Βρετανία: Οι μισοί ενήλικες της χώρας έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση

O μισός πληθυσμός των ενηλίκων στη Βρετανία έχει μέχρι τώρα λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά της COVID-19, με τη χώρα να γίνεται η πρώτη, από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, που καταγράφει μία τέτοια σημαντική εξέλιξη.

Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ έγραψε στο Twitter ότι αυτό επιτεύχθηκε μετά την πραγματοποίηση των χθεσινών 660.276 εμβολιασμών-ρεκόρ.

Yesterday we vaccinated more people than any day yet.



I'm delighted to be able to say that we've now vaccinated HALF of all adults in the UK 🇬🇧



The vaccine is a national success story & our way out of this pandemic.



When you get the call, get the jab. pic.twitter.com/hGX0nrRsYV