

Τα υπόλοιπα εισιτήρια στα 100 τμήματα που διαμορφώθηκαν στις εξέδρες κοστίζουν από 1.143 ως 8.087 δολάρια, ενώ υπάρχουν και λίγα VIP θέσεων, η τιμή των οποίων ανέρχεται στις 13.200 δολάρια!!! Η πολυετής αναμονή των φαν των Νικς να δουν την ομάδα τους και πάλι στα Playoffs αναμένεται να εξαντλήσει τα εισιτήρια, κυρίως μετά την τοποθέτηση του κυβερνήτη της πολιτείας, Αντριου Κουόμο.

Here are the rules for Barclays and MSG, but Cuomo is encouraging teams to make more seating available for vaccinated people. pic.twitter.com/QpMFEMLZW1