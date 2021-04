Οι μεταγραφές δεν έχουν «πιάσει» ακόμη

Η πίστα του Πορτιμάο στην Πορτογαλία υποδέχεται τη Formula 1. Πέραν της «μάχης» του Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) και του Λιούις Χάμιλτον (Mercedes) το ενδιαφέρον είναι στραμμένο και στους πιλότους που άλλαξαν ομάδες. Οι περισσότεροι ακόμη δεν έχουν καταφέρει να δείξουν το ταλέντο τους στα νέα τους μονοθέσια ουσιαστικά δύο μήνες αφότου τα οδήγησαν για πρώτη φορά στα τεστ του Μπαχρέιν. Σήμερα αρχίζει το τριήμερο με τα ελεύθερα δοκιμαστικά 1 και 2 (13:20, COSMOTE TV SPORT 5 – 16:50, COSMOTE TV SPORT 5 και 13:30, ΕΡΤ SPORTS – 17:00, ΕΡΤ SPORTS).

Σέρχιο Πέρες – Red Bull

Ως τώρα η πορεία του Σέρχιο Πέρες είναι ανάμεικτη. Εχει δείξει θετικά κι αρνητικά στοιχεία. Στις κατατακτήριες του πρώτου Grand Prix της σεζόν δεν κατάφερε να μπει καν στην πρώτη 10άδα (έμεινε 11ος) και υποτίθεται πως το μονοθέσιό του είναι εξίσου δυνατό μ' εκείνο του Μαξ Φερστάπεν. Στο γύρο σχηματισμού πριν την έναρξη του αγώνα, λόγω ενός προβλήματος στα ηλεκτρικά αναγκάστηκε ν' αρχίσει από τα pits. Εκανε εξαιρετική προσπάθεια στην συνέχεια και τερμάτισε 5ος. Στο Grand Prix της Εμίλια – Ρομάνια ήταν εντυπωσιακός στις κατατακτήριες. Εκκίνησε δεύτερος στον αγώνα, αλλά τερμάτισε 11ος, προκαλώντας τον εκνευρισμό του διευθυντή της ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ, καθώς η Red Bull δεν εκμεταλλεύθηκε το γεγονός πως ο Βάλτερι Μπότας (Mercedes) βγήκε εκτός αγώνα. Οι ελπίδες της Red Bull να κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εξαρτιούνται σε σημαντικό βαθμό από την απόδοση του Μεξικανού. Εχει πει πως χρειάζεται πέντε αγώνες για να προσαρμοστεί.

For @DanielRicciardo, this weekend's #PortugueseGP is an opportunity to kick-on and show what he's capable of. 👊🇵🇹



Check out our race preview for more insight from the team out in Portimão. 💬⤵️